Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 14 ilin valisi merkeze çekildi, 41 ile vali atandı.

20 Vali Merkeze Alındı

Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığı emrine çekildi.

İdris Akbıyık'ın ismi soruşturma konusu olan yatırım fonlarıyla ilgili iddialarda geçmişti.

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"Fon dalaveresi özel hayat olmaz"

Akbıyık'a istifa çağrısı yapan eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, 29 Ekim tarihli paylaşımında "20 milyon lirayla girdiği fondaki parasını 50 milyon liraya çıkardığı iddiası yazılıp çiziliyor. Fatma Betül Sayan Kaya ve TERA Yöneticisi Emre Tezmen’le yakın ilişkisi konuşuluyor. Vali Bey’e bunlar hatırlatılınca 'Benim özel hayatım' demiş. Evet, cevap vermek zorundasınız Vali Bey. Cumhurbaşkanımızın Muğla’daki 'uç beyi' milletin hakkını gözetir, şahsının değil. Fon alaveresi dalaveresi 'özel hayat' olamaz. Lütfen, üzerinize düşeni yapın, o görevi bırakın" demişti.

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41 ile yeni vali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni vali atamaları ise şu şekilde:

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek | Yeni görevi: Şanlıurfa Valisi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk | Yeni görevi: Kayseri Valisi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı | Yeni görevi: Tekirdağ Valisi

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan | Yeni görevi: Hatay Valisi

Gaziantep Valisi Kemal Çeber | Yeni görevi: Balıkesir Valisi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun | Yeni görevi: Gaziantep Valisi

İzmir Valisi Süleyman Elban | Yeni görevi: Mardin Valisi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu | Yeni görevi: İzmir Valisi

Tokat Valisi Abdullah Köklü | Yeni görevi: Kars Valisi

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer | Yeni görevi: Tokat Valisi

Batman Valisi Ekrem Canalp | Yeni görevi: Sakarya Valisi

Edirne Valisi Yunus Sezer | Yeni görevi: Batman Valisi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya | Yeni görevi: Edirne Valisi

İçişleri Bakanlığı eski Hukuk Müşaviri Ahmet Dilsiz | Yeni görevi: Bitlis Valisi

Karabük Valisi Oktay Çağatay | Yeni görevi: Sivas Valisi

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özkan | Yeni görevi: Iğdır Valisi

Muş Valisi Avni Çakır | Yeni görevi: Kütahya Valisi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı | Yeni görevi: Muş Valisi

Mülkiye başmüfettişi Kadir Çakır | Yeni görevi: Kastamonu Valisi

Mülkiye başmüfettişi Osman Ahsen | Yeni görevi: Bolu Valisi

Isparta Valisi Abdullah Erin | Yeni görevi: Malatya Valisi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan | Yeni görevi: Isparta Valisi

Çorum Valisi Ali Çalgan | Yeni görevi: Bartın Valisi

Mülkiye başmüfettişi Mehmet Mut | Yeni görevi: Çorum Valisi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan | Yeni görevi: Kırklareli Valisi

Mülkiye başmüfettişi Ali Arslantaş | Yeni görevi: Yozgat Valisi

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek | Yeni görevi: Şırnak Valisi

Artvin Valisi Turan Ergün | Yeni görevi: Kırşehir Valisi

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç | Yeni görevi: Artvin Valisi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan | Yeni görevi: Elazığ Valisi

Mülkiye başmüfettişi Yusuf Güni | Yeni görevi: Bayburt Valisi

Kütahya Valisi Musa Işın | Yeni görevi: Kahramanmaraş Valisi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu | Yeni görevi: Çanakkale Valisi

Mülkiye başmüfettişi Yılmaz Doruk | Yeni görevi: Zonguldak Valisi

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız | Yeni görevi: Burdur Valisi

İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Sezer Işıktaş | Yeni görevi: Amasya Valisi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal | Yeni görevi: Karabük Valisi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak | Yeni görevi: Giresun Valisi

Malatya Valisi Seddar Yavuz | Yeni görevi: Muğla Valisi

Kilis Valisi Ömer Kalaylı | Yeni görevi: Ağrı Valisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar | Yeni görevi: Kilis Valisi

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın Hatay Valisi olması nedeniyle yerine Ağrı Valisi Önder Bozkurt atandı.

(FY)