Kırkayak Kültür tarafından düzenlenen 13. Zeugma Film Festivali, 27-29 Kasım 2026 tarihlerinde Antep'teki Paribu Cineverse Forum Sinemaları'nda gerçekleştirilecek.

Onat Kutlar’ın "Sinema bir şenliktir" sözünden ilham alan festival Türkiye ve dünya sinemasından ödüllü filmleri, belgeselleri, animasyonları ve yönetmen katılımlı söyleşileri izleyicilerle buluşturacak.

Festival, 27 Kasım saat 20.00’de Yeşim Ustaoğlu'nun Artakalan filminin gösterimiyle başlayacak.

Festival artan organizasyon maliyetleri nedeniyle bu yıl önceki yıllardan farklı olarak üç gün sürecek.

Kırkayak Kültür, ekonomik zorlukların özellikle Anadolu kentlerinde faaliyet gösteren yerel kültür-sanat kuruluşlarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti:

Anadolu kentlerinde, kültür ve sanat alanında çalışmalar yapan yerel sivil toplum kurumları; artan salon fiyatları, ulaşım, konaklama, teknik altyapı, film gösterim telif hakları ve organizasyon maliyetleri gibi pek çok ekonomik zorluk sebebiyle gün geçtikçe festival ve diğer etkinliklerini yapamaz duruma gelmektedirler. Günümüzde festivaller ve diğer kültür sanat etkinliklerinin sürdürülebilirliği her geçen yıl daha da güçleşiyor.

Antep merkezli bir sivil toplum ve kültür kurumu olan Kırkayak Kültür, Zeugma Film Festivali’ni bu zor koşullarda, festivalin bağımsız yapısını koruyarak sürdürmeye devam ediyor.

Ancak festival süresinin kısalmasına rağmen Zeugma Film Festivali, kültür ve sanat alanının giderek zorlaştığı bir dönemde Antep’te bağımsız sinemayı seyirciyle buluşturmayı, farklı hikâyelere alan açmayı ve sinema etrafında ortak bir buluşma zemini yaratmayı sürdürmekte ısrar ediyor.