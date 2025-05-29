124 gündür tutuklu olan Fırat Epözdemir hakkında tahliye kararı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir’in Halkların Demokratik Kongresi (HDK) nedeniyle ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Aynı saatlerde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun Suriye’nin kuzeyinde SİHA’lı saldırıda öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için açıklama yaptıkları gerekçesiyle yargılandıkları davanın duruşması vardı. Sanık avukatlar Epözdemir’in duruşmasına katıldıkları için bu dava ileri bir tarihe (9-10 Eylül) ertelendi.

Duruşmayı çok sayıda baro başkanının yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk kurumu izledi.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşma, salonun küçüklüğünden dolayı iki salonda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle izletildi.

Fırat Epözdemir yaptığı savunmada, iddianamedeki iddiaların “basit” olduğunu ve bu nedenle tutuklanmasının “siyasi” olduğunu belirtti.

Epözdemir “İstanbul Barosu 2024’te genel kurul yaptı. Burada Değişim İçin Avukatlar olarak seçime girdik. Seçimlerden önce bir kampanya yürütüldü. Listelerimizde Türk, Kürt, Alevi, Sosyal Demokrat, muhafazakar yani her kesimden insanları temsil edecek bir listeydi. Ancak özellikle benim gibi Kürt kimliğini unutmayan avukatlar dikkat çekti. Umarım yeni süreçte barışı yapabiliriz. Biz seçimleri kazandık. Kazandıktan sonra bile ‘İstanbul Barosu nasıl teröristlerin eline geçer’ gibi kampanyalar yürütüldü. İçeriği suç oluşturmayan bir açıklama nedeniyle baro başkanımız ve yönetimimiz hakkında soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan izin alınmayarak soruşturma açıldı. Daha sonra yanlış yapıldığı fark edildi” dedi.

İstanbul Barosu soruşturmasında pek çok çelişkinin olduğunu belirten Epözdemir, “Baro soruşturmasından umduğunu bulamayanlar, ‘terör örgütü’ iddiasına yapıştırdılar. Eğer baro yönetimine girmeseydim hiç tutuklanmayacaktım ve şu an huzurunuzda olamayacaktım.” diye konuştu.

“Terör örgütü üyeliği kullanışlı bir alan, Fırat Epözdemir Kürt, tutuklayalım dediler, bu davanın özeti bu” ifadelerini kullandı.

HDK’de herhangi bir görevinin olmadığını ve HDK’nin yasal olduğunu ifade eden Epözdemir, tutuklanma kararı için gerekçe arandığını belirtti.

Epözdemir, savunmasına “Tatvan’da 26 Kasım 1993 katledin insan hakları savunucusu Şevket Epözdemir amcamdır. Ondan dolayı insan hakları savunucusuyum. Bugüne kadar hiç gözaltına alınmadım. Sosyalist bir insanım. Hocalarımız ‘Kürt yoktur’ dediğinde biz karşı çıkıyorduk. Suçlu olmadığım herkesçe biliniyor ama tutuklandım ve hakkımda dava açıldı” diye devam etti.

Fırat Epözdemir yaklaşık bir saatlik bir savunma yaptı. Savunmasını sonlandırdıktan sonra salonda alkışlar yükseldi. Daha sonra avukat İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu sözü aldı.

“Demokratik devlette özgürlük asıldır, kısıtlama istisnadır”

Baro davası ve Epözdemir davasının aynı güne verildiğini belirten Kaboğlu, bunun mekan ve zaman sorunu ortaya çıkardığını ifade etti.

Kaboğlu, “Epözdemir’de yurttaşlık, eşitlik ve laiklik üçlüsü bulunuyor. Seçimlerde en önemli şey liyakat meselesi oldu. Ve liyakatlı beş kadın ve beş erkek seçildi. Hepsi mesleklerinde kendilerini kanıtlamış onurlu avukatlardır. Ancak Epözdemir’in eksikliği uzun süredir baroda eksiklikler doğurmaktadır. İstanbul Barosu dünya çapında bir barodur. Hepimiz hukukun egemenliği için çaba göstermek zorundayız. Biz de canla başla özerk baro diyerek, hukuku etkili kılmaya çalışıyoruz. Bu dava çok önemli bir davadır. Epözdemir’in tutukluluk koşullarının bulunmadığını ilk tutuklamada da söylemiştik. Bir kişinin özgürlüğünden alıkonulması en ağır tedbirdir. Demokratik hukuk devletinde özgürlük asıldır, sınırlama istisnadır. Fırat keyfi biçimde özgürlüğünden alıkonulmuş oluyor. Bu tutuklama Anayasa’ya aykırıdır. Epözdemir için beraat istiyoruz” dedi.

Diğer avukatların beyanlarının ardından durulma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Epözdemir’in tutukluluğa devam kararı verilmesini istedi.

Kısa bir aranın ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti adli kontrol şartıyla Epözdemir’in tahliyesine hükmetti.

Bir sonraki duruşmayı 9 Eylül’e erteledi.

“Baroya yönelik soruşturma çöktü”

Tahliye kararının ardından adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan İbrahim Kaboğlu, tahliye kararının barolarına yönelik soruşturmanın çöktüğü anlamına geldiğini söyledi.

Kaboğlu, kararın İstanbul Barosu’na yönelik yürütülen soruşturmanın haksızlığını ortaya koyduğunu belirterek, "Hak ihlali son buldu. Bu aynı zamanda İstanbul Barosuna yönelik operasyonun çöktüğü anlamına geliyor. Bugün yeni bir aşamaya geçildi. Bu da İstanbul Barosu gibi dünyada eşi benzeri bulunmayan baronun haksızlığa uğradığını ortaya çıkardı. İstanbul Barosuna yönelik operasyonun derhal son verilmesi gerekiyor. Biz doğru bilgiyi yaymaya devam edeceğiz. Türkiye’de hukuku etkili kılmak için Türkiye'de görev yapan tüm avukatlarla hukuka katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklama, alkışlarla sona erdi.

(HA)