13. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali’nin teması: Kent ve barınma hakkı

Documentarist tarafından düzenlenen "Hangi İnsan Hakları? Film Festivali", 13'üncü kez izleyici ile buluştu.

9 Aralık'ta başlayan festival, 13 Aralık'ta sona erecek.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), The Sigrid Rausing Trust, 1+1, bianet ve Manifold'un medya ve içerik desteği ile düzenlenen film festivalinin tüm gösterimleri Beyoğlu Sineması, Aynalı Geçit ve Postane İstanbul'da ücretsiz olarak izlenebilecek.

Dünyanın pek çok ülkesinden ve Türkiye'den insan hakları ihlalleri ve mücadelelerini konu alan filmlerin buluşacağı festivalin bu yılki teması "Kent ve Barınma Hakkı". Festival programında Bangladeş’ten İtalya’ya, Danimarka’dan Lübnan’a, Brezilya’dan İrlanda’ya, Almanya’dan Küba ve Filistin’e kadar 30’dan fazla film yer alıyor.

Mahpus hakları

Festivalde bu sene CİSST ile ortaklaşa hazırlanan ve mahpus haklarına odaklanan “Mahpus Hakları İnsan Haklarıdır” adlı ayrı bir bölüm de var.

Festival programının önemli başlıklarından bir diğeri, “Başka Dünya Yok!” : Gezici Ekolojik Belgeseller Gösterimleri. Ekolojik temalı belgeseller, daha sonra Documentarist organizasyonu ile sekiz ayrı kenti dolaşacak.

Festivalin iki özel gösterimi ise Belmin Söylemez'in son filmi “Ayna Ayna” ile İlker Berke anısına gösterilecek olan ve Güliz Sağlam'ın yönettiği “Tepecik Hayal Okulu” belgeseli.

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