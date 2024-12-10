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HAKLAR
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2024 10:20
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2024 10:22
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14. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali başlıyor

50’ye yakın filmin izleyici ile buluşacağı festival, bu yıl "hayvan hakları" temasıyla 14-18 Aralık'ta İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
14. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali başlıyor
Festival programında yer alan "Marona's Fantastic Tale" filminden bir kare.

Hangi İnsan Hakları? Film Festivali, bu yıl 14. kez sinemaseverlerle buluşuyor.

14-18 Aralık tarihleri arasında İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenecek olan festival, insan haklarına dair geniş bir bakış açısı sunan programla izleyicileri karşılayacak.

Sinema aracılığıyla insan hakları, adalet ve eşitlik mücadelelerini gündeme taşıyan festival, bu yılın ana temasını "hayvan hakları" olarak belirledi. Festivalin bu yılki posterini ise Volkan Ölmez tasarladı.

Forum ve söyleşiler

Gazze'deki insanlık krizinden Kazdağları'ndaki ekolojik direnişe, kültür emekçilerinin karşılaştığı güçlüklerden güncel sosyal sorunlara kadar pek çok konu, filmler ve etkinlikler yoluyla izleyicilere aktarılacak. Festival kapsamında, 50'ye yakın film izleyicilerle buluşacak.

Gösterimlerin yanı sıra, forumlar, söyleşiler ve sunumlar dahil olmak üzere 10'a yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Ayrıca film seanslarının ardından yönetmenler, oyuncular ve film ekipleriyle yapılacak söyleşiler, katılımcılara filmlerin perde arkasındaki hikâyeleri keşfetme imkânı sunacak.

Festival programının detaylarına ulaşmak için festivalin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
14. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali Hayvan Hakları insan hakları ekoloji mücadeleleri
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ilgili haberler
13. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali’nin teması: Kent ve barınma hakkı
11 Aralık 2023
/haber/13-hangi-insan-haklari-film-festivalinin-temasi-kent-ve-barinma-hakki-289131
Hangi İnsan Hakları? Film Festivali'nde tema: Kadın ve özgürlük
7 Aralık 2022
/haber/hangi-insan-haklari-film-festivali-nde-tema-kadin-ve-ozgurluk-271102
11. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali'nde tema: Cezasızlık
9 Aralık 2021
/haber/11-hangi-insan-haklari-film-festivali-nde-tema-cezasizlik-254547
Hangi İnsan Hakları? Film Festivali Temel Haklarımızı Hatırlatıyor
2 Aralık 2016
/haber/hangi-insan-haklari-film-festivali-temel-haklarimizi-hatirlatiyor-181319
Hangi İnsan Hakları? Film Festivali’nde Perde Mültecilere Açılıyor
24 Kasım 2015
/haber/hangi-insan-haklari-film-festivali-nde-perde-multecilere-aciliyor-169510
4. Hangi İnsan Hakları Festivali Cezaevlerinde!
30 Kasım 2012
/haber/4-hangi-insan-haklari-festivali-cezaevlerinde-142498
"Hangi İnsan Hakları" Film Festivali'nde "Çocuk Hakları"
30 Kasım 2011
/haber/hangi-insan-haklari-film-festivali-nde-cocuk-haklari-134407
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