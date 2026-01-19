ENGLISH KURDÎ
LGBTİ+
19 Ocak 2026 09:55
 19 Ocak 2026 09:59
Okuma Okuma:  1 dakika

14. Pembe Hayat KuirFest: Filin büyüğü geliyor

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen festival, 23-25 Ocak’ta Ankara’da gerçekleştirilecek.

BİA Haber Merkezi

14. Pembe Hayat KuirFest: Filin büyüğü geliyor
Türkiye’nin ilk ve tek kuir film festivali olan Pembe Hayat KuirFest, 14. edisyonu için başvuru formunu yayımladı.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen festival, 23-25 Ocak 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Festival yetkilileri, güvenlik gerekçeleriyle katılımın yalnızca başvuru yoluyla sağlanacağını, program ve mekân bilgilerinin ise başvurusu kabul edilen katılımcılarla paylaşılacağını duyurdu:

Pembe Hayat KuirFest, bu yıl da çatlaklardan sızmanın, birlikte direnmenin ve perdeyi kolektif emekle yırtmanın alanı olmaya çağırıyor. Film programı, söyleşiler, atölyeler ve festivale özel sürprizlerle geri sayıma başlayan KuirFest, kuir sinemayı yalnızca bir temsil alanı olarak değil; dayanışmanın, kolektif üretimin ve birlikte var olmanın zemini olarak kurmaya devam ediyor.

Kürasyon ekibi

Pembe Hayat KuirFest’in film seçkisi; Hilal Başak Demirbaş, Furkan Yurt, Bulut Sezer, Kaan Akın ve Gizem Bayiksel’den oluşan kürasyon ekibi tarafından hazırlandı.

Kürasyonun, kuir sinemanın Türkiye’de karşılaştığı sansür ve görünmezleştirme pratiklerini dikkate alan bir yaklaşımla oluşturulduğu belirtildi.

Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerin yer alması planlanıyor. Program ve gösterim detaylarının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Tarih: 23-25 Ocak 2026
Şehir: Ankara
Başvuru linki için buraya tıklayın.

