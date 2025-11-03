14 yaşındaki çocuk çalıştırıldığı inşaatta hayatını kaybetti

Urfa’da Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi'nde çalıştırıldığı inşaatın 5'inci katından düştüğü belirtilen Mustafa isimli 14 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi hayatını kaybetti.

"1 yetişkin işçiye 30 bin TL vermek yerine 2 çocuk işçi çalıştırıyorlar"

Yazılı açıklama yapan Urfa Barosu Emek Komisyonu çocuk işçiliğine karşı bir eylem planı bulunmamasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu acı olay, çocuk işçiliğinin ülkemizde hala ne kadar yaygın ve ölümcül sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasalarımıza göre kesinlikle yasaktır. Ancak ekonomik zorluklar, denetimsizlik ve sorumsuzluk, çocukların hayatlarına mal olmaktadır. Bir kez daha hatırlatıyoruz; çocuk işçiliği kader değil, ihmaldir.”

Komisyon açıklamasında aynı zamanda olayın tüm yönleriyle araştırılması ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu.

Komisyon koordinatörü Avukat Mehmet Taştan bianet'e verdiği bilgide çocuğun Suriyeli olmasıyla birlikte kayıt dışı çalıştırılma ihtimali bulunduğuna dikkat çekerek detaylara ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bir diğer haber çocuk işçi ölümü haberi Maraş’tan geldi. Andırın ilçesinde orman işçisi olarak çalışan 17 yaşındaki Miraç Sağlam, kesim sırasında 80 metrelik uçuruma düşerek yaşamını yitirdi.

İSİG meclisi çocukların ölümüne ilişkin haberleri “Bu yıl şu ana kadar öğrenebildiğimiz 71. çocuk işçi ölümü.” sözleriyle duyurdu.

Bu yıl şu ana kadar öğrenebildiğimiz 71. çocuk işçi ölümü.. Mustafa Mustafa.. 14 yaşında, Suriyeli çocuk işçi.. Şanlıurfa Karaköprü'de 11.00 sularında kalıpçı olarak çalıştığı inşaatın 5.katından düşerek hayatını kaybetti.. v/Yerel Haberler #ÇocukİşçiliğiİleMücadeleye pic.twitter.com/rKDXCQUYzc

Türkiye’de çocuk işçiliği yasası

4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesine göre, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genç işçi: 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir,

Çocuk işçi: 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişidir.

Çocuk hakları savunucuları yasada çocuk ve genç işçi tanımlamalarının ayrı ayrı yapılmasının, bunun yaş ile eşleştirilmesinin boşluk oluşturduğu ve çocukları korumadığı eleştirisinde birleşiyor.