13 bin yıl sonra yeniden dünyadalar

​ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, yaklaşık 13 bin yıl önce nesli tükenen 'korkunç kurtları' (dire wolf) genetik mühendislik teknikleri kullanarak yeniden hayata döndürdüğünü duyurdu. Şirket, Romulus, Remus ve Khaleesi adını verdikleri üç sağlıklı yavru kurt dünyaya getirdi. ​

Bilim insanları, 13.000 yıllık bir diş ve 72.000 yıllık bir kafatasından elde edilen DNA örneklerini kullanarak, modern gri kurtların genomunu düzenledi ve bu embriyoları evcil bir köpek taşıyıcı anneye yerleştirdi. Sonuç olarak, fiziksel olarak korkunç kurtların özelliklerini taşıyan yavrular doğdu. ​

Bu gelişme, nesli tükenen türlerin geri getirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Ancak, etik ve ekolojik sonuçları konusunda da çeşitli tartışmalara yol açıyor.

Firmanın Dodo kuşu ve yünlü mamutları yeniden hayata döndürmek için de çalışma yürüttüğü biliniyor.

(Mİ)