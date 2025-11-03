ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2025 11:46
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2025 17:44
2 dk Okuma

14 yaşındaki çocuk çalıştırıldığı inşaatta hayatını kaybetti

Suriyeli 14 yaşındaki çocuğun iş cinayetinde yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yapan Urfa Barosu Emek Komisyonu "denetimsizliğin çocukların hayatına mal olduğunu" belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
14 yaşındaki çocuk çalıştırıldığı inşaatta hayatını kaybetti

Urfa’da Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi'nde çalıştırıldığı inşaatın 5'inci katından düştüğü belirtilen Mustafa isimli 14 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi hayatını kaybetti.

"1 yetişkin işçiye 30 bin TL vermek yerine 2 çocuk işçi çalıştırıyorlar"
"1 yetişkin işçiye 30 bin TL vermek yerine 2 çocuk işçi çalıştırıyorlar"
23 Ekim 2025

"Çocuk işçiliği kader değil ihmaldir"

Yazılı açıklama yapan Urfa Barosu Emek Komisyonu çocuk işçiliğine karşı bir eylem planı bulunmamasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu acı olay, çocuk işçiliğinin ülkemizde hala ne kadar yaygın ve ölümcül sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasalarımıza göre kesinlikle yasaktır. Ancak ekonomik zorluklar, denetimsizlik ve sorumsuzluk, çocukların hayatlarına mal olmaktadır. Bir kez daha hatırlatıyoruz; çocuk işçiliği kader değil, ihmaldir.”

"Öğrenebildiğimiz 71. çocuk işçi ölümü"

Komisyon açıklamasında aynı zamanda olayın tüm yönleriyle araştırılması ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu.

Komisyon koordinatörü Avukat Mehmet Taştan bianet'e verdiği bilgide çocuğun Suriyeli olmasıyla birlikte kayıt dışı çalıştırılma ihtimali bulunduğuna dikkat çekerek detaylara ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bir diğer haber çocuk işçi ölümü haberi Maraş’tan geldi. Andırın ilçesinde orman işçisi olarak çalışan 17 yaşındaki Miraç Sağlam, kesim sırasında 80 metrelik uçuruma düşerek yaşamını yitirdi.

İSİG meclisi çocukların ölümüne ilişkin haberleri “Bu yıl şu ana kadar öğrenebildiğimiz 71. çocuk işçi ölümü.” sözleriyle duyurdu.

"Üretim sürecinde var, resmi rakamlarda yoklar"
MÜLTECİ ÇOCUK İŞÇİLER
"Üretim sürecinde var, resmi rakamlarda yoklar"
25 Eylül 2025

Türkiye’de çocuk işçiliği yasası

4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesine göre, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genç işçi: 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir,

Çocuk işçi: 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişidir.

Çocuk hakları savunucuları yasada çocuk ve genç işçi tanımlamalarının ayrı ayrı yapılmasının, bunun yaş ile eşleştirilmesinin boşluk oluşturduğu ve çocukları korumadığı eleştirisinde birleşiyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk işçiliği İSİG urfa barosu maraş çocuk ölümleri çocuk işçiliğiyle mücadele suriyeli çocuk işçi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git