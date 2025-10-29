120'den 50 kiloya düşen hasta mahpus tahliye edilmiyor

Van'da 2022'nin Kasım'ında gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve yapılan yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen hasta mahpus Necdet Koç’un (52) sağlık durumu kötüye gidiyor.

Mezopotamya Ajansı’ndan Zeynep Durgut’un haberine göre cezaevine girmeden önce vücut ağırlığı 120 kilogram olan Koç'a, kas güçsüzlüğü ve kas ağrısı timüs bezinde tümör gelişimi tanısı konuldu.

'Hayati tehlikesinin yüksek' raporu

3 yılı aşkın süredir Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Koç, cezaevinde kalıp kalamayacağının tespiti için avukatlarının başvurusu üzerine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tetkikler yapıldı. Hastane, Koç'un yüksek dozda ilaç tedavisi aldığı, myastenik krize girme riski bulunduğu belirterek, "hayati tehlikesinin yüksek" olduğu yönünde rapor düzenledi.

Raporda, "Hasta, en az 6 ay boyunca tedavi gördüğü merkezde düzenli olarak takip edilmelidir. 6 ay ceza tehiri sonrasında yeniden değerlendirme yapılması uygundur" ifadeleri yer aldı. Ancak söz konusu raporu kabul etmeyen mahkeme, hastaneden "Koç'un cezaevinde kalıp kalamayacağına dair kesin rapor" talep etti. Aradan geçen süreye rağmen bu talebe halen yanıt verilmedi. Hastalığı ilerleyen Koç'un artık konuşamadığı, yutkunamadığı, yemek yiyemediği ve günlük ihtiyaçlarının ise koğuş arkadaşları tarafından karşılandığı öğrenildi.

"Yutkunmakta problem yaşıyor"

Cahit Koç, kardeşinin cezaevinde kalacak durumda olmadığını ve yaşamından endişe ettiklerini belirtti:

"Yemek yiyemiyor, elbiselerini yıkayamıyor. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Durumu gün geçtikçe de ağırlaşıyor. Çok zayıflamış. Kardeşim tutuklanmadan önce 120 kiloydu. Şuanda ise 50 kilo olmuş. Kardeşimin bırakılmasını istiyoruz. Arkadaşları yanında olmazsa hiç bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayamayacak. Artık yemek yiyemiyor. Tek başına yaşayamaz. İlaç tedavisi görüyor, ama bu tedavisi sonuç alıyor mu, buna dair bir bilgilendirme yapılmıyor. Konuştuğu zaman zorlanıyor. Bazen iyi bazen de hiç konuşamıyor. Felç geçiriyor gibi oluyor. Yutkunamıyor ve bu yüzden konuşmakta güçlük çekiyor."

Yutkunma problemi olduğu için kardeşinin cezaevi yemeklerini yiyemediğini dile getiren Koç, ağır hasta olduğu için de yemeklerinin özel olması gerektiğini ifade etti.

"70 yaşında gibi görünüyor"

Kardeşinin tedavi olabilmesi için serbest bırakılması gerektiğini dile getiren Koç, "Bu hastalığından ötürü 70 yaşında gibi görünüyor. Bundan dolayı talebimiz kardeşimizin bırakılmasıdır" diye konuştu.

