14. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali başlıyor

Hangi İnsan Hakları? Film Festivali, bu yıl 14. kez sinemaseverlerle buluşuyor.

14-18 Aralık tarihleri arasında İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenecek olan festival, insan haklarına dair geniş bir bakış açısı sunan programla izleyicileri karşılayacak.

Sinema aracılığıyla insan hakları, adalet ve eşitlik mücadelelerini gündeme taşıyan festival, bu yılın ana temasını "hayvan hakları" olarak belirledi. Festivalin bu yılki posterini ise Volkan Ölmez tasarladı.

Forum ve söyleşiler

Gazze'deki insanlık krizinden Kazdağları'ndaki ekolojik direnişe, kültür emekçilerinin karşılaştığı güçlüklerden güncel sosyal sorunlara kadar pek çok konu, filmler ve etkinlikler yoluyla izleyicilere aktarılacak. Festival kapsamında, 50'ye yakın film izleyicilerle buluşacak.

Gösterimlerin yanı sıra, forumlar, söyleşiler ve sunumlar dahil olmak üzere 10'a yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Ayrıca film seanslarının ardından yönetmenler, oyuncular ve film ekipleriyle yapılacak söyleşiler, katılımcılara filmlerin perde arkasındaki hikâyeleri keşfetme imkânı sunacak.

Festival programının detaylarına ulaşmak için festivalin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. (TY)