Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 14 ilin valisi merkeze çekildi, 41 ile vali atandı.
20 Vali Merkeze Alındı
Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığı emrine çekildi.
İdris Akbıyık'ın ismi soruşturma konusu olan yatırım fonlarıyla ilgili iddialarda geçmişti.
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"Fon dalaveresi özel hayat olmaz"
Akbıyık'a istifa çağrısı yapan eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, 29 Ekim tarihli paylaşımında "20 milyon lirayla girdiği fondaki parasını 50 milyon liraya çıkardığı iddiası yazılıp çiziliyor. Fatma Betül Sayan Kaya ve TERA Yöneticisi Emre Tezmen’le yakın ilişkisi konuşuluyor. Vali Bey’e bunlar hatırlatılınca 'Benim özel hayatım' demiş. Evet, cevap vermek zorundasınız Vali Bey. Cumhurbaşkanımızın Muğla’daki 'uç beyi' milletin hakkını gözetir, şahsının değil. Fon alaveresi dalaveresi 'özel hayat' olamaz. Lütfen, üzerinize düşeni yapın, o görevi bırakın" demişti.
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41 ile yeni vali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni vali atamaları ise şu şekilde:
- Kayseri Valisi Gökmen Çiçek | Yeni görevi: Şanlıurfa Valisi
- Tekirdağ Valisi Recep Soytürk | Yeni görevi: Kayseri Valisi
- Hatay Valisi Mustafa Masatlı | Yeni görevi: Tekirdağ Valisi
- AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan | Yeni görevi: Hatay Valisi
- Gaziantep Valisi Kemal Çeber | Yeni görevi: Balıkesir Valisi
- Mardin Valisi Tuncay Akkoyun | Yeni görevi: Gaziantep Valisi
- İzmir Valisi Süleyman Elban | Yeni görevi: Mardin Valisi
- Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu | Yeni görevi: İzmir Valisi
- Tokat Valisi Abdullah Köklü | Yeni görevi: Kars Valisi
- İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer | Yeni görevi: Tokat Valisi
- Batman Valisi Ekrem Canalp | Yeni görevi: Sakarya Valisi
- Edirne Valisi Yunus Sezer | Yeni görevi: Batman Valisi
- Bitlis Valisi Ahmet Karakaya | Yeni görevi: Edirne Valisi
- İçişleri Bakanlığı eski Hukuk Müşaviri Ahmet Dilsiz | Yeni görevi: Bitlis Valisi
- Karabük Valisi Oktay Çağatay | Yeni görevi: Sivas Valisi
- İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özkan | Yeni görevi: Iğdır Valisi
- Muş Valisi Avni Çakır | Yeni görevi: Kütahya Valisi
- Kastamonu Valisi Meftun Dallı | Yeni görevi: Muş Valisi
- Mülkiye başmüfettişi Kadir Çakır | Yeni görevi: Kastamonu Valisi
- Mülkiye başmüfettişi Osman Ahsen | Yeni görevi: Bolu Valisi
- Isparta Valisi Abdullah Erin | Yeni görevi: Malatya Valisi
- Bartın Valisi Nurtaç Arslan | Yeni görevi: Isparta Valisi
- Çorum Valisi Ali Çalgan | Yeni görevi: Bartın Valisi
- Mülkiye başmüfettişi Mehmet Mut | Yeni görevi: Çorum Valisi
- Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan | Yeni görevi: Kırklareli Valisi
- Mülkiye başmüfettişi Ali Arslantaş | Yeni görevi: Yozgat Valisi
- Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek | Yeni görevi: Şırnak Valisi
- Artvin Valisi Turan Ergün | Yeni görevi: Kırşehir Valisi
- İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç | Yeni görevi: Artvin Valisi
- Bayburt Valisi Mustafa Eldivan | Yeni görevi: Elazığ Valisi
- Mülkiye başmüfettişi Yusuf Güni | Yeni görevi: Bayburt Valisi
- Kütahya Valisi Musa Işın | Yeni görevi: Kahramanmaraş Valisi
- Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu | Yeni görevi: Çanakkale Valisi
- Mülkiye başmüfettişi Yılmaz Doruk | Yeni görevi: Zonguldak Valisi
- Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız | Yeni görevi: Burdur Valisi
- İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Sezer Işıktaş | Yeni görevi: Amasya Valisi
- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal | Yeni görevi: Karabük Valisi
- Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak | Yeni görevi: Giresun Valisi
- Malatya Valisi Seddar Yavuz | Yeni görevi: Muğla Valisi
- Kilis Valisi Ömer Kalaylı | Yeni görevi: Ağrı Valisi
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar | Yeni görevi: Kilis Valisi
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın Hatay Valisi olması nedeniyle yerine Ağrı Valisi Önder Bozkurt atandı.
(FY)