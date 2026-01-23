14. Pembe Hayat KuirFest, Ankara’da başlıyor

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 14. Pembe Hayat KuirFest, 23–25 Ocak tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşiyor. Film gösterimleri, paneller, atölyeler ve kolektif buluşmalarla festival, bu yıl da sansür ve baskı atmosferine karşı birlikte güçlenmenin imkânlarını aramaya davet ediyor.

Festivalin açılışı, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin 20. yılına ithafen, Alain Berliner imzalı Pembe Hayat (Ma Vie en Rose, 1997) filmiyle yapılacak. 24 Ocak’ta Goethe Enstitüsü’nde gerçekleşecek açılış töreni ve gösterimin ardından, trans çocukluk deneyimini odağına alan bir panel düzenlenecek. Aynı akşam, kuir sinema emekçilerini ve kolektif hafızayı onurlandıran 7. Zeliş Deniz Kuir Sinema Ödülü de sahiplerini bulacak.

Kuir sinemanın güncel ifade biçimleri

Festivalin uzun metraj seçkisi “Gökkuşağının Altında”, yıl boyunca dünya festivallerinde dikkat çeken filmleri Ankara’daki izleyiciyle buluşturuyor. Seçkide; Karlovy Vary’de ödüller kazanan Belçika yapımı Öncesi/Sonrası, Berlinale prömiyerli Tavşan Tepesi, Sundance’te gösterilen Danimarka yapımı Sauna, minimalist anlatımıyla öne çıkan Aşıklar ve Berlinale’de Altın Ayı kazanan Norveç yapımı Hayaller yer alıyor. Filmler; aşk, kimlik, sınıf, beden politikaları ve büyüme temalarını kuir bir perspektiften ele alıyor.

Kuir Belgeseller bölümünde ise dünyanın farklı coğrafyalarından politik ve kişisel hikâyeler izleyiciyle buluşacak. Locarno’da ödüller alan Mea Culpa, lezbiyen feminist bir kolektifin gündelik yaşamını odağına alan Bizden Biri, Pink Narcissus’ın yaratıcısı James Bidgood’un mirasını anlatan Kadife Bakış, aile, sürgün ve geri dönüş temalarını işleyen Sirk, trans müzisyen Dylan Holloway’in geçiş sürecini takip eden Yarın Çok Geç ve Malezya’daki queer punk sahnesine odaklanan Queer as Punk seçkide öne çıkan yapımlar arasında.

Festivalin kısa film programı, kurmaca, deneysel ve belgesel olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Kuir Kısalar seçkileri; trans sporcuların deneyimlerinden göçmen hafızasına, aile içi çatışmalardan politik baskılara uzanan geniş bir anlatı alanı sunuyor. Türkiye’den ve dünyadan yönetmenlerin filmleri, kuir sinemanın güncel ifade biçimlerini görünür kılıyor.

kÜLT bölümünde, festivalin ve derneğin ismine ilham veren Pembe Hayat (1997) yeniden izleyiciyle buluşurken; Anısına başlığı altında, siyah trans aktivist Miss Major Griffin-Gracy’nin yaşamını anlatan Major! belgeseli gösterilecek.

Gösterimlerin yanı sıra festival programında; yapay zekâ çağında sinema, kuir sinema emekçilerinin görünmez emeği, sanata ve trans varoluşlara yönelik müstehcenlik soruşturmaları, bağımlılık deneyimleri, kuşaklararası trans mirası ve müzik üretimi üzerine paneller, forumlar ve atölyeler yer alıyor. Festival, yalnızca bir film gösterim alanı değil, aynı zamanda deneyim paylaşımı ve kolektif dayanışma için bir buluşma zemini sunmayı amaçlıyor.

14. Pembe Hayat KuirFest’e katılım için başvurular festivalin sosyal medya hesapları üzerinden yapılıyor.

