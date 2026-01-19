14. Pembe Hayat KuirFest: Filin büyüğü geliyor

Türkiye’nin ilk ve tek kuir film festivali olan Pembe Hayat KuirFest, 14. edisyonu için başvuru formunu yayımladı.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen festival, 23-25 Ocak 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Festival yetkilileri, güvenlik gerekçeleriyle katılımın yalnızca başvuru yoluyla sağlanacağını, program ve mekân bilgilerinin ise başvurusu kabul edilen katılımcılarla paylaşılacağını duyurdu:

Pembe Hayat KuirFest, bu yıl da çatlaklardan sızmanın, birlikte direnmenin ve perdeyi kolektif emekle yırtmanın alanı olmaya çağırıyor. Film programı, söyleşiler, atölyeler ve festivale özel sürprizlerle geri sayıma başlayan KuirFest, kuir sinemayı yalnızca bir temsil alanı olarak değil; dayanışmanın, kolektif üretimin ve birlikte var olmanın zemini olarak kurmaya devam ediyor.