12 sanatçının gözüyle 'Sanayiden Manzaralar'

Seyrantepe Sanayi Mahallesi, kent belleğinde yan sanayi ve tamir servisleriyle bilinse de, aynı zamanda yıllardır İstanbul’da birçok sanatçının yaratıcı üretimlerini gerçekleştirdikleri atölyelerin de adresi.

Sanayi Mahallesi'nde yer alan Summart, “Sanayiden Manzaralar” sergisi ile atölyeleri bu bölgede yer alan sanatçılardan Mahmut Aydın, Can Aytekin, Mahmut Celayir, Antonio Cosentino, Ahmet Elhan, Leyla Emadi, İnci Furni, Aynur Önürmen, İrfan Önürmen, Kemal Seyhan, Rüçhan Şahinoğlu ve Demet Yalçınkaya’nın serginin kavramsal çerçevesine uygun olarak üretilmiş yeni eserlerini kapsayan bir seçkiye yer veriyor.

Nazlı Pektaş küratörlüğünde bir araya getirilen karma sergi, 30 Kasım' a kadar açık kalacak.

Pektaş, serginin tematik çerçevesini, “Sanatçıların sanayi bölgesinin sokaklarından, derinlerinden, duvarlarından, kokusundan, sesinden, bağırsaklarından, gökyüzünden, sakladıklarından / gösterdiklerinden, biriktirdiklerinden / püskürttüklerinden ve içinden / dışından, kendilerinde kalanı gösterdikleri bir sergidir” şeklinde yorumluyor. (AÖ)