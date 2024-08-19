12 yılda yaklaşık 10 milyar TL'lik ihale alan şirketin CEO’su, haberini yapan gazeteciyi hedef gösterdi

Sözcü’nün Elazığ muhabiri Evren Demirdaş, devletten son 12 yılda yaklaşık 10 milyar TL'lik kamu ihalesi alan Ziver İnşaat’ın son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 460 milyon TL’lik ihale almasını haberleştirdi.

Bunun üzerine Ziver Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, Demirdaş’ın fotoğrafını paylaşarak hem hakaret etti, hem de ‘terör sevici’ olmakla suçladı:

“Bu zat maalesef gazeteci diye geçinen terör sevicilerden biridir.”

“Sizlere ülkemizde gazeteci diye gezinen terör sevicilerden birini ifşa ediyorum.”

“Çapsız gazeteci, yalan haber yazarı, Evren Demirdaş iftiralarına devam etmektesin, herkesin karakteri ve şahsiyeti ortadadır. Tüm memleket senin ne güzel analı bir çocuk olduğunu gayet iyi biliyor.”

“Evren efendi; seni havlatanların kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Sen ve tayfan gazeteci kimliği adı altında düzgün insanlara çamur atarak, haraç alabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Senin ağababaların haraç alamadılar. Benden sizlere ekmek çıkmaz. Terör sevici.”

bianet'e konuşan Evren Demirdaş 17 Ağustos Cumartesi günü “Veysel Demirci bir ihale daha aldı” başlığıyla haber yaptığını, haberde de Demirci’nin aldığı son ihale ile Ziver Holding'in kamudan aldığı diğer ihalelere yer verdini söyledi. Haberde herhangi bir hakaret ya da yanlış ifade olmadığından bahsetti.

Bölgedeki ihaleleri Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden takip ettiğini anlatan Demirdaş, haberin bir fikri takip olduğunu söyledi. İktidardaki partiden olup devletten alınan 10 milyar TL'lik ihalenin dünyanın her yerinde haber değeri taşıdığını aktardı:

Veysel Demirci 2015’te AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Aday gösterilmedi. 2023’te 14 Mayıs genel seçimleri öncesi yerel gazetelere demeç verdi. ‘Cumhurbaşkanımız aday ol derse olurum’ dedi, yine gösterilmedi. Erdoğan’ın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabıyla poz verdi. Böyle bir ismin kamudan aldığı ihalelerin 10 milyar TL’yi geçti. Ben de 12 Ağustos’ta Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı 460 milyon TL’lik ‘Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Alanına ait içme suyu, atık suyu, yağmur suyu, elektrik dağıtım şebekesi, çevre aydınlatma ve Telekom şebekesi yapım işi’ni yazdım. Haberde bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsa yalanlayabilir, tekzip gönderebilir ya da dava açabilirdi. Ancak haber doğru olduğundan konuyu bağlamından koparıp hedef gösterme yoluna gitti. 6 Şubat depremleri sırasında çekildiğim bir fotoğrafı yayımladı. Anneme küfretti, beni ‘terör sevici’ olmakla itham etti. Yaptığının suç olmadığını düşünüyor ancak bu apaçık suç. Şu zamana kadar bırakın hakkımda açılmış bir davayı, gözaltına alınmışlığım dahi yok. Demirci, daha önce yine devletten aldığı ihaleleri yazdığı için Halk TV’den Ferit Demir’i hedef göstermişti. Daha önce hukuki yollardan çok kez tehdit edildim, hakkımda soruşturmalar açıldı. Yaptığım işten hiçbir zaman geri adım atmadım. Bir haberin altında imzam varsa hep dik durdum. Bu tarz şeyler beni korkutmaz. Tam tersi daha fazla haber yapmaya teşvik eder. Çünkü yaptığımın doğru olduğunu biliyorum. Suç duyurusunda bulunacağım.

bianet ihale iddiaları ile hedef göstermeyi sormak için Ziver Holding’in genel merkezini aradı. Ancak Veysel Demirci’ye ulaşamadı.

Vergi de ödemiyor Öte yandan Ziver İnşaat, 2021’de 633,9 milyon TL, 2022’de 3,1 milyar TL ve 2023’te 2,9 milyar TL olmak üzere toplamda 6,7 milyar TL’lik kamu ihalesi aldı. Firma 2021’de aldığı 633,9 milyon TL’lik ihaleye karşılık 9,2 milyon TL kazanç beyanında bulundu. Yalnızca 2,3 milyon TL vergi ödedi. 2022’de 100,7 milyon TL’lik vergiye tabi kazanç beyan eden firma 23,1 milyon TL, 2023’te de 24,8 milyon TL’lik beyana karşılık 6,2 milyon TL vergi ödemesi yaptı.

(HA)