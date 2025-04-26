13 saat süren duruşmada 2 Mayıs'a ertelendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın ikinci duruşması dün (25 Nisan) görüldü.

Tutukluluk devam edecek

13 saat süren dava, çocukların da yargılandığı gerekçesiyle sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları dışında kapalı görüldü. 13 saat süren duruşmada, 5 jandarma personeli, 2 elektrik şirketi personeli 7 kişi tanık olarak dinlenildi. Tanık beyanları, sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından hakim, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

Davada, tutuklu şüpheliler Narin Güran'ın kuzeni Birsen, amcası Fuat, yengesi Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, kuzeni Muhammed Kaya ile Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy; tutuksuz sanıklar, Narin’in kuzeni Şeyma Kaya, yengesi Hediye, amcaları İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile şüpheli çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) sanık olarak yer alıyor. Sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

"Gerçek faile ulaşılmadı"

Duruşmayı takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, adliye önünde yaptığı açıklamada, ilk yargılamadaki hükmün olayın faili ve nedenini tarif etmekten uzak olduğunu söyledi. Tanrıkulu, “Soruşturmanın etkin biçimde ele alınması ve yargılamaların bu çerçevede yürütülmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde gerçek faile ve olayın nedenine ulaşabiliriz” dedi.

Narin Güran davasında neler oldu?

Dava süreci Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanıklar, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık’ta görülen davanın 2. duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. T utuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi.

(ED)