14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, İzmir’den yola çıkıyor

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) bu yıl da insanı ve insan haklarını odağına alan belgesel filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor. Fransız Kültür Merkezi Merkezi ile ortak gerçekleştirilen TİHV 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin bu yılki teması işkence ve kötü muamele yasağı.

Programda farklı insan hakları sorunlarına farklı bakış açılarıyla objektif tutan 12’si Türkiye’den, toplam 25 seçme belgesel film yer alıyor.

Belgesel Film Günleri, 7 - 10 Aralık 2023 tarihlerinde İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gösterimlerle başlayacak.

Film Günleri kapsamında gösterilecek filmler, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde tihvbelgeselfilm.org adresinde çevrimiçi gösterime açılacak ve 17 Aralık 2023 tarihine kadar aynı adresten ücretsiz izlenebilecek.

Dağıtımcı ve yapımcı şirketler ile yapılan anlaşmalar gereği programda yer alan ülke dışında üretilmiş filmler yalnızca Türkiye’deki izleyicilere açık ve izleyici kontenjanları 250 kişi ile sınırlı olacak ve kontenjanlar dolunca filmler gösterime kapanacak.

Film Günlerinde yer alan belgesel filmlerden oluşan seçkiler, 15 -17 Aralık 2023 tarihlerinde Diyarbakır ve Van’da fiziki gösterimlerde izleyicilerle buluşacak.

Gösterimlerin adresi Diyarbakır’da Mordem Sanat Merkezi, Van’da ise Van Barosu olacak.

Program ve filmler hakkında ayrıntılı bilgiyi tihvbelgeselfilm.org adresinde bulabilirsiniz.

TİHV, Belgesel Film Günleri’nin afişini geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine afiş yarışmasıyla belirlemişti. Bu sene “işkence ve diğer kötü muamele yasağı” temasıyla yapılan afiş yarışmasında Mahir Akkoyun’un eseri birinci seçilmişti.

Yarışmada dereceye giren ve seçici kurul tarafından en beğenilen 27 eser, 10 – 17 Aralık 2023 tarihlerinde tihvbelgeselfilm.org adresinde çevrimiçi olarak sergilenecek. (AS)