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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 10:06
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2024 10:06
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14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali ‘adaletsizlik’ kavramını irdeleyecek

Festival programında yer alan yapımlarla “Yapay Zekâ’nın adalet sisteminde kullanımı ne kadar mümkün?” sorusuna da yanıt aranacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali ‘adaletsizlik’ kavramını irdeleyecek
"Ebediyen Sen" belgeselinden bir kare.

"Herkes İçin Adalet" temasıyla düzenlenen 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 22-28 Kasım tarihlerinde Prof. Dr. Adem Sözüer'in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci'nin direktörlüğünde gerçekleştirilecek.

Festivalin bu yıl öne çıkan bölümlerinden biri olan "Yapay Zekânın Yeni Marifetleri", Yapay Zekâ’nın adalet sistemindeki kullanımını ve etik sorularını ele alacak.

Simon Casal’ın Yapay Adalet adlı filmi, İspanyol yargısında Yapay Zekâ’nın kullanılma ihtimalini incelerken, sistemin adaleti nasıl etkileyebileceğini sorguluyor. 25 Kasım’da Beyoğlu Sineması’nda yapılacak panelde de uzmanlar bu konuyu tartışacak.

Klasikler

Hans Block ve Moritz Riesewieck'in Ebediyen Sen adlı belgeseli ise Yapay Zekâ’nın ölmüş insanların sanal klonlarını yaratma sürecini konu alıyor. Sundance Film Festivali’nde de gösterilen belgesel, teknoloji şirketlerinin sunduğu bu hizmetin etik ve psikolojik boyutlarını sorguluyor.

Festivalin Klasikler bölümünde ise Orson Welles’in Kafka uyarlaması Dava, Glauber Rocha’nın Kara Tanrı, Beyaz Şeytan ve Alain Delon'un başrolde olduğu Şehirde İki Adam gibi sinema tarihinin önemli yapıtları gösterilecek.

Festivalle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali yapay zeka adalet film festivali
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