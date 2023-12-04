13. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali başlıyor

Documentarist’in düzenlediği Hangi İnsan Hakları? Film Festivali 9-13 Aralık tarihleri arasında 13’üncü kez seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye’den hak ihlallerini konu alan festivalin bu yılki ana teması “kent ve barınma hakkı.”

Festivalde bu tema altında sivil toplum örgütlerinin, hak savunucularının ve barınma hakkı için mücadele eden yerel inisiyatiflerin katılımı ile “Kent ve Barınma Hakkı” temalı bir forum da düzenlenecek.

Festivaldeki tüm filmler ve belgeseller İstanbul’da Beyoğlu Sineması, Aynalı Geçit ve Postane’de ücretsiz olarak izlenebilecek.

Öne çıkan filmler

6 Şubat Maraş depremlerinin ardından Hataylıların kente sahip çıkma mücadelesini anlatan İmre Azem’in “Hatay: 17-24 Nisan 2023” belgeselinin devamı olarak çektiği “Hatay: 1- 11 Eylül 2023”ün ilk gösterimi festival kapsamında yapılacak.

Deprem sonrası Türk Tabipleri Birliği'nin bölgede yürüttüğü çalışmaları konu edinen Sibel Tekin’in yönettiği “Duvarsız Odalar: Dayanışmadan Süzülen Umut’’ da öne çıkan yeni filmler arasında.

Belgeseller

Dublin’de folk müzik kültürünün yaşatıldığı bir mahallenin tarihi dokusu ve ünlü pub’ları ile birlikte kentsel dönüşüme kurban gitmesini anlatan Luke McManus’un “The North Circular” belgeseli de festivalde gösterilecek.

Amazon’un kıyısındaki yerel halkın yüzen evler üstünde ördüğü yaşam kültürü ve alternatif yaşama şeklini anlatan Danielle Khoury Gregorio’nun yönettiği “Amazon Sularında Yaşam” ve Havana’da, golfle bağlantılı bir turizm projesi yüzünden yerlerinden edilen aileleri anlatan Karel Ducasse Manzano’nun “Geleceğin Cenneti’’ de seçkide gösterilecek belgeseller arasında.

Fotoğraf: The North Circular belgeselinden

“Mahpus Hakları İnsan Haklarıdır”

Festivalin bir bölümü de Türkiye’deki hapishanelerin uluslararası standartlar ve insan hakları uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesi için uğraş veren Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) ile birlikte hazırlandı.

“Mahpus Hakları İnsan Haklarıdır” başlığıyla hazırlanan bölümde dünyadan Türkiye’den filmler gösterilecek.

Aynı başlıkla 9 Aralık Cumartesi günü saat 15:00’da Aynalı Geçit’te bir forum düzenlenecek. Büşra Taşkıran’ın “Elimi Bırakma” belgeselinin gösteriminin ardından düzenlenecek foruma yönetmen Büşra Taşkıran, mahpus yakını Songül İlker, akademisyen Dr. Yonca Güneş Yücel ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı avukat Gülseren Yoleri ve CİSST temsilcileri katılacak.

“Başka Dünya Yok”

Festivaldeki önemli etkinliklerden biri de önümüzdeki bir yıl boyunca sekiz farklı kenti dolaşacak olan ‘’Başka Dünya Yok!’’: Gezici Ekolojik Belgeseller Gösterimleri.

Seçkinin arasında Steffen Krones’in Kuzey Okyanusu'nda Norveç’in en uzak adalarından birinde karaya vuran bir Alman bira şişesinin izini sürdüğü “Kuzey Akıntısı’’, Liliana Colombo’nun insanlığın eriyen buzullara ve dünyanın yaklaşan sonu karşısındaki kayıtsızlığına ironi ile yaklaştığı “Icemeltland Park” var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Culture Civic Kültür Sanat Destek Programı, Goethe Enstitüsü ve Tarabya Kültür Akademisi işbirliği, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), The Sigrid Rausing Trust, 1+1, bianet ve Manifold'un medya ve içerik desteği ile düzenlenen 13. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali hakkında detaylı bilgi ve program için hihff.org'u ziyaret edebilirsiniz.

Fotoğraf: "Kuzey Akıntısı" (North Drift) filminden

(ZA/VC)