LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:05 26 Aralık 2025 14:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.12.2025 14:08 26 Aralık 2025 14:08
Okuma Okuma:  2 dakika

14. Pembe Hayat KuirFest’e gönüllü başvuruları başladı

Türkiye’nin en uzun soluklu kuir film festivallerinden biri olan Pembe Hayat KuirFest, bu yıl da dayanışma ve kolektif emekle yoluna devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

14. Pembe Hayat KuirFest’e gönüllü başvuruları başladı

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 14. Pembe Hayat KuirFest, 23–26 Ocak 2026 tarihleri arasında film gösterimleri ve yan etkinliklerden oluşan programıyla Ankara’da düzenlenecek.

Türkiye’nin en uzun soluklu kuir film festivallerinden biri olan Pembe Hayat KuirFest, bu yıl da dayanışma ve kolektif emekle yoluna devam ediyor.

Festivalin Ankara yolculuğunda gönüllü olarak yer almak isteyenler için başvuru süreci başladı. Festival programı ve etkinlik detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak olsa da, bu sürecin önemli bir parçası olan gönüllüler için başvuru formu erişime açıldı.

Gönüllüler festival süresince hangi alanlarda yer alabilir?

Festivalin yoğun ve çok katmanlı yapısı içerisinde gönüllüler farklı sorumluluk alanlarında destek sunabilecek:

*Fotoğraf Sorumluları: Festival boyunca etkinliklerin ve anların belgelenmesi, festivalin görsel hafızasına katkı sunulması

*Stant Sorumluları: Festival alanındaki bilgilendirme ve stantlarda katılımcılarla iletişim kurulması

*Konuk Ağırlama: Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen konukların karşılanması ve koordinasyonunun sağlanması

*Teknik Kolaylaştırıcılar: Etkinliklerin sorunsuz ilerlemesi için teknik ekipmanların hazırlanması ve düzenlenmesi

*Açılış Seremonisi Gönüllüleri: Açılış gecelerinde sahne önü ve arkası, katılımcı karşılama, fotoğraf ve video çekimi gibi alanlarda destek verilmesi

Festivalin akışkan yapısı gereği gönüllü sorumlulukları ihtiyaçlara göre şekillenebilecek; başvuru formunda yer alan farklı iş kalemleri arasından ilgi duyulan alanların işaretlenmesi teşvik ediliyor.

Gönüllülük için herhangi bir deneyim şartı aranmazken, kolektif öğrenme ve dayanışma temel alınmaktadır. Festival ekibi, süreci birlikte öğrenmeye ve üretmeye açık tüm lubunyaları Pembe Hayat KuirFest’in bir parçası olmaya davet ediyor.

Son başvuru tarihi: 2 Ocak 2026
İletişim: Sorular için Eylem Esen Arabacı – [email protected]

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kuirfest 14. Pembe Hayat KuirFest lgbt aileleri
ilgili haberler
KuirFest Antakya sona erdi
11 Ekim 2025
/haber/kuirfest-antakya-sona-erdi-312473
KuirFest Antakya için başvurular başladı
24 Eylül 2025
/haber/kuirfest-antakya-icin-basvurular-basladi-311856
2. KuirFest Amed sona erdi
2 Eylül 2025
/haber/2-kuirfest-amed-sona-erdi-311074
2. KuirFest Amed Ağustos’ta: Başvurular başladı
4 Ağustos 2025
/haber/2-kuirfest-amed-agustosta-basvurular-basladi-310117
KuirFest’ten İKSV’ye: İktidar aklına sessiz onay veriyor olabilir misiniz?
5 Nisan 2025
/haber/kuirfestten-iksvye-iktidar-aklina-sessiz-onay-veriyor-olabilir-misiniz-306191
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
