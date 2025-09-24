ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2025 16:52
 Son Güncelleme: 24 Eylül 2025 17:34
14 avukatın yargılanmasında ‘durdurma’ kararı

Kayyım protesto nedeniyle haklarında dava açılan 14 avukatın yargılaması, Adalet Bakanlığı'ndan izin alınmadığı için durduruldu.

BİA Haber Merkezi

14 avukatın yargılanmasında ‘durdurma’ kararı
Fotoğraf: Sosyal Medya

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanması sonrasında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde 3 Nisan 2024'te basın açıklaması gerçekleştiren 14 avukat hakkında "2911 Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefet" ve "mala zarar verme" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, sayıda hukukçu, kurum, kuruluş temsilcisi izledi.

9 Temmuz 2025

Duruşmada, söz alan avukat Nagehan Avçil, duruşma salonunu giren 4 sivil polisin müvekkillerinin kendilerini baskı altında hissetmesine yol açacağını belirterek, dışarı çıkartılmasını istedi. Talep üzerine salondaki 4 polis dışarı çıkarıldı.

Durdurma talebi

Dava kapsamın 14 avukatın yargılandığını belirten avukat Sinan Zincir, Avukatlık Kanunu gereği, avukatların görevleriyle ilgili suçlardan yargılanmasının Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi olduğunu hatırlatarak, yargılamanın Adalet Bakanlığı'nın izni olmadan yapıldığını söyledi.

Zincir, "Cumhuriyet savcısı usulî işlemleri tamamlamadan soruşturmayı tamamlayarak iddianame tanzim etmiş" diyerek yargılamanın durdurulmasını istedi.

Mahkeme talebi kabul etti

Talebe ilişkin görüşü sorulan iddia makamı, talebin reddine karar verilmesini istedi. Talebi kabul eden mahkeme, soruşturma izni verilip verilmeyeceği yönünden Adalet Bakanlığı'na müzekkere yazılmasına ve yargılamanın durmasına karar verdi.

(AB)

