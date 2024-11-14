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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 10:14
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 11:01
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13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğunun HIV pozitif olduğu ortaya çıktı. Hastalığın çocuğa anneden geçmediği, cinsel istismar yoluyla bulaştığı öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir’de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk, AIDS nedeniyle hayatını kaybetti.

NTV’den Melike Şahin’in haberine göre; 13 yaşındaki bir kız çocuğu kemik erimesi şüphesiyle hastaneye yatırıldı.

Çocuğun AIDS olduğu ve hastalığın çocuğa anneden geçmediği, cinsel istismar yoluyla bulaştığı tespit edildi.

Türkiye’de çocuk HIV vakalarında son yıllarda yaşanan artışa ilişkin konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, yalnızca İstanbul Tıp Fakültesi’nde HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk olduğunu söyledi.

100 vakanın 20’sinin cinsel yolla bulaşan vaka olduğunu belirten Somer, şu ana kadar 5 vakanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Somer, “Bizim eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü. Ama son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu” dedi.

Türkiye'de şu anda bilinen, teşhisi koyulan 250'ye yakın HIV pozitif çocuk var.

HIV/AIDS'den Çocukları Sosyal Hizmetler Koruyabilir
8 Ekim 2008

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
aids HIV/AIDS HIV HIV aşısı
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