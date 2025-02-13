14 Şubat'ta Muş, Aksaray, Niğde, Hakkari, Ordu, Erzincan'da okullar tatil

Birçok kentte ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı dolayısıyla, 14 Şubat'ta bazı kentlerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

Muş

"Olumsuz hava koşulları" dolayısıyla Muş ili genelinde 14 Şubat'ta eğitim öğretime ara verildi.

Valilik, yaptığı açıklamada meteorolojik değerlendirmeye göre kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiğini ve buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle üniversiteler dışında ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 14 Şubat'ta ara verileceğini duyurdu.



Açıklamaya göre, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak.

Aksaray

Aksaray Valiliği de meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiğini duyurdu.

Aksaray'da da kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Niğde

Niğde Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti ve "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma 1 gün süreyle eğitime ara veril[diğini]" açıkladı.

Niğde'de de, okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacakları belirtildi.

Hakkari

Hakkari'de de kentte devam eden yoğun kar nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşabileceği ve bu nedenle "14 Şubat Perşembe günü il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri dışında" tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.

Ordu

Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelinde değil bazı ilçelerin tamamında ve bazı ilçelerin bazı okullarında 14 Şubat'ta eğitime ara verilecek.

Valilik kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiğini, "don ve buzlanma riski" olduğunu belirterek "Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği[ni]" duyurdu.

Erzincan, Refahiye

Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erzincan'ın bu ilçesinde gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca ilçe genelinde14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanlar da aynı gün idari izinli sayılacak.

(AEK)