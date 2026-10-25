14 gündür kayıp olan Selman Alkan'ın yakınları: Arama çalışmaları yeniden başlatılsın

İstanbul'da 11 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan Selman Alkan'ın ailesi, arkadaşları ve yakınları, bugün (25 Ekim) bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Fotoğraf sanatçısı Murat Yazar’dan haber alınamıyor

Alkan'ın bulunması için arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını isteyen yakınları, soruşturmanın bütün ihtimaller değerlendirilerek yürütülmesi ve kendilerine düzenli bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

Basın açıklamasını Alkan'ın arkadaşı Şenay Sönmez okudu. Sönmez, aradan geçen 14 güne rağmen Alkan'ın nerede olduğuna ve kaybolduğu gün neler yaşandığına ilişkin somut bilgiye ulaşamadıklarını belirtti.

“Bizler, Selman'ın ailesi, arkadaşları ve yakınları olarak iki haftadır büyük bir endişe ve belirsizlik içerisinde yaşıyoruz” diyen Sönmez, arama ve soruşturma sürecinde eksiklikler bulunduğunu düşündüklerini söyledi.

Eşyalarını evde bırakarak ayrıldı

Ailenin açıklamasına göre Selman Alkan, 12 Ekim tarihli, eve geri gelmeyeceğini bildiren bir not bırakarak evden ayrıldı.

Kendisinden haber alınamaması üzerine kardeşinin bir gün sonra çilingir yardımıyla eve girdiği, durumu fark ederek emniyete başvurduğu aktarıldı.

Ailenin verdiği bilgiye göre güvenlik kamerası görüntülerinde Alkan'ın son olarak daha önce çalıştığı parkın bulunduğu bölgeden baraj ve ormanlık alana doğru ilerlediği tespit edildi.

“Resmî arama çalışmaları 23 Ekim'de durduruldu”

Aile, kendilerine İstanbul Valiliğinin talimatıyla arama ekiplerinin Ayazağa'daki sel felaketinde kaybolan kişilerin bulunması için görevlendirildiğinin söylendiğini belirtti.

Açıklamaya göre AFAD ekipleri ilk kez 17 Ekim'de küçük bir grupla bölgeye geldi. Yakınları, o gün somut bir arama faaliyeti yürütülmediğini, 18 Ekim'de ise AFAD ekiplerinin aramaya katılmadığını ileri sürdü.

19–22 Ekim tarihleri arasında yeniden arama çalışmaları yapıldığını belirten aile, baraj ve çevresindeki alanın yalnızca bir bölümünün tarandığını ifade etti.

Sönmez, resmî arama çalışmalarının 23 Ekim itibarıyla durdurulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Selman henüz bulunamamışken, arama çalışmaları hangi gerekçeyle durduruldu? Aranmayan alanlar, incelenmeyen ihtimaller ve yanıtlanmamış sorular varken bu karar nasıl alındı?”

“Telefonuyla ilgili gerekli teknik incelemeler yapılmadı”

Aile ve yakınları, Alkan'ın kaybolmadan önce yaşadığı ekonomik sorunlar ile kendisine yöneltildiği iddia edilen tehditlere ilişkin bilgileri yetkili makamlara ilettiklerini açıkladı.

Ancak soruşturmanın bütün ihtimalleri kapsayacak şekilde yürütüldüğünden emin olmadıklarını belirttiler.

Orman ve baraj bölgesindeki giriş kameralarının incelendiğini, ancak Alkan'ın bölgeden ayrılmış veya farklı bir güzergâha yönelmiş olabileceği ihtimallerinin yeterince araştırılmadığını düşündüklerini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler soruşturmanın yerine geçmek, herhangi bir kişi veya kurumu peşinen suçlamak istemiyoruz. Ancak Selman'ın bulunmasına yardımcı olabilecek hiçbir bilginin göz ardı edilmesini, hiçbir ihtimalin araştırılmadan elenmesini ve arama çalışmalarının sonuç alınmadan sonlandırılmasını kabul etmiyoruz.”

Aileden yetkililere beş talep

Alkan'ın yakınları, İstanbul Valiliği, AFAD, emniyet birimleri ve ilgili kamu kurumlarına seslenerek beş talepte bulundu:

-Durdurulduğu belirtilen arama çalışmalarının yeniden başlatılması; ormanlık alanların, baraj çevresinin ve henüz taranmamış bölgelerin kapsamlı biçimde araştırılması.

-Güvenlik kameralarının yalnızca giriş noktalarında değil, olası çıkış güzergâhlarında ve çevre bölgelerde de incelenmesi.

-Alkan'ın telefonu, iletişim kayıtları ve kaybolmadan önce yaşanan olaylara ilişkin bilgilerin hukuki usullere uygun biçimde değerlendirilmesi.

-Arama ve soruşturma çalışmalarının kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak yürütülmesi ve aileye düzenli bilgi verilmesi.

-Kaybolma olayına ilişkin bütün ihtimallerin herhangi bir ön kabul olmadan araştırılması.

“Selman'ı bulana kadar vazgeçmeyeceğiz”

Alkan'ın yakınları, arama sorumluluğunun yalnızca aileye bırakılmaması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

“Böyle bir çağda, İstanbul gibi bir metropolde, bir insanın kaybolmasının ardından ailesinin ve arkadaşlarının kendi imkânlarıyla arama yapmak zorunda kalmasını kabul edemiyoruz.”

Ne olmuştu? İstanbul'da yaşayan Selman Alkan'dan 11 Ekim 2026'dan bu yana haber alınamıyor. Ailesinin aktardığına göre Alkan, 12 Ekim tarihli, eve geri dönmeyeceğini bildiren bir notun yanı sıra telefonunu, cüzdanını, 108 bin TL parasını ve kişisel eşyalarını evde bırakarak ayrıldı. Kendisinden haber alamayan kardeşi, bir gün sonra çilingir yardımıyla eve girdi. Notu ve eşyaları bulan kardeşi, durumu aynı gün emniyete bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda Alkan'ın son olarak daha önce çalıştığı parkın bulunduğu bölgeden baraj ve ormanlık alana doğru ilerlediği belirlendi. Aile, Alkan'ın bulunması için emniyet birimlerine, AFAD'a ve sivil toplum kuruluşlarına başvurdu. Yakınlarının açıklamasına göre AFAD ekipleri 17 Ekim'de bölgeye geldi, 19–22 Ekim tarihleri arasında arama çalışmaları yürütüldü. Ancak baraj çevresi ve ormanlık alanın yalnızca bir bölümünün tarandığı belirtildi. Aile, resmî arama çalışmalarının 23 Ekim'de durdurulduğunu ileri sürdü. Alkan'ın kaybolmadan önce ekonomik sorunlar yaşadığı ve tehdit edildiği iddialarını da yetkililere ileten yakınları, soruşturmanın bütün ihtimaller değerlendirilerek yürütülmesini istedi. Alkan'ın ailesi ve arkadaşları, 25 Ekim'de yaptıkları basın açıklamasında arama çalışmalarının yeniden başlatılması çağrısında bulundu. Alkan'ın nerede olduğu ve kaybolmasının hangi koşullarda gerçekleştiği henüz açıklığa kavuşmadı.

(FY)