13 rêxistinên çapemeniyê ji bo sansûra li ser T24ê bertek nîşan dan

13 rêxistinên pîşeyî yên çapemeniyê ji bo T24a ku bi tohmetên sînorên wê nediyar ên wekî "propagandaya LGBTİ+" hat girtin, daxuyaniyeke hevpar dan.
Biryara girtina malpera T24 û hesabên wê yên medyayên civakî hat dayîn
Saziyan bertek nîşani sansûrê dan û ragihandin ku ew bi T24’ê re di nav piştevaniyê de ne. Rêxistinên pîşeyî yên çapemeniyê bal kişandin ser lêpirsînên "Malbata min di ewlehiyê de ye" ên Wezareta Dadê ku LGBTİ+’yan dikin hedef û pirsîn: “gelo çapemenî?”:
“Em di heyameke zor û zehmet re derbas dibin ku tê de demokrasiya me, pîvanên dewleta hiqûqê û azadiya çapemeniyê hêdî hêdî dihelin. Di vê heyamê de, biryara girtina T24ê hat dayîn ku yek ji malperên nûçeyan ên herî kevnar, herî zêde tê xwendin û bi dehan kedkarên çapemeniyê lê dixebitin. Biryar bi hincêtên bêbingeh û bi awayekî dijî hiqûq û destûra bingehîn hatiye girtin û em wekî êrişeke giran a li ser pîşeyê xwe bi nav dikin.
Lêpirsîna "Malbata min di ewlehiyê de ye" ku wekî hincêta girtinê hat nîşandan, ji roja yekem ve azadiya çapemenî û derbirînê kiriye hedef, hevpîşeyek me hat girtin, malperên nûçeyan, hesabên medyaya civakî yên hevalên me û hinek malperên înternetê hatin astengkirin. Biryara girtinê ya li dijî malpera nûçeyan a T24ê, ji bilî ku ji aliyê desthilatê ve binpêkirineke pir giran a li dijî azadiya çapemenî û derbirînê ye, rasterast mafê welatiyan ê wergirtina agahiyan jî asteng dike.
Em bawer dikin ku divê ev biryar bi lezgînî paşve bê kişandin. Em radigihînin ku li hemberî van êrişên li ser pîşeyê me, em ê pîşeyê xwe û hevpîşeyên xwe biparêzin.”
Saziyên ku îmzeya wan li bin daxûyaniyê ne ev in:
Nûneriya Tirkiyeyê ya Yekitiya Rojnamegerên Ewropayê, Konseya Çapemeniyê, DİSK Basın-İş, Komeleya Rojnamegerên Hevdem, Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Fıratê, Komeleya Nûçegihanên Dîplomasiyê, Komeleya Nûçegihanên Aboriyê, Cemiyeta Rojnamegeran, Cemiyeta Rojnamegeran a Îzmîrê, KESK Haber-Sen, Komeleya Xebatên Medya û Hukukê, Sendikaya Rojnamegerên Tirkiyeyê û Enstîtuya Çapemeniyê ya Navneteweyî.
(HA/AY)