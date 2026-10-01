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YT: Yayın Tarihi: 01.10.2026 12:22 1 Ekim 2026 12:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.10.2026 12:29 1 Ekim 2026 12:29
Okuma Okuma:  2 dakika

13 basın örgütünden T24 sansürüne ortak tepki

Aralarında TGS, DİSK Basın-İş, Basın Konseyi ve IPI’ın da bulunduğu 13 basın meslek örgütü, T24’e sansürü “mesleğe yönelik ağır bir saldırı” olarak nitelendirdi. “Kapatma kararı iktidarın basın ve ifade özgürlüğüne yönelik çok ağır bir ihlal” dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
13 basın örgütünden T24 sansürüne ortak tepki
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13 basın meslek örgütü, "LGBTİ+ propagandası" gibi sınırları belirsiz bir suçlama ile erişime engellenen T24 için ortak bir basın açıklaması yaptı.

Kuruluşlar sansüre tepki gösterirken, T24 ile dayanışma içinde olduklarını duyurdu. Adalet Bakanlığı’nın LGBTİ+’ları hedef alan ”Ailem Güvende” soruşturmalarına atıf yapan basın meslek örgütleri “Ya basın?” diye sordu:

“Demokrasimizin, hukuk devleti ilkelerinin ve basın özgürlüğünün giderek aşındığı zor dönemlerden geçerken, ülkemizin en çok okunan, onlarca basın emekçisinin çalıştığı ve en köklü haber portallarından olan T24’ün dayanaksız gerekçelerle, hukuka ve anayasaya aykırı bir biçimde kapatılması kararını mesleğimize yönelik ağır bir saldırı olarak nitelendiriyoruz.

Kapatılmaya gerekçe olarak gösterilen ‘Ailem Güvende’ soruşturması, ilk günden itibaren basın ve ifade özgürlüğünü hedef almış, bir meslektaşımız tutuklanmış, haber sitelerinin, meslektaşlarımızın sosyal medya hesaplarına ve bazı internet sitelerine erişim engeli getirilmiştir. T24 haber portalına yönelik kapatma kararı, iktidarın basın ve ifade özgürlüğüne yönelik çok ağır bir ihlali olmasının yanı sıra yurttaşın haber alma hakkını doğrudan engellemektedir.

Bu kararın ivedi biçimde geri alınması gerektiğine inanıyoruz. Mesleğimize yönelik bu saldırıların karşısında mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmaya devam edeceğimizi duyuruyoruz.”

Açıklamaya Avrupa Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği, Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Uluslararası Basın Enstitüsü imza attı.

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(HA)

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