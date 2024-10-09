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Yayın Tarihi: 9 Ekim 2024 15:53
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2024 19:14
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13 belediye başkanı AKP'ye katıldı

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçiminde seçilen 13 belediye başkanı AKP'ye katıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
13 belediye başkanı AKP'ye katıldı

AKP'nin grup toplantısında Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından partiye katılım töreni düzenlendi. Törende, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve Demokrat Parti'den ve bağımsız olarak seçilen ve partilerinden istifa eden 13 belediye başkanı AKP'ye katıldı.

AKP'ye katılan yedi ilden 13 belediye başkanına rozetlerini AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Törenle;

Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi Belediye Başkanı Selahattin Aysu (YRP)

Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi Belediye Başkanı İlhami Zeyrek (YRP)

Ağrı Hamur İlçe Belediye Başkanı İsmet Aslan (YRP)

Batman Beşiri İkiköprü Beldesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut (DEM Parti)

Batman Merkez Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş (YRP)

Batman Beşiri İlçe Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut (YRP)

Bingöl Yedisu İlçe Belediye Başkanı Sedat Uçar (İYİ Parti)

Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belde Belediye Başkanı Mustafa Duran (DP)

Konya Yalıhüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz (YRP)

Konya Hüyük İlçe Belediye Başkanı Sadık Sefer (Bağımsız)

Sivas Merkez İlçe Belediye Başkanı Ali Aydemir (YRP)

Trabzon Arsin İlçe Belediye Başkanı Hamza Bilgin (YRP)

Trabzon Vakfıkebir İlçe Belediye Başkanı Fuat Koçal (Bağımsız) AKP'ye katıldı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
AKP belediye
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