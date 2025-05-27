ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2025 15:40
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2025 15:49
3 dk Okuma

13. ODTÜ Onur Yürüyüşü bu yıl da polis müdahalesi olmadan gerçekleşti

"Direnişimiz kampüslerle sınırlandırılamaz. Bir kişi daha eksilmeyi reddediyor, isyanımızı her geçen gün büyütüyoruz."

Devrim Stadyumu

Devrim Stadyumu

Devrim Stadyumu

Görseli Büyüt
13. ODTÜ Onur Yürüyüşü bu yıl da polis müdahalesi olmadan gerçekleşti
Öğrencilerin güvenliğini korumak amacıyla fotoğraf bulanıklaştırılmıştır.

13. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Onur Yürüyüşü, bugün özel güvenlik ve polislerin müdahalesi olmadan üniversite yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Yürüyüş öncesi kampüsün A1 ve A4 kapılarında hem çevik kuvvet hem de TOMA yoğunluğu dikkat çekti.

Fizik Bölümü binası önünde buluşan öğrenciler, burada özel güvenlik birimlerinin (ÖGB) müdahalesi ile karşılaştı; ancak öğrenciler engeli aştı. Bekleyiş esnasında “Aç, aç, barikatı aç” sloganı atıldı.

Kampüsteki farklı binalardan hem gökkuşağı hem de trans bayrağı sallandıran ODTÜ’lüler, yürüyüşte ise sık sık “Aşk, aşk, hürriyet; uzak olsun nefret” , “Jin, jiyan, azadî” ve “Bê trans jiyan nabe” sloganları attı.

İstanbul Milletvekili Özgül Saki de öğrencilere destek vermek üzere kampüsteydi.

Tüm müdahale ve yasaklara rağmen yürüyüşlerini gerçekleştiren öğrenciler, Merkez Mühendislik binası önünde okudukları basın açıklamasıyla yürüyüşlerini sonlandırdı.

ODTÜ Onur Yürüyüşlerinde atanmış rektör Verşan Kök’ün davetiyle gelen polis şiddeti, 2019’dan beri sürüyordu. 

“Fermanınızla var olmadık, yasanızla yok olmayacağız”

13. ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde okunan basın açıklaması şöyle:

Biz bugün burada yaşamın her köşesinde LGBTİ+fobiye, Aile Yılı’na, devlet ve erkek şiddetine, mülteci düşmanlığına, hayatlarımızın her köşesine sirayet eden erkek egemen iktidarlara, hukuksuzluğa ve kayyumlara direnen lubunyalar olarak 13. ODTÜ Onur Yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz.

AKP-MHP iktidarının nüfus politikası adı altında örgütlenmiş bir nefret politikası olan “Aile Yılı”, tam da 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde açıklanan trans uyum süreci ve hormona erişim yasağı, devamında HÜDA-PAR denen gerici yapı tarafından önerilen yasa teklifi alenen bir LGBTİ+ kırımı çağrısıdır.

Devlet eliyle hayatlarımız “sapkın”, “hayasız”, “ahlak dışı” ilan edilirken biz bugün kampüsümüzde ve tüm Onur Yürüyüşlerinde; yaşamda, seçilmiş ailelerimizde, dönmekte, dayanışmamızda ve direnişimizde ısrarcıyız. Alışın, barışın, hiçbir yere gitmiyoruz. Fermanınızla var olmadık, yasanızla yok olmayacağız! Diren Ayol diyoruz.

İktidarının eliyle örülen nefret politikaları sonucunda kaybettiğimiz lubunyalar ve tüm mücadele dostlarımız anımızda yaşıyorlar! Ecem Seçkin, burada. Hande Kader, burada. Eylül Cansın, burada. Okyanus Efe Özyavuz, burada. Ahmet Yıldız, burada. Didem Akay, burada. Zirve Soylu, Hande Buse Şeker, burada. Esra Ateş, burada. Berrak Yılmaz, burada. Sayamadığımız, hayatlarımızdan bir bir eksiltilen, intihara sürüklenen tüm nefret suçu mağduru trans ve lubunyalar burada.

Bizler, lezbiyenler, geyler, biseksüeller, translar, interseksler ve artıları olarak direnmeyi bir günde öğrenmedik. Bizlere sistematik olarak şiddet uygulayan devlete sesleniyoruz: Bornova Sokak, Bayram Sokak, Esat, Eryaman’da evlerinden edilen trans kadınlar için, hormona erişim ve eşit yaşam hakkımız için her gün, her yerde direniyoruz. Yaşamımızda faşist iktidarın belediye gaspını, hukuksuzluğunu, işkencesini, kutsal aileyi ve dayatılan muhafazakarlığı kabul etmiyoruz.

Kampüsümüzde homofobiye, transfobiye, erkek şiddetine, tacize karşı örgütlü mücadelemizden vazgeçmiyor, büyütüyoruz. Atanmış aşkı, seçilmemiş aileyi, başımıza üşüşen tüm kayyumları, üniversiteleri sarmış bu ablukaya karşı DİRENİYORUZ AYOL!

Direnişimiz kampüslerle sınırlandırılamaz. Bir kişi daha eksilmeyi reddediyor, isyanımızı her geçen gün büyütüyoruz. Görüşürüz aşkım, dağılıyoruz!

(DS/TY)

Haber Yeri
Ankara
ODTÜ Onur Yürüyüşü verşan kök onur ayı ODTÜ onur haftası
Devrim Stadyumu
Devrim Stadyumu
tüm yazıları

ODTÜ'den bildiriyor.

ilgili haberler
ODTÜ Onur Yürüyüşü öncesi kampüste nefret içerikli müdahale
27 Mayıs 2025
/haber/odtu-onur-yuruyusu-oncesi-kampuste-nefret-icerikli-mudahale-307799
ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne polis saldırmadı
31 Mayıs 2024
/haber/odtu-onur-yuruyusune-polis-saldirmadi-296000
ODTÜ Onur Haftası Komitesi: Rektör bizi hedef gösterdi
10 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-haftasi-komitesi-rektor-bizi-hedef-gosterdi-280142
ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısı: Kampüste işkence var
9 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-yuruyusu-ne-polis-saldirisi-kampuste-iskence-var-280109
“ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde bizi yalnız bırakmayın, yanımızda olun”
8 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-yuruyusu-nde-bizi-yalniz-birakmayin-yanimizda-olun-280021
HDP’den ODTÜ Onur Yürüyüşü’ndeki polis şiddeti için inceleme talebi
13 Haziran 2022
/haber/hdp-den-odtu-onur-yuruyusu-ndeki-polis-siddeti-icin-inceleme-talebi-263229
"ALIŞIN, VARIZ, BURADAYIZ, GİTMİYORUZ"
ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne rektörden e-mail: “Kesinlikle izin verilmemiştir"
7 Haziran 2022
/haber/odtu-onur-yuruyusu-ne-rektorden-e-mail-kesinlikle-izin-verilmemistir-262985
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
11. İSTANBUL TRANS ONUR HAFTASI KOMİTESİ İLE SÖYLEŞİ
“LGBTİ+’ları ima etmeyin, açıkça adımızı anın"
27 Mayıs 2025
/haber/lgbti-lari-ima-etmeyin-acikca-adimizi-anin-307805
ilgili haberler
ODTÜ Onur Yürüyüşü öncesi kampüste nefret içerikli müdahale
27 Mayıs 2025
/haber/odtu-onur-yuruyusu-oncesi-kampuste-nefret-icerikli-mudahale-307799
ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne polis saldırmadı
31 Mayıs 2024
/haber/odtu-onur-yuruyusune-polis-saldirmadi-296000
ODTÜ Onur Haftası Komitesi: Rektör bizi hedef gösterdi
10 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-haftasi-komitesi-rektor-bizi-hedef-gosterdi-280142
ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısı: Kampüste işkence var
9 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-yuruyusu-ne-polis-saldirisi-kampuste-iskence-var-280109
“ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde bizi yalnız bırakmayın, yanımızda olun”
8 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-yuruyusu-nde-bizi-yalniz-birakmayin-yanimizda-olun-280021
HDP’den ODTÜ Onur Yürüyüşü’ndeki polis şiddeti için inceleme talebi
13 Haziran 2022
/haber/hdp-den-odtu-onur-yuruyusu-ndeki-polis-siddeti-icin-inceleme-talebi-263229
"ALIŞIN, VARIZ, BURADAYIZ, GİTMİYORUZ"
ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne rektörden e-mail: “Kesinlikle izin verilmemiştir"
7 Haziran 2022
/haber/odtu-onur-yuruyusu-ne-rektorden-e-mail-kesinlikle-izin-verilmemistir-262985
diğer yazıları
Ankara’da üniversite öğrencilerine polis müdahalesi
26 Nisan 2025
Ankara’da üniversite öğrencilerine polis müdahalesi
ODTÜ direnişinde yedinci gün: 30 gözaltı
27 Mart 2025
ODTÜ direnişinde yedinci gün: 30 gözaltı
ODTÜ’de polis, müzakere sonucu verdiği sözleri tutmadı
26 Mart 2025
ODTÜ’de polis, müzakere sonucu verdiği sözleri tutmadı
İBB OPERASYONU PROTESTOLARI
ODTÜ'lüler: "Hükümetin baskıcı politikalarına karşı muhteşem bir direniş gösterdik"
21 Mart 2025
ODTÜ'lüler: "Hükümetin baskıcı politikalarına karşı muhteşem bir direniş gösterdik"
Sayfa Başına Git