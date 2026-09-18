1250’ye yakın akademisyenden ‘Ailem Güvende’ operasyonlarına tepki

Dünyanın farklı ülkelerinden akademisyen ve araştırmacılar, Türkiye’de LGBTİ+ hak savunucularına yönelik gözaltı ve tutuklamaları ortak bir açık mektupla kınadı.

Yaklaşık 1250 imzacının yer aldığı metinde Judith Butler, Slavoj Žižek ve Étienne Balibar’ın yanı sıra Noura Erakat, Neve Gordon, Eyal Weizman, Sherene Seikaly ve Lisa Hajjar gibi akademisyenler de bulunuyor.

İmzacılar açıklamada, “Türkiye’de LGBTİ+ insan hakları savunucularının kitlesel olarak gözaltına alınmasını güçlü biçimde kınıyor ve derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Yıldız Tar: LGBTİ+’lara sahip çıkmak insanlığımıza, vicdanımıza sahip çıkmaktır

“Örgütlenme ve ifade özgürlüğüne saldırı”

Açıklamada, operasyonlarda hedef alınan derneklerin yasal olarak kayıtlı olduğu ve bazılarının 30 yılı aşkın süredir faaliyet yürüttüğü hatırlatıldı.

İmzacılar, “Çalışmalarının suç olarak nitelendirilmesi örgütlenme özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne ve akademik özgürlüğe yönelik bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Dört talep

Akademisyenler ve araştırmacılar Türkiye makamlarına şu çağrıyı yaptı:

“Gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılmasını, soruşturmaların durdurulmasını, el konulan ekipmanların iade edilmesini ve erişim engeli kararlarının kaldırılmasını talep ediyoruz.”

Açıklamada üniversitelere ve akademik kuruluşlara da dayanışma çağrısı yapıldı.

Metin, “Meslektaşlarımızın ve Türkiye’deki LGBTİ+ hareketinin yanındayız” sözleriyle sona erdi.

İmzacılar

Ahmed Abbes, CNRS & IHES Benjamin H. Abbott, The University of New Mexico Dr Karine Abderemane, University Paris-Saclay Associate Professor Anna Åberg, Chalmers University of Technology Dr Asha Abeyasekera, University of York Dr Nayrouz Abu Hatoum, Concordia University Mir Abu Reyad, Brave Dimension Global Zackie Achmat, Article One Associate Professor Salih Can Aciksoz, University of California, Los Angeles Associate Professor Begum Adalet, Cornell University Ellithia Adams, Women's College Hospital Professor Mojisola Adebayo, Queen Mary University of London Dr Ashley Ngozi Agbasoga-Solow, New York University Professor Georgios Agelopoulos, Aristotle University of Thessaloniki Associate Professor Chloe Ahmann, Cornell University Ibtisam Ahmed, Independent researcher Dr Nilufer Akalin, Michigan State University Dr Hayal Akarsu, Utrecht University Hiba Akbar, University of Toronto Dr Nevra Akdemir Dr Zeynep Akinci, Universitat Oberta de Catalunya Dr Karabekir Akkoyunlu, UFMG/Oxford Professor Emeritus A. Haroon Akram-Lodhi, Trent University Dr Mine Aksu, Sabancı University (retired) Dr Latife Akyuz, European University Viadrina Professor Nadje Al-Ali, Brown University Dr Pablo Alabarces, CONICET-UBA Dr Marina Alamo Bryan, UNAM Dr Özlem Albayrak Ben Alberti, Framingham State University Isabella Alcañiz, University of Maryland Dr Ayca Alemdaroglu, Stanford University Professor Donatella Alessandrini, Loughborough University Professor Anthony Alessandrini, City University of New York Dr Ronni Alexander, Kobe University Professor Kate Alexander, University of Johannesburg Professor Allison Alexy, University of Michigan Professor H. Samy Alim, University of California, Los Angeles Professor Diana Allan, McGill University Reid Allen, City St George's, University of London Professor Eric Alliez, Université Paris 8 Safak Altan Selin Altay, Ruhr University Bochum Associate Professor Emrah Altindis, Rutgers University Dr Hakan Altun, Goethe University Frankfurt Dr Amanda Álvares Ferreira, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC Rio Martí Amargant Arumí, UiT The Arctic University of Norway Anthony Amato, UNBC Asha Amdur, University of Michigan Hermella Amlakie, Karlstad University Professor Dr Mario Cezar Amorim de Oliveira, Universidade Estadual do Ceará João Carlos Amoroso Botelho, Universidade Federal de Minas Gerais Professor Emerita Robin Andersen, Fordham University Angela Anderson, Academy of Fine Arts Vienna Professor Elizabeth Anderson, University of Michigan, Ann Arbor Sandra Andersson, Department of social and psychological studies 歴 安藤, Kanagawa Institute of Technology Professor Eleni Andreou, University of Thessaly Emmanouil Angelidakis, Insitut Pasteur Elizabeth Angell, University of Washington Dr Panagiotis Antoniadis, Panteion University of Social and Political Sciences Professor Katerina Antoniou, University of Ionannina Professor Seth Anziska, University College London Katerina Apostolopoulou Professor Emily Apter, New York University Distinguished Professor Emerita Bettina Aptheker, University of California, Santa Cruz Dr Clara Araujo, Universidade do Estado do Rio de Janeiro Henrique Araujo Aragusuku, Universidade de São Paulo Rabia Ardic, Freie Universität Berlin Alice Arnold, University of Brighton Professor Anjali Arondekar, University of California, Santa Cruz Dr Antony Arul Valan Professor G Arunima, Jawaharlal Nehru University, India Professor Diamond Ashiagbor, University of Birmingham, UK Athena Athanasiou, Panteion University of Social and Political Sciences Sumru Atuk, Ithaca College Dr Marco Aurélio Máximo Prado, Universidade Federal de Minas Gerais Evelyn Autry, Rutgers University Professor Emeritus Arlene Avakian, University of Massachusetts Amherst Associate Professor Eirini Avramopoulou, Panteion University of Social and Political Sciences Dr Deniz Ay, University of Bern Derya Aydın, University of Minnesota Hazal Aydın, Boston University Dr Irem Az, Harvard University Beren Azizi, University of California, Los Angeles Dr River Baars, SOAS University of London Dr Gray Babbs, Harvard Medical School Dr Elif Babul, Mount Holyoke College Dr Vivienne Badaan, American University of Beirut Minju Bae Dr Manca Bajec, Goldsmiths, University of London Vanda Bajs, Université catholique de Louvain Ketevan Bakhtadze, Sulkhan-Saba Orbeliani University Dr Radhika Balakrishnan, Rutgers University Professor Asli Bali, Yale University Professor Etienne Balibar, Université Paris Nanterre Dr Tiffany Ball, University of Michigan Dr Douglas Bamford, University of Oxford Tiago Bandeira, ULS Região de Aveiro Dr Shelly Bar-On, Tel Aviv University Professor Lisa Baraitser, Birkbeck, University of London Hannah Barca, San Diego State University Dr Lale Barlas Sladjana Baros, Institute of Public Health of Serbia "Dr Milan Jovanovic Batut" Rosa Barotsi, Researcher Professor Manuela Barreto, University of Exeter Dr David Barrett, University of Exeter Professor Jaime Barrientos, Universidad Alberto Hurtado Dr Michael D. Bartone, Central Connecticut State University Dr Katarzyna Bartoszyńska, Ithaca College Marija Basevska Dr Kath Bassett, University of York Dr Sozen Basturk, Roskilde University Natalie Baumeister, University of Michigan Dr Reza Bayat, University of Göttingen Dr Burcu Baykrut, University of Massachusetts Amherst Dr Yener Bayramoğlu, University of York Dr Melissa Beattie, Southern New Hampshire University Dr Amelie Beaugrand, Quinze-Vingts National Eye Hospital Professor Kate Bedford, Birmingham Law School Dr Anna Bednarczyk, Jagiellonian University Dr Christopher T Begeny, University of Exeter Vasiliki Belia, Utrecht University Alex Bello, Instituto Nzinga de Capoeira Nagola Dr Sima Belmar, University of California, Berkeley Sofia Bempeza, University of Applied Arts Vienna Karen Bender, SUNY Stony Brook Michael Bennett, Long Island University, Brooklyn Dr Heather Berg, University of California, Los Angeles Dr Ulla Berg, Rutgers University Professor Joyce Berkman, University of Massachusetts Giselle Bernard, European University Institute Dr Alanna Beroiza, Rutgers University, New Brunswick Magali Bessone, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Ikshaku Bezbaroa, Central European University Dr Monish Bhatia, University of York Professor David Israel Bilchitz, University of Johannesburg and University of Reading Professor Julie Billaud, Geneva Graduate Institute Dr Faye Bird, University of Exeter Dr Mehmet Sinan Birdal, Freie Universität Berlin Dr Robert Tanner Bivens, Illinois College Professor Maylei Blackwell, University of California, Los Angeles Dr Bart Bloem Herraiz, Universidad de Sevilla Karel Blondeel Bombeke, Ghent University Dr Sarah Bodelson, Lund University Dr Demet Bolat, University of Michigan Himani Boompally, University of Michigan, Ann Arbor Professor MJ Bosia, Saint Michael's College Fabienne Bossuyt, Ghent University Cansu Bostan, Lund University Pauline Boudry, HEAD Genève Niamh Bowden, University of Sussex Richard Bowyer, University of Exeter Dr Laetitia Braconnier Moreno, Collège de France Professor Naomi Braine, Brooklyn College and the Grad Center, City University of New York Beth Bramich, University of the Arts London Dra Márcia Brandão Rodrigues Aguilar, Universidade Federal do Vale do São Francisco Dr Nico Brando, School of Law and Social Justice, University of Liverpool Alexander Brey, Wellesley College Dr Laura Briggs, University of Massachusetts Amherst Dr Reynald Brion, TBS Education Dr Aneta Brockhill, University of Exeter Dr Svenja Bromberg, Goldsmiths, University of London Professor Emeritus Alain Brossat, Paris 8 University Professor Stephen Brown, University of Ottawa Professor Emerita Wendy Brown, Institute for Advanced Study Dr Joseph Browning, City St George's, University of London Professor Kevin Bruyneel, Babson College Dr Jermaine Bryant, Harvard University Professor Susan Buck-Morss, Cornell University and CUNY University Dr Sarah-Anne Buckley, University of Galway Dr Sarah Budasz, University of Amsterdam Dr Pascha Bueno-Hansen, University of Delaware Dr Olimpia Burchiellaro, King's College London Olivia Burchietti, Scuola Normale Superiore Alex Melody Burnett, University of Michigan, Ann Arbor Dr Jay Burt, Oxford University Hospitals Dr Philip Burton, University of Liverpool Dr Emre Busse, Freie Universität Berlin Laura Bussenius, Aarhus Universitet Asamblea Nacional Trans No Binarie / México Jazz Bustamante, Asamblea Nacional Trans No binarie Professor Judith Butler, University of California, Berkeley Yağmur Çağatay Dr Berkant Caglar, Humboldt-Universität zu Berlin Dr Cüneyt Çakırlar, Nottingham Trent University Gillian Calder, University of Victoria, Faculty of Law Owen Caldwell Dilara Caliskan, New York University Ro Caminal Professor Meghan Campbell, University of Birmingham Cihangir Can, University of California, Los Angeles Dr Laura Candidatu, Utrecht University Dr Anna Caprinali, University of Padua Anna Carastathis, University College Dublin Rémi Carcélès, Université Jean Moulin Lyon 3 Professor Gloria Careaga, Psychology Faculty, UNAM Dra Priscila Carlos Brandão, Universidade Federal de Minas Gerais Professora Denise Carreia, Universidade de São Paulo Roxanna M. Carrillo Dr Edzia Carvalho, University of Dundee Professor Jill H. Casid, University of Wisconsin-Madison Virginia Casigliani, University of Pisa Professor Fernando Cássio, Universidade de São Paulo Dr Jennifer Castaneda Navarrete, University of Cambridge Dr Aurelio Castro, Bisexual Research Group Dr Jessica Cattelino, University of California, Los Angeles Professor Eray Çaylı, University of Hamburg Dr Natalia Cecire, University of Sussex Professor Robin Celikates, Freie Universität Berlin Deniz Celikoglu, Dublin City University Dr Haci Cevik, Humboldt-Universität zu Berlin Professor Paula Chakravartty, New York University Dr Sophie Chamas, SOAS University of London Peggy Q. Chamorro, Universidad de Costa Rica - CIEM Professor Chris Chapman, York Univeristy Professor Nickie Charles, University of Warwick Filippa Chatzistavrou, National and Kapodistrian University of Athens Dr Melinda Chen Xinyi Chen, Birkbeck, University of London Professor Marie-Antoinette Chiarenza, RELAX (chiarenza & hauesr & co) Alice Chinelli, University of Pisa Miruna Chirilă, European University Institute Professor Kimberly Christensen, Sarah Lawrence College Dr Nikos Christofis, University of Thessaly Dr Isaac Chu, London School of Hygiene and Tropical Medicine Professor Chun-Mei Chuang, Soochow University, Taipei Dr Jennifer Chubb, University of York Gaia Ciccarelli, University of Siena Issack Cintrón, Stony Brook University Lanier Clément, Université Paris Nanterre Dr Frances Clemente, University of Oxford Dr Tilly Clough, Queen's University Belfast Dr Maillet Clovis, University of Oxford Dr Sinead Coakley, Liverpool John Moores University Dr Gemma Cobb, University of Sussex Professor Ed Cohen, Rutgers University Rebecca Coleman, UK Professor Catia Cecilia Confortini, Wellesley College Professor Stephen Connelly, University of Warwick Dr Dean Connolly, King's College London Emma Cooper, University of Massachusetts Amherst Sonia Corrêa, Sexual Policy Watch - ABIA Brazil Dr Francesco Correale, CNRS Professor Marcella Corsi, Sapienza University of Rome Dr Anna Costantino, University of Greenwich Marie Laure Coulmin, Ekpa Dr Emily cousens, Northeastern university London Professor Jane K. Cowan, University of Sussex Hannah Cowdell, University of Exeter Professor Deb Cowen, University of Toronto Dr Joe Coyle, University of Nebraska- Omaha Professor Joseph Crawford, University of Exeter Dr Karen Crawley, Griffith Law School Karin Creutz, University of Helsinki Dr James Cummings, University of York Helen Cunningham-Johns, King's College London Dr Davide Curcuruto, Università di Palermo Professor Paisley Currah, City University of New York Dr Serena D'Agostino, University of Antwerp Dr Marias D'Avolio Professor Ivanete da Hora Sampaio, Universidade de São Paulo Dr Sabrina da paixão Bresio, Universidade de São Paulo Professor Waldomiro Jose da Silva Filho, Universidade Federal da Bahia Dr Secil Dagtas, University of Waterloo Dr Eoin Daly, University of Galway Alana Daly, University of Granada Dr Nicole M. Daphnis, California Polytechnic State University Dr Andrew Darley, University College Dublin Louisa Dassow, Newcastle University Pradip Kumar Datta Dr Denise L. Davis, Brown University Maya Day, University of Michigan, Ann Arbor Dr Sally Day, University of Exeter Anneleen De Cuyper, University of Antwerp Dr Jerome De Henau, The Open University Dr Lotte de Jong, BC3 Professor Soledad De Lemus Martín, Universidad de Granada Dr Guillermo De Los Reyes, Sexuality, Gender and Policy Journal, Policy Studies Organization Dr Marcus De Matos, Brunel University of London Professor Sander De Ridder, University of Antwerp Dr Pedro de Senna, Trans+ Virtual Centre of Excellence Dr Erin Debenport, University of California, Los Angeles Dr Angelina Del Balzo, Utah Valley University Coral del Rio, University of Vigo (Spain) Dr Serkan Delice, University of the Arts London, UK Dr Alice Dell'Acqua, Università degli Studi di Firenze Professor Edouard Delruelle, University of Liège (Belgium) Dr Esra Demir-Gürsel Cemre Demiralp, Emily Carr University of Art + Design Enis Demirer, University of Toronto Dr Camelia Dewan, Uppsala University Professor Frederik Dhaenens, Ghent University Professor Alexander Dhoest, University of Antwerp Nuri Diakaki, Panteion University Dr Hekate Diakoumakou, Th.eros Transfeminist Lab Evangelia Diamantopoulos, National and Kapodistrian University of Athens Professor Edu Dias da Silva, Universidade de Brasília e Universidade Estadual do Mato Grosso Dr Slavcho Dimitrov, Coalition MARGINS Skopje Dr Balint Dioszegi, University of Greenwich Dr Helen Dixon, University of Sussex Professor J. Steven Dodge, Simon Fraser University Sevgi Dogan, University of Pisa Jenny Doussan, Goldsmiths, University of London Semyon Drozdetckii, University of Victoria Dr Henry T. Drummond, KU Leuven Professor John Drury, University of Sussex Dr Sandra Duffy, University of Bristol Law School Professor Claire Dunlop, University of Exeter Professor Sarah E Durand, City University of New York Dr Elif Durmuş, University of Antwerp Dr Deniz Duruiz, Concordia University Dr Moira Dustin, University of Sussex Professor Nata Duvvury, University of Galway Dr Daniel Edmondson, York St John University Dr Aneira J. Edmunds, University of Sussex Dr Cait Edwards, Colorado State University Professor Bart Eeckhout, University of Antwerp Dr Patrick Eiden-Offe, Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturwissenschaft Malin Ekelund, Åbo Akademi University Dr Elin Ekholm, Karlstad University Dr Maya El Helou, University of Toronto Professor Charbel Nino El-Hani, Universidade Federal da Bahia Dr Bram Elias, University of Exeter Phan Elise, Université de Strasbourg Yasmine Ellaban, University of Turin Dr Patrizia Ellis Huber, University of Zurich Ilana Eloit, University of Geneva Jasmin Emin Tabaković, KU Leuven Nemesien Emma, Université de Lille Bilgili Emre, Selbständig Philippe Enclos, Université de Lille Dr Jacob Engelberg, University of Amsterdam Professor Mairead Enright, Loughborough University Professor Gerald Epstein, University of Massachusetts Amherst Professor Noura Erakat, Rutgers University, New Brunswick Cihan Erdal, University of Toronto Dr Ilgın Erdem, CUNY John Jay Üniversitesi Dr Selen Erdogan, Ashoka University Dr Erkin Erdoğan, University of Europe for Applied Sciences Professor Umut Erel, The Open University Dr Emek Ergun, University of North Carolina at Charlotte Rodigari Erica, Université Paris 8 Associate Professor Mathias Ericson, University of Gothenburg Dr Başak Ertür, Centre for Research Architecture, Goldsmiths, University of London Professor Alma Espino, CIEDUR Cosmo Esposito, Scuola Normale Superiore Lucia Estevan-Reina, University of Malaga (Spain) Dr Matthew Evans, University of Sussex and University of the Witwatersrand Felicia Fahlin, KTH Royal Institute of Technology Dr Jules Falquet, Université Paris 8 St Denis Professor Nahyan Fancy, University of Exeter Dr Anthony Faramelli, The Royal Academy of Art, The Hague Professor Michelle Farrell, University of Liverpool Eric Fassin, Université Paris 8 Julia Favre-Felix, INSERM/IRD/AMU Michel Feher, Zone Books/diagrammes.fr Estella C Feng, University of Amsterdam Sergio Fernandes, UFRB Dr Francisco Fernández Romero, Universidad de Buenos Aires / CONICET Tomaso Ferrando, University of Antwerp Ulysses Ferraz de Camargo Filho, Universidade do Estado do Rio de Janeiro Dr Verónica Ferreira, DCU Institute for Research on Genders and Sexualities Dr Nuno Ferreira, University of Sussex António Pedro Ferreira Fidalgo, University of Coimbra Veronica Ferreri, Ca' Foscari University of Venice Dr Etienne Fevrier, Université Toulouse Jean Jaurès Dr Emincan Fidan, University of York Dr Alessandra Filabozzi, Università di Roma Tor vergata Leon Filter, University of Cologne Annelise Finney, University of California, Berkeley Professor Dr Franck Fischbach, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Rahel Fischer, University of California, Berkeley Jason Fitzgerald, University of Michigan Professor Ruth Fletcher, Queen Mary University of London Dr Claire Fletcher, Oxford Brookes University Dr Lucille Florenza, Université de Strasbourg Floriane Fo Misslin, Goldsmiths University of London; University of Arts London Chloe Fortier, York University Professor Francesca Fortunato, University of Foggia Dr Helen Foster-Collins, University of Exeter Dr Maddalena Fragnito, Leuphana University Geneviève François, York Professor Carla Freeman, Emory University Dr Melissa Frey, University of Oklahoma Jacqueline Frigano, Stony Brook University France Frigot, SESSTIM Dr Tom Frost, Loughborough University Professor Emerita Sakiko Fukuda-Parr, The New School Professor Richard Fung, OCAD University Chip Gagnon, Ithaca College Jack Gain, Queen Mary University of London Professor Agie Galicy, Université catholique de Louvain Dr James Gallen, Dublin City University Davide Gallo Lassere, University of London Institute in Paris Dr Kathrin Ganz, Freie Universität Berlin Sara García Gross, Universidad de Ciencias y Artes Dr Joaquín Antonio Garzón Vargas, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) Professora doutora Rosângela Gavioli Prieto, Universidade de São Paulo Deniz Gedik, TU Dresden Professor Gianluca Gentili, University of Sussex, School of Law Professor Emerita Maro Germanou, National and Kapodistrian University of Athens Simona Getova, Kolektiv Z Dr Elena Ghidoni, University of Deusto Dr Calogero Giametta, University of Leicester Dr Hayley Gibson, The Open University Professor Javier Gil Quintana, Universitat de València Dr John P Gilmore, University College Dublin Professor Thanasis Giouras, University of Crete, GR Dr Özge Girit Heck, Binghamton University Dr Nicholas Glastonbury, Columbia University, Department of Anthropology Dr Piotr Godzisz, University of Leicester Willi Goetschel, University of Toronto Dr Sinan Goknur Dr Hazal Göktaş, York University Seema Golestaneh, Cornell University Polo Gómez, Condomóvil AC, México Professor Rosa Goncalves, Universidade Federal da Bahia Associate Professor Zeynep Gonen, Framingham State University Associate Professor Ozlem Goner, City University of New York Professor Octavio R. González, Wellesley College Dr Columba Gonzalez Duarte, Nssr Alejandra Gonzalez Jimenez, University of Toronto Dr Irene Gonzalez Lopez, University of London Jessica A. González Sampayo, Construyamos Otro Acuerdo Puerto Rico (COA PR) Sara Goodman, Lund University Professor Gayatri Gopinath, New York University Dr Özgür Sevgi Göral, EHESS - CETOBaC Débora Gorban, Conicet/ UNGS-ICI Professor Emeritus Avery Gordon, University of California, Santa Barbara Professor Neve Gordon, Queen Mary University of London Dr Elena Gorfinkel, Kings College London Professor Heidi Gottfried, Wayne State Paul David Gould Professor Emily Grabham, Loughborough University Dr Emily Gray, University of Warwick Dr Teresa Graziano, University of Vermont Professor Elizabeth Gregory, U Houston John Greyson, York University, Toronto Dr Rachel Griffin, Duisburg-Essen University Dr Laura Griffin, La Trobe University Dr Michel Gros, Rennes University Dr Patrick R. Grzanka, University of Michigan Dr Lucía Guerrero Rivière, University of Exeter/Centro de Investigación Internacional sobre Violencia Ocular Dr Maria Guglielmo, Brown University Dr Hande Gülen, Lille University Şansal Gümüşpala, University of Victoria Dr Ayten Gundogdu, Barnard College, Columbia University Asya Gunduz, York University Shireen Guru, University of Michigan, Ann Arbor Dr Alexander Guschanski, University of Greenwich Luis Guzmán, Voto incluyente Dr Safet HadžiMuhamedović, Centre for the Sciences of Place and Memory, University of Stirling Dr Jamie Hagen, University of Manchester Dr Zan Haggerty, Stockton University Dr Lisa Hajjar, University of California, Santa Barbara Nooshin Hakim, University of Michigan Janet Haldane, University of Oxford Nelli Halkosaari, Karlstad University Dr Jean Halley, College of Staten Island and the Graduate Center of the City University of New York Professor Peter Hallward, Kingston University London Dr Carrie Hamilton, London School of Economics and Political Science Dr Patricia Hamilton, University of York Professor Vanja Hamzić, SOAS University of London Dr Ju Hui Judy Han, University of California, Los Angeles Professor Dr Christine Hanke, University of Bayreuth Chrissy M. E. Hansen, MA, Mount Tai Study Circle Associate Professor Jessi Hanson-DeFusco, Lawrence Tech Professor Karin Hansson, Södertörn University Professor Maebh Harding, UCD Sutherland School of Law, Ireland Anusha Hariharan, Villanova University Katherine Harrison, Linköping University Simon Harrison, The Institute for Arts in Therapy & Education Dr Ladan Hashemi, City St George's, University of London Mobina Hashmi, CUNY - Brooklyn College Dr Emily Haslam, Loughborough University Dr Jamie Hattler, University of California, San Francisco Kornilia Hatzinikolaou, Aristotle University of Thessaloniki Dr Tristan Haute, University of Lille Dr Alicia Hayashi Lazzarini, University of Exeter Amy Hecht-Zizes, University of Michigan Dr S Heidari, IHEID Professor Dr Nanna Heidenreich, University of Applied Arts Vienna Georgia Hejdukova, Charles University, Leiden Universität Dr Disa Helander, Umeå University Irene Hemelaar, Stichting OndersteBovrn Professor Clare Hemmings, London School of Economics and Political Science Jakob Henningsson, KTH Royal Institute of Technology Docent Andreas Henriksson, Karlstad University Isabel Hernandez Pepe, Scuola Normale Superiore Maestra Morena Herrera, La Movimienta Niall Herron, Queen's University Belfast Dr Ford Hickson, London School of Hygiene & Tropical Medicine Olivia Hill-Cousins, University of Exeter Dr Bradley Hillier-Smith, University of St Andrews Professor Emerita Susan Felicity Himmelweit, The Open University Marianne Hirsch, Columbia University Daniel Hirschman, Cornell University Fenella Hitchcock, London College of Fashion, University of the Arts London Dr Elise Hjalmarson, University of California, Berkeley Professor Saida Hodzic, Cornell University Dr Ingrid Holme, University of Galway Nathalie Holvoet, University of Antwerp Professor Grace Kyungwon Hong, University of California, Los Angeles Axel Honneth, Columbia University Dr Júnio Hora, Universidade de São Paulo Tycho Horan, Rhode Island School of Design Dr Uri Horesh, University of St Andrews Professor Kirsty Horsey, Loughborough University Alison Howell, Rutgers University - Newark Dr Juliana Hu Pegues, Cornell University Dr Ben Hudson, University of Exeter Dr Jane Hudson, University of Exeter Kendra Hughbanks, Independent Dr Dyi Dieuwertje Huijg, Radboud University Tom Hul, University of Brighton Dr Katharina Hunfeld, University of St Andrews Dr Jan Hutta, University of Münster Águeda Ibáñez de Aldecoa de la Parte, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya Asli Igsiz, New York University Dr Çiçek Ilengiz, Forum Transregionale Studien Dr Marianna Iliadou, University of Sussex Professor Emerita Elaine Ingulli, Stockton University Dr Paz Irarrazabal, Universidad de Chile Ebru Isikli, University College Dublin Dr Adel Iskandar, Simon Fraser University Professor Paulin Ismard, EHESS Dr Murat Issi, University of Macedonia/Greece Professor Rada Iveković Dr Max Jack, University of Freiburg Professor Rogozinski Jacob, Université de Strasbourg Dr Paul Janssen Dr Sofi Jansson-Keshavarz, Center for Migration and Integration, Stockholm School of Economics Professor Chantal Jaquet, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Professor Lévy-Leblond Jean-Marc, Université de Nice Dr Mary Jiyani, Loughborough University Dr Mary E John Dr Deborah Johnson, University of Exeter Professor Jennifer Dominique Jones, University of Michigan, Ann Arbor Professor Hannah Jones, University of Warwick Dr Tobias Jones Dr Suad Joseph, University of California, Davis Dr Arwen Joyce, University of Leicester Professor Lynne Joyrich, Brown University Distinguished Professor Alexandra Juhasz, City University of New York Servais Julie, Université Libre de Bruxelles - Ecole de Santé Publique O’Miel Julien, Université de Lille Marko Jurčić, Umeå University Professor Zehra F. Kabasakal Arat, University of Connecticut Suna Kafadar, Freie Universität Berlin Professor Emeritus Glykeria Kalfakakou, Aristotle University of Thessaloniki George Kalivis, Goldsmiths, University of London Professor Sangeeta Kamat Dr Katrin M. Kämpf, Academy of Media Arts Cologne Efi Kanner, National and Kapodistrian University of Athens Dr Tassos A. Kaplanis, Aristotle University of Thessaloniki Professor Charlotte Karem Albrecht, University of Michigan Dr Tijana Karić, Marburg University Professor Rebecca E Karl, New York University Dr Eva C Karpinski, York University Dr Zeynep Kaşlı, ISS, Erasmus University Rotterdam Dr Omar Kasmani, Freie Universität Berlin Dr Vanessa Katsardi, University of Thessaly Dr Shanna Kattari, University of Michigan Dr Declan Kavanagh, University of Kent Ashleigh Keall, University of Sussex Matt Keegan, Yale University Dr Sarah Keenan, Queen Mary University of London Dr Séagh Kehoe, University of Westminster Elif Ezgi Keleş, Ignatianum University in Krakow Dr Joanna Kellond, University of Brighton Dr Judit Kende, Tilburg University Emily Kendrick, University of Bath Dr K. Mehmet Kentel, Leiden University Dr Fábio Kerche, Casa de Rui Barbosa Foundation Dr Elif Keskiner, Vrije Universiteit Dr Assaf Kfoury, Boston University Dr Omnia Khalil, The City College of New York Dr Mehdi Khamassi, Centre National de la Recherche Scientifique / Sorbonne University Asst. Prof. Kath Khangpiboon, Thammasat University Sofya Kharitonova, University of Münster Dr Wouter Kiekens, University of Groningen Gulay Kilicaslan, Law and Legal Studies, Carleton University Dr Zeynep Kilicoglu, King's College London Sunhong Kim, University of Michigan Deniz Kimyon, Independent researcher Professor Emerita Mary Carolyn King, Portland State University Grant King, University of Michigan Dr David Kinitz, The Ohio State University Dr Perpetua Kirby, University of Sussex Professor Vika Kirchenbauer, Kunsthochschule Kassel Teleica Kirkland, University of the Arts London: LCF Dr Thamar Klein, University of Cologne Steffen Klotz, Frankfurt University of Applied Sciences Inès Knothe, University of Innsbruck Dr Ece Kocabıçak, The Open University Professor Camillia Kong, Loughborough University Professor Kojo Koram, Loughborough University Associate Professor Zeynep Korkman, University of California, Los Angeles Dr Martin Kornel, Masaryk University, Faculty of Law, Czechia R. Aslı Koruyucu, University of Göttingen Dr Klaudia Kosicińska, Adam Mickiewicz University Aituar Kospakov, Farabi University Dr Aliki Koutlou, University of Manchester Dr Venetia Koutsou, International Hellenic University Andromachi Koutsoulenti, Panteion University of Social and Political Sciences Professor Atina Krajewska, University of Birmingham Professor Emeritus Yannis N. Krestenitis, Aristotle University of Thessaloniki Daria Krivonos, University of Helsinki Doutor Sônia Kruppa, Universidade de São Paulo Dr Ewa Krzaklewska, Uniwersytet Jagielloński in Kraków, Poland Tobias Kuhnert, ZHAW Zurich University of Applied Sciences Professor Edith Kuiper, State University of New York at New Paltz Aren Kurth, University of Michigan Dr Ekin Kurtic, University of Cambridge Associate Professor Selim S Kuru, University of Washington Dr Aylin Kuryel, University of Amsterdam Dr Birgul Kutan, University of Sussex Dr Maja Kutlaca, Durham University Dr Melehat Kutun, University of Kassel Zeynep Kuyumcu, University of Gothenburg Dr Ashley Lacombe-Duncan, University of Michigan, School of Social Work Dr Aerin Lai, University of Sheffield Dr Mary Laing, University of York Dr Cath Lambert, University of Warwick Professor Sarah Lamble, Birkbeck, University of London Dr Laura Lammasniemi, University of Warwick Professor Mark N Lance, Georgetown University Josefine Landberg, Lund University Malaya Lapiña, University of the Philippines Lucie Laplace, Université Lyon II Professor Zofia Łapniewska, Jagiellonian University in Krakow Dr Alex Latham-Gambi, University of Birmingham Prof. Dr. Mike Laufenberg, Fulda University of Applied Sciences Anna Lavizzari, University of Pisa Ksenia Lavrenteva, University of Exeter Dr Jennifer Lay, University of Exeter Professor C.N. Le, University of Massachusetts Amherst Dr Anaïs Le Fèvre, Rennes 2 Elisabeth Lebovici, Freelance Professor Alisa Lebow, University of Sussex San Lee, University of Connecticut Dr Po-Han Lee, National Taiwan University Professor Alex Taek-Gwang Lee, Kyung Hee University M. V. Lee Badgett, University of Massachusetts Amherst Professor Michelle Lefevre, University of Sussex Héloïse Legris, Université de Lille, CERAPS Jorge Leite jr, Universidade Federal de São Carlos Dr Paulo Victor Leite Lopes, UFRN - Brasil Anne-Sophie Leloup, Université libre de Bruxelles Dr Corina Lelutiu, Columbia University Professor Javier Lera, University of Cantabria Dr Thomas Lewis, University of Exeter Dr Sophie Lewis, University of Pennsylvania Professor L’Heureux Lewis-McCoy, New York University Siyu Li, Åbo Akademi University Dr Matthew Lister, Bond University Faculty of Law Dr Alessandra Lo Piccolo, University of Bologna Fabio Locci, Scuola Normale Superiore Alannah Loeb, University of Michigan Dr Benoît Loiseau, Université Paris 8 Professor Elena Loizidou, School of Law Birkbeck Professor Ole Jakob Løland, University of South-Eastern Norway Léa Lomba, European University Institute Professor Emanuela Lombardo, Scuola Normale Superiore Professor Ann-Sofie Lönngren, Södertörn University Sebastian Lönnlöv, Gothenburg university Rômulo Lopes, Sao Paulo State University (UNESP) Rafael Lopes Azize, Universidade Federal da Bahia Associate Professor María López Belloso, University of Deusto Dr Nicolas Lorente, Coalition PLUS Prof. Dr. Renate Lorenz, Academy of Fine Arts Vienna Dr Flavia Loscialpo, University of the Arts London Dr Mona Loutfy, University of Toronto Lisbeth Løvbak Berg, Oslo Metropolitan University Professor Michael Löwy, CNRS Dr Sarah Lucas, University of Exeter Ritty Lukose, New York University Elisabeth Lund Engebretsen, University of Stavanger Elin Lundell, Lund University Dr Cecelia Lynch, University of California, Irvine Ezra Lynch-Holland, George Mason University Dr Thia M Sagherian-Dickey, University of Dundee Dr David M Scott, Loughborough University Professor José Angelo Machado, Universidade Federal de Minas Gerais Dr Sean Madden, University of Birmingham Dr Caoimhe Mader McGuinness, Kingston University Dr Clémence Magnien, CNRS Dr Zaina Mahmoud, University of Liverpool Dr Rafał Majka, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Dr David Major, Semmelweis University Arshak Makichyan, Hertie School alumni Dr Timo Makori, Maastricht University Léo Manac'h, SESSTIM, Aix-Marseille University Irene Manganini, Geneva Graduate Institute Deniz Mardin, Independent Researcher Dr Miriam Marquardt, UiT The Arctic University of Norway Dr Hannah Marshall, University of Warwick Dr Ruth Marshall, University of Toronto Professor James Martel, San Francisco State University Dr Amber Martin, Hunter College, CUNY Dr Niall Martin, University of Amsterdam Dr Alexa Martin-Storey, Université de Sherbrooke Professor Domenico Martinelli, University of Foggia Ignacio Martínez Armaz, Universitat de les Illes Balears Jamila Mascat, Utrecht University Thomas Masterson, Levy Economics Institute of Bard College Dr Stefanos Mastrotheodoros, University of Crete Professor Natasa Mavronicola, University of Birmingham Dr Liz McDonnell, University of Sussex Megan McElhone, Monash University Dr William McEvoy, University of Sussex Dr Nick McGlynn, University of Brighton Dr Kirsty McGregor, Loughborough University Professor Jenifer McGuire, University of Minnesota Professor Esther McIntosh, York St John University Lizzy McKinney, University of Sussex Pip McKnight, University of Birmingham Dr Heather McKnight, Magnetic Ideals Dr Ulla McKnight, University of Sussex Dr Quinnehtukqut McLamore, University of Missouri Dr Cian McMahon, University of Dundee Dr Wendy McMahon, University of Exeter Keith McNeal, University of Houston Dr Kate McNicholas Smith, University of Westminster Dr Brigit McWade, Lancaster University Professor Petra Meier, University of Antwerp Dr Davide Melita, University of Granada Lucía Mellinas Sánchez, Universidad de Almería Professor Fabiola Menchelli, Reed College Filipe Mendes Motta, Universidade Federal de Minas Gerais Dr Laura Mendoza Sandoval, Scuola Normale Superiore Professor Ara H. Merjian, New York University Dr Amy Mertl, Wellesley College Marie Meudec, ITM, Belgium Sandro Mezzadra, University of Bologna Professor Alessandra Mezzadri, SOAS University of London Dr Ludovica Micalizzi, Università di Milano-Bicocca Dr Bartsidis Michalis, Hellenic Open University Karin Michalski, Universität Potsdam Dr Maya Mikdashi, Rutgers University Dr Lisa Mills, Carleton University Dr EA Mills, University of Sussex Danny Millum, University of Sussex Gabriel Milne, University of Vermont Professor Claudia Miranda, Universidade Federal da Bahia Shahab Mirbabaei, Karlstad University Professor Nicholas Mirzoeff, New York University Dr Shubranshu Mishra, University of Exeter Durba Mitra, Princeton University Dr Yiannis Mitrou, NKUA Justine Modica, Cornell University Professor Richard Mole, University College London Marc Molgat, University of Ottawa Adele Moltedo, Scuola Normale Superiore Professor Aurelien Mondon, University of Bath Jean-Claude Monod, CNRS / Ecole Normale Supérieure / Paris Nerea Montejo-López, Scuola Normale Superiore Dr Tom Moore, University of Westminster Dr Madeleine Moore, Loughborough University Dr Manijeh Moradian, Barnard College, Columbia University Lorenza moretti, Sapienza University of Rome Vittorio Morfino, Università di Milano-Bicocca Dr Lydia Morgan, University of Birmingham Andrea Morrell, Guttman CC CUNY Christian Mosmann, University of Exeter Harriet Mossop, University of Essex Dr Joao Mourato, University of Lisbon Dr Adeline Moussion Esteve, Birkbeck, University of London Dr Irini Moustaki, London School of Economics and Political Science Solange Mouthaan, University of Warwick Professor Florence Muhanguzi Kyoheirwe, Makerere University, Institute of Gender and Development Studies Valentin Mühlich, Leibniz-Institut for Research on Society and Space Dr Sean Mulcahy, La Trobe University Professor Diana Mulinari, Lund University Professor Beverley Mullings, University of Toronto Dr Tara Mulqueen, University of Warwick Sonia Muñoz Llort, University of South-Eastern Norway Dr Rebecca Munro, University of Warwick Emeritus Professor Sally R Munt, University of Sussex Professor David A.B. Murray, York University Dr Ros Murray, King's College London Professor Colin Murray, Newcastle University Dr Ellen Mutari, Stockton University Dr Nil Mutluer Persefoni Myrtsou, Humboldt-Universität zu Berlin Professor Richa Nagar, Smith College Saboura Naqshband, University of Arts Berlin Professor Luiza Nassif Pires, Unicamp Dr Regev Nathansohn Hannah Nathanson, Stony Brook University Ujan Natik, University of Manchester Dr Serena Natile, Warwick Law School Dr Corinne Nativel, University Paris-East Créteil Dr Alexa Neale, University of Sussex Gary Needham, University of Liverpool Azadeh Nematy, Trinity College Dublin Dr Luce Nencini, Former researcher at ENEA Joana Nery Giglio, PPGNEIM/UFBA Dr Rachel Nesbit, University of Exeter Professor Nat Nesvaderani, ULaval Yasmyn Nettle, Forty Hall Museum / Independent Aino Nevalainen, University of Helsinki Dr Anne Neylon, University of Liverpool Dr Lynnly Ng-Olsen, University of Sussex Associate Professor Josef Nguyen, University of Michigan Eilís Ní Chaoimh, University of Galway Dr Máire Ní Mhórdha, Maynooth University Dr Arwen Nicholson, University of Exeter Dr Mendes Nicolas, Hôpital Pitié Salpêtrière Professor Kaciaf Nicolas, Sciences Po Lille / Université de Lille Dr Matthew Nielson, University of Exeter Ivan Nikolovski, CEU Vanessa Noack, Uppsala University Dr Chris Noone, University of Galway Senior Lecturer Vanna Nordling, Department of Social Work, Malmö University Professor Julie K. Norem, Wellesley College Dr Jon Norman-Mason, University of Sussex Dr Jenna Norosky, Binghamton University Asma Noureen, University of Victoria, BC, Canada Dr Amina Noureen, Central European University Paulina novo, Women in development europe + Karolina Nugumanova, Scuola Normale Superiore Dr Pablo Nunes, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania Professor Tavia Nyong’o, Yale University Dr Conall Ó Fátharta, University of Galway Dr Rory P. O'Brien, San Diego State University Professor Evelyn O'Callaghan, University of the West Indies Professor Colm O'Cinneide, University College London Dr Rachel O'Connell, University of Sussex Professor Aoife O'Donoghue, Queen's University Belfast Theresa O'Keefe, University College Cork Dr Maeve O'Rourke, Irish Centre for Human Rights, University of Galway Niall O'Shaughnessy, University of Bristol Dr Aisling O'Sullivan, University of Sussex Professor Emeritus Louiza Odysseos, University of Sussex Professor Bertrand Ogilvie, Université Paris 8 Dr Natalie Ohana, University of Exeter Yoshua Okón, SOMA Charlie Oldfield, University of Exeter Dr Gleidylucy Oliveira da Silva, Universidade Federal de São Carlos Professor Neveux Olivier, Ens de Lyon Professor Ozlem Onaran, University of Greenwich Professor Adi M. Ophir, Brown University Professor Eunice Ostrensky, Universidade de São Paulo Professor Goldie Osuri, University of Warwick Dr Natalie Oswin, University of Toronto Professor David Owen FBA, University of Southampton Dr Rupal Oza, City University of New York Dr Lalu Ozban, Northwestern University Professor H. Nese Ozgen, University of Osnabrueck Dr Ergün Özgür, Leibniz Zentrum Moderner Orient Assoc. Prof. Dr. Aynur Ozugurlu, University of South-Eastern Norway Professor Emerita Gul Ozyegin, William&Mary Professor Esra Ozyurek, University of Cambridge Kenlly Pacheco, Obsercatorio de Crímenes contra personas LGBTI+ en México Prof. Dr. Stephan Packard, University of Cologne Dr Marta Padovan-Özdemir, Roskilde University Dr Daniel Jerome Paget, University of Sussex Gabriela Pancheva, Lund University Professor Stefania Paolini, Durham University Dr Andreas Papamichail, Queen Mary University of London Carlos Eduardo Paredes, University of Massachusetts Amherst Gray Park, University of British Columbia Janis Parker, University of Michigan Aiden Parker, University of Massachusetts Amherst Dr Ayşe Parla, Boston University Professor Raj Patel, University of Texas at Austin David Paternotte, Université libre de Bruxelles Karina Patfield, University of Brighton Associate Professor Sangina Patnaik, Swarthmore College Dr Christopher Patterson, University of British Columbia Dr David Patterson, Faculty of Law, University of Groningen, Netherlands Professor Elena Pavan, University of Trento Professor Mario Pecheny, Universidad de Buenos Aires / CONICET A.W. Peet, University of Toronto Asli Peker, New York University Dr Mark Pendleton, University and College Union (UK) Dr Fred Penha, KTH Professor Catriona Pennell, University of Exeter Sheila Pepe Aurora Perego, Lund University Professor Dr Lucas Pereira Rezende, Universidade Federal de Minas Gerais Professor Rafael Pérez-Torres, University of California, Los Angeles Professor Catherine Perret, Université Paris 8 Dr Clément Petitjean, Université Paris 1 Dr Madeline Petrillo, University of Greenwich Dr Sarah Philipson Isaac, Stockholm School of Economics Dr Anat Pick, Queen Mary University of London Manuela Picq, Amherst College Dr Joaquín Piedra, Universidad de Sevilla Dr Mara Pieri, University of Coimbra Matti Pihlajamaa, Centre for European Studies / University of Helsinki Professor Thomas Piketty, EHESS/PSE Dr Renginee G. Pillay, University of Greenwich Bruno Pinheiro Wanderley Reis, Universidade Federal de Minas Gerais Federico Pipitone, Coalition PLUS Nick Piska, Loughborough University Levent Piskin, University of Dundee Iris Pitkänen, University of Helsinki Dr Michal Pitoňák, Charles University Dr Ruthie Pliskin, Leiden University Dr Naomi Podber, State University of New York at Old Westbury Vasiliki Polykarpou, Panteion University Dr Ross Porter, University of Exeter More' Porzio, University of Hannover Sonya Posmentier, New York University Professor Dr Marie Postma, Tilburg University Professor Eric Postma, Tilburg University Dr Nikos Potamianos, Institute for Mediterranean Studies - FORTH Dr Tonia Poteat, Duke University Romane Potier, University of the Arts London Dr Alex Powell, University of Warwick Dr Aidan Power, University of Exeter Ellie Power, University of Gothenburg Rosa Prato, University of Foggia Dr Jasbir Puar, University of British Columbia Elie Pucheral, Ecole des hautes études en sciences sociales / University of Brasilia Estel Puigarnau Pino, Universitat Autònoma de Barcelona Dr Clair Quentin, Loughborough University Associate Professor Rachel Afi Quinn, University of Houston Heather Quirk, Georgia State University Thomas Rabensteiner, University of Greenwich Kacper Radny, International Graduate Centre for the Study of Culture Professor Dr Leo Rafolt, Academy of Arts and Culture, University of Osijek, Croatia Dr Lina Rahm, KTH Professor Momin Rahman, Trent University Dr Lea Raible, University of Glasgow Professor Smita Ramnarain, University of Rhode Island Professor Sara Ramshaw, University of Victoria, Faculty of Law Dr Anupama Ranawana, Durham University Dr Helen Rand, University of Greenwich Dr Rahul Rao, University of St Andrews Professor Trisha Raque, University of Denver Dr Anna Ratecka, AGH University of Kraków Dr Carolina Rau, Oslo Metropolitan University Dr Marta Rawłuszko, University of Warsaw Professor Paul Readman, King's College London Dr Soel Real Molina, Université Aix Marseille Dr Bastiaan Redert, University of Antwerp Ana Redondo, University of Bedfordshire Kelsey G Reeder, Columbia School of Social Work Dr Björn Reichhardt, Humboldt-Universität zu Berlin Barbaras Renaud, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Matthieu Renault, Université Toulouse Jean Jaurès Emma Renwick, University of Vermont Dhia Rezki Rohaizad, JEJAKA (Malaysia) Dr Niall Richardson, University of Sussex Dr Melanie Richter-Montpetit, University of Sussex Lucas Riegel, Coalition PLUS Dr Raawiyah Rifath, University of Exeter Dr Paola Rivetti, Dublin City University Professor Timmons Roberts, Brown University Amelia Roberts, De Montfort University Dr Adrienne Roberts, University of Manchester Professor Sarah T. Roberts, University of California, Los Angeles Dr Luke Robinson, University of Sussex Guy Robinson, Fordham University Professor Antoine Roblain, Université libre de Bruxelles Professor Agnès Rocamora, UAL Professor Cristiano Rodrigues, Universidade Federal de Minas Gerais Dra. Elaine Cristina Rodrigues Gomes Vidal, Universidade de São Paulo Corina Rodriguez Enriquez, DAWN Dr.ª Rosely Aparecida Romanelli, Universidade do Estado de Mato Grosso Dr San Romanelli Assumpção, IESP-UERJ Rossella Romano, University of Florence Dr Eduardo Romero, McGill University Professor Lawrence Rosenwald, Wellesley College Willow Rosser, University of Minnesota Greta Rossi, Scuola Normale Superiore Professor Catherine Rottenberg, Goldsmiths, University of London Ann Rousseau, University of Antwerp Dr Illan rua Wall, University of Galway Leo Ruesche Neggia, Sciences Po Dr Lisa Rüll, University of Nottingham Dr James Ryan, Middle East Research and Information Project Dr David Rypel, Global Banking School UK Dr Rim Saab, University of Sussex Dr Leticia Sabsay, London School of Economics and Political Science Professor Natascha Sadr Haghighian, HfK Bremen Dr Erol Saglam, University College London Dr Abigail Saguy, University of California, Los Angeles Professor Luiz Felipe Sahd, Universidade Federal do Ceará Dr Avgi Saketopoulou, NYU Postdoctoral Program in Psychotherapy and Psychoanalysis Dr Bahar Sakizlioglu, Erasmus university Dr Mariano Salazar, KI Professor Dr Renan Saldanha Godoi, Universidade de São Paulo Jayce Salloum, frts project Dr Hansalbin Sältenberg, University of Helsinki Dr Seda Saluk, University of Michigan Gimena Sanchez, Washington Office on Latin America Dr Carmen Sant Fruchtman, Swiss Tropical and Public Health Institute Assistant Professor José Manuel Santillana Blanco, University of California, Davis Profa. Dra. Iracema Santos do Nascimento, Universidade de São Paulo Marhabo Saparova, ISS Erasmus Phoenix Sapp, University of Sussex Dr Elif Sari, University of British Columbia Esra Sarıoğlu, University of Virginia Professor Tanika Sarkar, Jawaharlal Nehru University Delhi Dr Lara Şarlak, University of St Andrews Yoshiyuki Sato, University of Tsukuba Professor Clare Saunders, University of Exeter Elif Savas, University of Massachusetts Amherst Assistant Professor Özge Savaş, College of the Holy Cross Dr Evren Savcı, Yale University Dr Sarune Savickaite, University of Exeter Dr Alessandra Saviotti Dr Andrew Schaap, University of Exeter Dr Nicole Schack Ovesen, Uppsala University Professor Emeritus Pierre Schapira, Sorbonne University Professor Vivian Scheinsohn, Universidad de Buenos Aires Associate Professor Naomi Schiller, City University of New York Jo Schindler, University of Applied Arts Vienna Prof. Dr. Sebastian Schipper, Goethe University Frankfurt Dr Irina Schmtit, Division of Gender Studies, Department of Sociology, Lund University, Sweden Max Schnepf, Freie Universität Berlin Sophie Schor, University of Massachusetts Amherst Prof. Dr. Jon Schubert, University of Basel Professor Sarah Schulman, Northwestern University Dr Philipp Schulz, Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg Professor Susan Schuppli, Goldsmiths, University of London Dr Selby Wynn Schwartz Professor Philip Schwyzer, University of Exeter Professor Lizzie Seal, University of Sussex Oriana Carolina Seccia, Universidad de Buenos Aires Dr Natalie Sedacca, Durham Law School Dr Kenza Sefrioui, En toutes lettres Dr Sherene Seikaly, University of California, Santa Barbara Dr Todd Sekuler, University of Zurich Emelie Selberg, Chalmers University of Technology Dr Hedayat Selim Distinguished Professor Gita Sen, DAWN Merve Şen, Penn State University Cath Senker, Sussex Law School, University of Sussex Dr Pınar Şenoğuz, TH Köln Bo Kyeong Seo, Yonsei University Dmitry Sereda, Faculty of Liberal Arts and Sciences Dr Zeynep Serinkaya Winter, Nottingham Trent University Professor Tanya Serisier, Birkbeck, University of London Gözde Sevinç, Free Researcher Professor Svati Shah, University of Massachusetts Amherst Dr Anna Shah Hoque, Concordia University Dr Lauren Shallish, Rutgers University - Newark Dr Sarah Shamash, Emily Carr University of Art and Design Halima Shariff Abdulkadir, Women of Hope Abled Differently WHAD Dr Simona Sharoni, Merrimack College Hannah Shaw, University of Victoria Professor Sally Sheldon, University of Bristol Professor Naoko Shibusawa, Brown University Dr Jeongsu Shin, Cornell University Dr Dina M. Siddiqi, New York University Dr Angeliki Sifaki, CES, University of Coimbra Professor Victor Silverman, Pomona College Dr Ella Simpson, University of Greenwich Dr Murray Simpson, University of Dundee Dr Ceyda Simsek, University of Groningen Yaren Simsek, University of Toronto Professor Jacqueline Sinhoretto, Universidade Federal de São Carlos Sevgi Sirakova, LMU Rachel Carson Center Professor Stephen Skinner, University of Exeter, Law School, UK Michael Skragge, Karlstad University Sam Smit, University of Antwerp Dr Rebecca Smyth, University of Exeter Professor Shannon Snapp, California State University Monterey Bay Professor Lidiane Soares Rodrigues, UFABC Dr Eeva Sointu, York St John University Dr Vivian Solana, Carleton University Isabel Soloaga, University of Sussex Dr Samuel Solomon, University of Sussex Olia Sosnovskaya, Academy of Fine Arts Vienna Professor Jennifer Spitzer, Ithaca College Professor Emeritus Michalis Spourdalakis, National and Kapodistrian University of Athens Professor Constantin Stamatis, Aristotle University of Thessaloniki Elsa Stamatopoulou, Indigenous Peoples Rights Program Dr Michael Stambolis-Ruhstorfer, Université Toulouse Jean Jaurès Dr Sarah M. Steele, University of Victoria A. L. Steiner, Yale University Dr Ruth Stirton, University of Sussex Distinguished Professor Ann Laura Stoler, The New School for Social Research Professor Jörg Stollmann, Technische Universität Berlin Christopher Stone, Hunter College, CUNY Professor Elettra Stradella, University of Pisa Associate Professor Wibke Straube Professor Kendra Strauss, Simon Fraser University Professor Sofia Strid, Departementet of Sociology and Work Science Joke Struyf, University of Antwerp Dr Justyna Struzik, Jagiellonian University in Krakow Dr Susan Stryker, University of Arizona Assistant Professor Yu Hsin Su, Taipei National University of the Arts, Graduate Institute of Trans-disciplinary Arts. Dr Banu Subramaniam, Wellesley College Neve Sugars-Keen, University of Victoria Nat Sumner, Louisiana State University Dr Jan Yasin Sunca, Université libre de Bruxelles Dr Mayur Suresh, SOAS University of London Dr Jan Surman, Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences Dr Elaine Swan, University of Sussex Professor Sandra Swart, Stellenbosch University Holly Swift, De Montfort University Nassim Talbi, University of Antwerp Susan Talbot, Formerly University of Leeds & Leeds Becket University Damla Tamer, University of British Columbia Şilan Tank, CUNY Graduate Center Dr Gökbörü Sarp Tanyildiz, Brock University Dr Silvana Tapia Tapia, University of Birmingham Professor Helga Tawil Souri, New York University Professor Dr Claudia Tazreiter, Linköping University Professor Erin Teich, Wellesley College Professor Dr Belgin Tekçe Assoc. Prof. Asli Telli Selim Temo, Dortmund Technical University Martina Terrazzano, Umeå University Dr Esther Terry, Retired/Bennett College, the University of Massachusetts Professor Arhonto Terzi, University of Patras Professor Dr Markus Thiel, Florida International university Dr Inga Thiemann, Loughborough University Professor Sharika Thiranagama, Stanford University Dr Kylie Thomas, University College Cork Professor Sarah Thomas, Brown University Professor Peter Thomas, Brunel University of London Dr Debora Thome, Brazilian Institute of Education, Development, and Research (IDP) Assistant Professor LB Thompson, Stony Brook University Dr Ryan Thoreson, University of Cincinnati Dr Simon Thorpe, University of Westminster Assistant Professor Ian Liujia Tian, Mount Saint Vincent University, Canada Dr Louis-Georges Tin, Université d'Orléans Adrien Tirard, KTH Royal Institute of Technology Olga Tkach, University of Helsinki Dr Nagehan Tokdoğan, University of Münster Luka Tokić, University of Zagreb Dr Aube Tollu, Stanford University Bella Tomsett, University of Brighton Dr Russell Toomey, University of Arizona Atif Toor, CUNY - City College Professor Karen Tordjman, Tel Aviv University Faculty of Medicine Dr Rachel Torres, University of Michigan Dr Michael Tortorella, University of Bologna Professor Daniel Tourinho Peres, Universidade Federal da Bahia Dr Judith Townend, University of Sussex Emrys Travis, University of Brighton Chiara Trommen, Hertie school Dr Silke Trommer, University of Manchester Alexandre Truc, EHESS Noemi Trucco, University of Luxembourg Dr Otgonbaatar Tsedendemberel, Corvinus University of Budapest Professor Fotini Tsibiridou, University of Macedonia Dr Myrto Tsil Professor Alyosxa Tudor, SOAS University of London Orcun Turan, Schulich School of Business - York University Dr Ethemcan Turhan, University of Groningen Fidan Turk, University of Exeter Dr Fulya Felicity Turkmen, Independent Researcher Dr Zelma Tuthill, University of Houston Dr Elena Tzelepis, University of Thessaly Professor Mehmet Ugur, University of Greenwich Dr Özden Melis Uluğ, University of Sussex Dr Mathura Umachandran, University of Exeter Angela Underhill, University of Guelph Barış Ünlü, University of Virginia Nishant Upadhyay, University of Colorado Boulder Kerem Ussakli, Brandeis University Dr Mete Sefa Uysal, University of Exeter Anna Paula Uziel, Universidade do Estado do Rio de Janeiro Anand Vaidya, Reed College Dr Veronika Valkovičová, Comenius University in Bratislava Dr Mijke van der Drift, Royal College of Art, London Dr Arjan van der Star, San Diego State University Shauntal Van Dreel, Washington University in St. Louis Barbara Van Dyck, Université libre de Bruxelles Dr Leni Van Goidsenhoven, University of Amsterdam Associate Professor Honni van Rijswijk, University of Technology Sydney Ruby van Vliet, Utrecht University Dr Martha Vandrei, University of Exeter Daniel Varela, University of Michigan Dr Gwen Varley, Swedish University of Agricultural Sciences Professor Angelos Varvarousis, Universitat Autònoma de Barcelona Dr Christina Varvia, Goldsmiths, University of London Theodoros Vasilopoulos, University of Gothenburg Ana Velasco, University of Bremen Sakshi Venkat, Northwestern University Dr Emma Verhoeven, University of Antwerp Professor Mieke Verloo, Radboud University Rylan Verlooy, University of Antwerp Leslie Vernon-Dunnigan, University of Michigan Dr Blande Viana, Universidade Federal da Bahia Professor Vivian Vignoles, University of Sussex Irene Villaescusa Illán, University of Amsterdam Georgios Vleioras, University of Thessaly Νik Vogiatzi, Uppsala University Laura Volgger, University of Innsbruck Professor Johanna Vollhardt, Clark University April Vollmer, Wayne State University Dr Sebastian von Schreeb, University of Copenhagen Nikos Vrantsis, Institute for Housing and Urban Research, Uppsala University Dr Milan Vukašinović, University of Cyprus / Uppsala University Dr Alex Vukovich, King's College London Professor Khursheed Wadia, University of Warwick Dr Matthew Waites, University of Glasgow Julia Walczak, University of Silesia in Katowice Dr Rupert Waldron, University of the Arts London Dr Andrea Wallace, University of Warwick Sean Wallis, University College London Cheng Yun Wang, Institute of Health Behaviors and Community Sciences, National Taiwan University Dennis Wang, Soochow University Jay Ward, University of Sussex Matti Warnez, Utrecht University Doktor Cathrin Wasshede, Dpt of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Sweden Dr Thomas Waugh, Concordia University Professor Jeffery R Webber, York University, Toronto Katharina Weiss, Coburg University for Applied Sciences, Germany Professor Eyal Weizman, Goldsmiths, University of London Fanny Wendt Höjer, Centre for Gender Studies Audrey Wenzel, Stony Brook University Matt Whiffen, KU Leuven Centennial Professor Patricia White, Swarthmore College Stuart White, University of Oxford Dr Nicola Whyte, University of Exeter Dr Richard Wild, University of Greenwich Dr Jo Wilding, University of Sussex Professor Mike Wilkinson, London School of Economics and Political Science Dr Cai Wilkinson, Deakin University (Australia) Dr Jamal Williams, MIT Dr Kalpana Wilson, Birkbeck, University of London Alex Winder, Brown University Professor Elizabeth Wingrove, University of Michigan, Ann Arbor Kevin Winkler, City University of New York Dr Andreas Wittel, Nottingham Trent University Professor Dr Frieder Otto Wolf, Freie Universität Berlin Dr Andrew Woodhouse, Loughborough University Dr Jonathan Wroot, University of Greenwich Dr Ermioni Xanthopoulou, Brunel University of London Dr Timothy Yaczo, University of Amsterdam Associate Professor Refet Ali Yalçın, Saint-Gobain Recherche Talita Yaltırık, York University Zeynep Yanasmayan, German Centre for Integration and Migration Research Rubina Yeasmin, York University Halil Ibrahim Yenigun, Stanford University Ali Yildirim, University of Houston Assistant Professor Umut Yildirim, IHEID Armanc Yildiz, Humboldt-Universität zu Berlin Emrah Yildiz, Northwestern University Dr Anil Yilmaz, University of Essex Dr Ceylan Begüm Yıldız, University of Greenwich Assistant Professor Cagri Yoltar, Trent University Dr Liang-Kai Yu, Fu Jen Catholic University Bahar Zafer, University of Rochester Dr Alexandra Zavvou, University of Crete Leonardo Zeine, Ernst Strüngmann Intitute for Neuroscience/Max Planck Institute Dr Asli Zengin, Rutgers University Dr Ruvi Ziegler, University of Reading Professor Katharina Zimmermann, Universität Hamburg Slavoj Žižek, Department of Philosophy, University of Ljubljanaana Dr Melek Zorlu, Leipzig University Izaskun Zuazu, University of the Basque Country

(NÖ)