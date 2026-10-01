TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 01.10.2026 12:58 1 Cotmeh 2026 12:58
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.10.2026 13:00 1 Cotmeh 2026 13:00
Xwendin Xwendin:  2 xulek

13 rêxistinên çapemeniyê ji bo sansûra li ser T24ê bertek nîşan dan

TGS, DİSK Basın-İş, Konseya Çapemeniyê û IPI jî di nav de 13 rêxistinên pîşeyî yên çapemeniyê, sansûra li ser T24ê wekî "êrişeke giran a li ser pîşeyê" bi nav kirin. Rêxistinan diyar kir ku "biryara girtinê ya ji aliyê desthilatê ve binpêkirineke pir giran a li dijî azadiya çapemenî û derbirînê ye."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
13 rêxistinên çapemeniyê ji bo sansûra li ser T24ê bertek nîşan dan
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

13 rêxistinên pîşeyî yên çapemeniyê ji bo T24a ku bi tohmetên sînorên wê nediyar ên wekî "propagandaya LGBTİ+" hat girtin, daxuyaniyeke hevpar dan.

Biryara girtina malpera T24 û hesabên wê yên medyayên civakî hat dayîn
Biryara girtina malpera T24 û hesabên wê yên medyayên civakî hat dayîn
30 Îlon 2026

Saziyan bertek nîşani sansûrê dan û ragihandin ku ew bi T24’ê re di nav piştevaniyê de ne. Rêxistinên pîşeyî yên çapemeniyê bal kişandin ser lêpirsînên "Malbata min di ewlehiyê de ye" ên Wezareta Dadê ku LGBTİ+’yan dikin hedef û pirsîn: “gelo çapemenî?”:

“Em di heyameke zor û zehmet re derbas dibin ku tê de demokrasiya me, pîvanên dewleta hiqûqê û azadiya çapemeniyê hêdî hêdî dihelin. Di vê heyamê de, biryara girtina T24ê hat dayîn ku yek ji malperên nûçeyan ên herî kevnar, herî zêde tê xwendin û bi dehan kedkarên çapemeniyê lê dixebitin. Biryar bi hincêtên bêbingeh û bi awayekî dijî hiqûq û destûra bingehîn hatiye girtin û em wekî êrişeke giran a li ser pîşeyê xwe bi nav dikin.

Lêpirsîna "Malbata min di ewlehiyê de ye" ku wekî hincêta girtinê hat nîşandan, ji roja yekem ve azadiya çapemenî û derbirînê kiriye hedef, hevpîşeyek me hat girtin, malperên nûçeyan, hesabên medyaya civakî yên hevalên me û hinek malperên înternetê hatin astengkirin. Biryara girtinê ya li dijî malpera nûçeyan a T24ê, ji bilî ku ji aliyê desthilatê ve binpêkirineke pir giran a li dijî azadiya çapemenî û derbirînê ye, rasterast mafê welatiyan ê wergirtina agahiyan jî asteng dike.

Em bawer dikin ku divê ev biryar bi lezgînî paşve bê kişandin. Em radigihînin ku li hemberî van êrişên li ser pîşeyê me, em ê pîşeyê xwe û hevpîşeyên xwe biparêzin.”

Saziyên ku îmzeya wan li bin daxûyaniyê ne ev in:

Nûneriya Tirkiyeyê ya Yekitiya Rojnamegerên Ewropayê, Konseya Çapemeniyê, DİSK Basın-İş, Komeleya Rojnamegerên Hevdem, Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Fıratê, Komeleya Nûçegihanên Dîplomasiyê, Komeleya Nûçegihanên Aboriyê, Cemiyeta Rojnamegeran, Cemiyeta Rojnamegeran a Îzmîrê, KESK Haber-Sen, Komeleya Xebatên Medya û Hukukê, Sendikaya Rojnamegerên Tirkiyeyê û Enstîtuya Çapemeniyê ya Navneteweyî.

(HA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
t24 astengkirina azadiya çapemeniyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê