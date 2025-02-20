14 basın örgütünden çağrı: Gazetecileri serbest bırakın

14 basın örgütü, 18 Şubat 2025’te gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan dört gazeteci için ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, gözaltına alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılması ve basına yönelik baskıların sona ermesi çağrısında bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik olduğu açıklanan operasyon kapsamında sanatçı ve siyasetçilerle birlikte dört gazeteci gözaltına alındı. Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, serbest gazeteci Elif Akgül, İlke TV programcısı Ercüment Akdeniz ve gazeteci Ender İmrek’in gözaltına alınmasına tepki gösteren basın örgütleri, bu durumun basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

*18 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDK'ye yönelik düzenlediği bir diğer operasyonda, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül, Ercüment Akdeniz ve Ender İmrek gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazetecilerin avukatlarıyla görüşme hakları 24 saat boyunca kısıtlandı. Gazeteci Yıldız Tar'a, 2012 yılında yaptığı telefon görüşmeleri ve teknik takip sonucu kayda alınan bir toplantı suçlama olarak yöneltildi.

Açıklamada, haber takibi yapan ve meslektaşlarıyla dayanışma göstermek için adliyeye giden gazetecilerin ifadeye çağrılmak yerine baskınla gözaltına alınmasının basın özgürlüğüne aykırı olduğu vurgulandı.

Ayrıca gözaltına alınan gazetecilerin avukatlarıyla görüştürülmesine izin verilmediği ve soruşturma hakkında bilgi almanın kısıtlılık kararı gerekçesiyle engellendiği ifade edildi.

Basın örgütleri, operasyonlar hakkında bilgilendirme yapılmamasının ve soruşturma sürecine getirilen kısıtlamaların basına yönelik tehditlerin arttığını gösterdiğini belirtti. Açıklamada, ocak ayında 18 gazetecinin gözaltına alındığı ve bunlardan dokuzunun tutuklandığı, şubat ayının ilk iki haftasında ise Van’da kayyum protestolarını takip eden altı gazetecinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiren gazetecilerin susturulamayacağını belirten basın örgütleri, devletin yükümlülüğünün gazetecilerin, hak savunucularının ve sivil toplumun özgürce çalışmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Gazetecilik suç değildir vurgusu yapılan açıklamada, hiçbir baskı veya yıldırma girişimiyle gazetecilerin mesleklerini yapmalarının engellenemeyeceği belirtildi.

Gazetecilere yönelik baskıların sona ermesi gerektiğini belirten basın örgütleri, Yıldız Tar, Elif Akgül, Ercüment Akdeniz ve Ender İmrek’in koşulsuz şekilde serbest bırakılmasını talep etti.

14 basın kurumu:

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFGD), DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), Kadın Gazeteciler Derneği, KESK Haber-Sen, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI).

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(EMK)