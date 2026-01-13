13 Ocak: 53 ilde "sarı kod", Karadeniz, Doğu ve Güneydoğuda birçok ilde bir gün kar tatili

13 Ocak 2026 Salı günü Türkiye genelinde Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi sürüyor. Kış koşulları oldukça sert hissediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve valiliklerden gelen son verilere göre birçok ilde eğitime bir gün daha ara verildi.

13 Ocak: Eğitime kar arası verilen iller

İstanbul'da tatil yok. 12 Ocak Pazartesi sonrasında, tatil uzatılmadı.

▶ Dersim. Tam gün tatil. İl genelinde 12 ve 13 Ocak tarihlerinde eğitime 2 gün ara verilmişti.

▶ Samsun. Tam gün tatil. İl genelinde kar ve buzlanma nedeniyle tüm okullar 1 gün eğitime ara verdi.

▶ Tokat. Tam gün tatil. İl genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

▶ Gümüşhane. Tam gün tatil.İl genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

▶ Konya. Kısmen tatil. Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır ve Halkapınar ilçelerinde okullar eğitime 1 gün ara verdi.

▶ Adıyaman. Kısmen tatil. Çelikhan, Gerger, Sincik ve Gölbaşı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

▶ Maraş. Kısmen tatil. Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

▶ Bitlis. Tam gün tatil.İl genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

▶ Batman, Sason. Tam gün tatil. Sason ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

▶ Muş. Tam gün tatil. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

▶ Tekirdağ. Kısmen tatil. Malkara ve Şarköy ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Tatil ilan edilen illerde, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli, genellikle idari izinli sayılacak.

Hava durumu ve alarmlar

MGM 13 Ocak'ta 53 ilde "Sarı Kod" uyarısı yayınladı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun yağışlar bekleniyor.

▶ Doğu ve güneydoğu: Yoğun kar. Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

▶ Batı ve Doğu Akdeniz ile Güney Ege: Fırtına. Rüzgarın hızının 70-90 km/saat hıza ulaşması bekleniyor. Denizlerde fırtına uyarısı var.

▶ Marmara ve İstanbul: Çok bulutlu. İstanbul'un doğusu ve yüksek kesimlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar geçişleri görülebilir. Gece saatlerinde buzlanma ve don olayına dikkat.

▶ İç Anadolu: Kar ve dondurucu soğuklar. Ankara'da sıcaklığın gece sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Riskler

Yoğun kar ve fırtına nedeniyle bazı uçuş seferlerinde iptaller yaşanabileceğinden yolculuk öncesi güncel durumun kontrol edilmesi öneriliyor.

▶ Buzlanma ve don: Gece ve sabah saatlerinde yollardaki gizli buzlanmaya karşı sürücülerin kar lastiği olmadan trafiğe çıkmaması öneriliyor.

▶ Çığ: Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi var.

(AEK)