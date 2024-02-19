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Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 13:47
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2024 13:48
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12 ülkede haklarında arama kararı olan 23 kişi, Türkiye’de gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün’de haklarında arama kararı bulunan 23 kişiye 6 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
12 ülkede haklarında arama kararı olan 23 kişi, Türkiye’de gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Interpol Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlüklerince, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6 ilde "Kafes-43" adlı operasyonların düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 12 ülke tarafından haklarında Interpol'ün Kırmızı Bülten, Yeşil Bülten ve difüzyon mesajı* ile arama kaydı olan 23 şüpheliye yönelik operasyonlarda, tüm şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

Yakalanan şüphelilerin, “insan öldürme, terör suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütlerine üye olma, uyuşturucu, kaçakçılık” suçlarından arama kayıtları olduğunun tespit edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

* Difüzyon mesajı: Bir ülkenin, aranan şüpheli hakkında Interpol'den Kırmızı Bülten talebi henüz gerçekleşmeden, acil durumlarda diğer ülkelere gönderdiği yazı.

(AS)

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