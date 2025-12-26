14. Pembe Hayat KuirFest’e gönüllü başvuruları başladı

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 14. Pembe Hayat KuirFest, 23–26 Ocak 2026 tarihleri arasında film gösterimleri ve yan etkinliklerden oluşan programıyla Ankara’da düzenlenecek.

Türkiye’nin en uzun soluklu kuir film festivallerinden biri olan Pembe Hayat KuirFest, bu yıl da dayanışma ve kolektif emekle yoluna devam ediyor.

Festivalin Ankara yolculuğunda gönüllü olarak yer almak isteyenler için başvuru süreci başladı. Festival programı ve etkinlik detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak olsa da, bu sürecin önemli bir parçası olan gönüllüler için başvuru formu erişime açıldı.

Gönüllüler festival süresince hangi alanlarda yer alabilir?

Festivalin yoğun ve çok katmanlı yapısı içerisinde gönüllüler farklı sorumluluk alanlarında destek sunabilecek:

*Fotoğraf Sorumluları: Festival boyunca etkinliklerin ve anların belgelenmesi, festivalin görsel hafızasına katkı sunulması

*Stant Sorumluları: Festival alanındaki bilgilendirme ve stantlarda katılımcılarla iletişim kurulması

*Konuk Ağırlama: Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen konukların karşılanması ve koordinasyonunun sağlanması

*Teknik Kolaylaştırıcılar: Etkinliklerin sorunsuz ilerlemesi için teknik ekipmanların hazırlanması ve düzenlenmesi

*Açılış Seremonisi Gönüllüleri: Açılış gecelerinde sahne önü ve arkası, katılımcı karşılama, fotoğraf ve video çekimi gibi alanlarda destek verilmesi

Festivalin akışkan yapısı gereği gönüllü sorumlulukları ihtiyaçlara göre şekillenebilecek; başvuru formunda yer alan farklı iş kalemleri arasından ilgi duyulan alanların işaretlenmesi teşvik ediliyor.

Gönüllülük için herhangi bir deneyim şartı aranmazken, kolektif öğrenme ve dayanışma temel alınmaktadır. Festival ekibi, süreci birlikte öğrenmeye ve üretmeye açık tüm lubunyaları Pembe Hayat KuirFest’in bir parçası olmaya davet ediyor.

Son başvuru tarihi: 2 Ocak 2026

İletişim: Sorular için Eylem Esen Arabacı – [email protected]

(EMK)