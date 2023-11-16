14. Arkeoloji Sempozyumu, Türkiye’de çalışan İtalyalı arkeologları ağırlıyor
İtalyan Kültür Merkezi’nin düzenlediği 14. Arkeoloji Sempozyumu’nun bu yılki başlığı “Eski Anadolu'da Arkeoloji ve Toplum.” 17-18 Kasım’da yapılacak sempozyuma İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo da katılacak.
Türkiye’de çalışmalarını sürdüren İtalyalı arkeologları ağırlamaya hazırlanan sempozyum, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nin girişimiyle Ankara İtalyan Büyükelçiliği himayesinde düzenlenecek.
Prehistoryadan Bizans dönemine ve Hitit çağına kadar insanlık tarihinin en temel dönemleri üzerinde çalışmalar yürüten toplam 18 İtalyalı arkeoloji misyonu, Anadolu’daki arkeolojik kazılara çok değerli katkılarda bulunuyor.
Ekipler, Malatya-Arslantepe, Gaziantep-Karkamış, Yozgat-Uşaklı Höyük, Niğde-Kınık Höyük, Mersin-Yumuktepe, Kayseri-Kültepe, Mersin-Elaiussa, Denizli-Hierapolis gibi birçok önemli antik kentte çalışmalarını sürdürüyor.
Konuşmaların İtalyanca ve Türkçe simultane tercümeyle gerçekleştirileceği “Eski Anadolu’da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı” başlıklı 14. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu’nda paylaşılan bulgular, önümüzdeki günlerde ayrıca kitap haline de getirilecek.
17 KASIM 2023 CUMA
AÇILIŞ BÖLÜMÜ
09.30-09.35 Salvatore Schirmo, İtalyan Kültür Merkezi Müdürü
09.35-09.45 Giorgio Marrapodi,Türkiye’deki İtalya Büyükelçisi
10.00-10.45 Giovanni Salmeri, Pisa Üniversitesi
Seksen yıl sonra Santo Mazzarino’nun Doğu ve Batı Arasında
10.45-11.15 Kahve molası
İLK BÖLÜM
PREHISTORYA, PROTOHISTORYA
Moderatör
Luca Peyronel, Milano Üniversitesi
11.15-11.45 Giulio Palumbi, Bari Aldo Moro Üniversitesi
Gıda, metaller ve el sanatları üretimleri. Mersin-Yumuktepe'de tarih öncesi toplumların ve ekonomilerin yeniden yapılanması.
11.45-12.15 Francesca Balossi Restelli, Roma “La Sapienza” Üniversitesi
Yılmaz Selim Erdal, Hacettepe Üniversitesi
Arslantepe'de Sosyal Yapı ve Toplumsal Örgütlenmenin Binlerce Yıllık Dönüşümü (Malatya)
12.15-12.45 Nicolò Marchetti, Bolonya Üniversitesi
Hasan Peker, İstanbul Üniversitesi
Yeni arkeolojik ve epigrafik veriler ışığında II. Geç Tunç ile Demir Çağı arasında Karkamış devletinin organizasyonu
12.45-13.15 Luca Peyronel, Milano Üniversitesi
Fikri Kulakoğlu, Ankara Üniversitesi
Orta Tunç Çağı'nda Kültepe-Kaniş’te kamusal alanlar ve sosyal örgütlenme. Yukarı Şehir'deki kazılardan yeni veriler.
İKİNCİ BÖLÜM
PROTOHISTORYA
Moderatör
Luca Peyronel, Milano Üniversitesi
14.45-15.15 Anacleto D’Agostino, Pisa Üniversitesi
Valentina Orsi, Koç Üniversitesi
Demet Taşkan, Yozgat Bozok Üniversitesi
Hitit döneminde Uşaklı Höyük'te (Yozgat) toplum ve töre
15.15-15.45 Marina Pucci, Floransa Üniversitesi
Burak Yolaçan, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Kınık Höyük'te yaşam. Demir Çağı'ndan Helenistik döneme kadar olan ev yapısı.
15.45-16.15 Lorenzo D’Alfonso, Pavia Üniversitesi
Porsuk Zeyve Höyük’te Demir Çağı yerleşiminin yapısı ve organizasyonu.
16.15-16.45 Leopoldo Repola, Napoli Federico II Üniversitesi
Andreas Schachner, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü
Massimiliano Marazzi, Napoli Suor Orsola Benincasa Üniversitesi
Şehir ve manzara. Hattuşa şehrinin karmaşık sınırları.
16.45–17.00 Tartışma ve neticeler
18 KASIM 2023 CUMARTESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KLASİK VE BİZANS DÖNEMİ
Moderatör
Luca Peyronel, Milano Üniversitesi
09.30-10.00 Anna Lucia D’Agata, CNR Roma
MÖ 8. yüzyılda Misis'te sofra paylaşımı ve sosyal dinamikler
10.00-10.30 Laura Buccino, Firenze Üniversitesi
Matthias Bruno, Roma Tre Üniversitesi*MedA Vakfı
Luisa Musso, Roma Tre Üniversitesi
Mevlüt Eliüşük, Karabük Üniversitesi
Pompeiopolis, Zimbıllı Tepe'nin yamaçlarındaki geç antik yerleşim yeri: yerli ve ithal mermer kullanımı
11.00-11.30 Kahve molası
11.30-12.00 Anna Anguissola, Lecce, Salento Üniversitesi
Arkeolojik veriler ve Roma Küçük Asya'sındaki sosyal dinamiklerin yeniden yapılanması: Frigia Hierapolis katkısı.
12.00-12.30 Tommaso Ismaelli, Ulusal Araştırmalar Konseyi, Kültürel Miras Bilimleri Enstitüsü
Proto-Bizans kentinde toplum ve mimari üretim: Tripolis ad Maeandrum Anıtsal Nymphaeum'u
12.30-13.00 Maria Andaloro, Tuscia Üniversitesi
Bizans Kapadokya'sında kazılmış ve boyanmış yüz kilise için yüz şantiye alanı.
Moderatör
Salvatore Schirmo, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi
13.00-13.30 Tartışma, sempozyum kapanışı ve 2024 sempozyum başlığının tespiti.
18.30-20.00 Hitit müzikleri konseri: ‘ehu ishamai "Şarkı söyle!"
Eski uygarlıkların tarihi şarkılar aracılığıyla yayılmıştır.(AÖ)