14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin programı açıklandı

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin yarışma filmleri, jürileri, beş farklı bölümde gösterilecek yapımları, Akademik Program ve VisionIST etkinlikleri, bugün Metrohan’daki basın toplantısında duyuruldu.

“Herkes İçin Adalet” temasıyla yola çıkan ve 22-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek festivalin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, program direktörü Alin Taşçıyan ve kısa film koordinatörü Nil Kural, festivalin bu yılki detaylarını paylaştı.

Festival, film gösterimlerinin yanı sıra VisionIST kapsamında uzmanların katıldığı önemli konulara dair paneller düzenlerken, sinemacılarla buluşma fırsatları da sunuyor. Akademik Program ise “Adil Yargılanma Hakkı” temasını hukukçuların katılımıyla inceliyor.

Bu yıl festivalde Altın Terazi Uluslararası Uzun ve Kısa Metraj Yarışma Filmleri ile toplam 60 film izleyiciyle buluşacak. "Adalet Terazisi" bölümünde göç, gelir adaletsizliği, kadınlara yönelik baskılar ve adalet arayışları gibi konular ele alınırken, “4. Kuvvet Direniyor” bölümünde medyanın bağımsızlık mücadelesi ve baskılar karşısındaki direnişi anlatılıyor.

Yapay zekânın riskleri ve olanaklarına dair iki film "Yapay Zekânın Yeni Marifetleri" başlığı altında gösterilecek. Sinema tarihinden adaletsizlik konulu klasik yapıtlar ise “Klasikler” bölümünde yer alacak. Ayrıca, Filistinli sanatçıların Gazze’nin anlatılmamış öykülerini sunduğu From Ground Zero projesi kapsamında 22 kısa filmle festival, “Herkes İçin Adalet” çağrısını yineliyor.

Açılış 21 Kasım’da CRR’de

Festivalin açılış töreni, 21 Kasım akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak. Törende Sinema Onur Ödülü, 40 yıllık kariyerine Bir Yudum Sevgi filmiyle başlayan oyuncu Füsun Demirel’e; Sinemaya Katkı Ödülü, Üç Arkadaş ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi filmlerin görüntü yönetmeni Çetin Tunca’ya; Akademik Onur Ödülü ise Yargıtay Birinci Başkanlığı’ndan emekli olan Prof. Dr. Sami Selçuk’a takdim edilecek.

Festivalin uzun metraj gösterimleri Kadıköy Sineması ve CineWAM Nişantaşı City’s’de, kısa film ve VisionIST etkinlikleri ise İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek.

Tüm izleyicilerin katılımını hedefleyen festival, bilet fiyatlarını öğrenciler için 20 TL, tam biletler için 75 TL olarak belirledi; biletler kasım ayının ilk haftasında Biletinial üzerinden satışa sunulacak.

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