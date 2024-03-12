12. Pembe Hayat KuirFest Küründen online yapıldı

#DöndümBak etiketiyle başladığı şehre geri dönen Pembe Hayat KuirFest, bu yıl 12. senesini geride bıraktı.

Festival ekibi, basına gönderdiği bilgilendirme metninde, “Ezber yasaklara alışkın olan KuirFest, Kış Pride'ı olarak anıldığı tarihlere de geri dönerek, 23-25 Şubat tarihleri arasında Ankara'yı nasıl ısıttı, gelin hep beraber bakalım” dedi.

Yasak kararına dava açıldı

Açılış gecesi (22 Şubat 2024) ile festival programını başlatan 12. Pembe Hayat KuirFest’te, Ankara Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanarak bildirilen yazıyla, "KuirFest" adı altında yapılacak etkinliklerin yasaklandığı öğrenildi.

Valilik aldığı kararda, “kamu düzeninin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla” etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Hukuka aykırı şekilde getirilen yasak kararının iptali için aynı gün idare mahkemesine yürütmenin durdurulması talepli dava açıldı.



Açılışta bir araya gelen lubunyalar, feministler, aktivistler, sinemacılar, gazeteciler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve festival severler, Şokopop'un DJ performansı ile gerçekleştirilen kokteylden sonra, doğaçlama varyete performansı ile tanınan Kahpe Feleknaz'ın sunumuyla festivalin açılışına tanıklık etti.

Kahpe Feleknaz’ın sunumunda gerçekleştirilen gecede, Pembe Hayat KuirFest’in 12 yıl önce tüm hikayesinin başladığı şehre, Ankara’ya dönüşü dile getirilirken, LGBTİ+’lara yönlendirilen nefrete dikkat çekildi. Kahpe Feleknaz sunumunda “Nefret sokaklara taştıkça; kederi neşeyle, madiliği gullümle, hayatı dayanışmayla kesiştirdik. 30 Haziran 2006’da başlayan Pembe Hayat, 5 yıl sonra KuirFest ile yaren oldu. Bugün bu yarenliğin 12. yılını hep beraber kutluyoruz.” dedi.

Dilek İnce, Boysan, Zeliş, Mert, ve yakın dönemde hayatını kaybeden lubunya dostlarımız Boğaç, Dilan, Murat Çekiç, Murat Tepe, Biricik Sultan, Paris Yeliz ve Candle Gender anıldı. Boğaç'ın Bızın adlı kısa filminin gösteriminin ardından Candle Gender'ın Dudakların Cengi performansı ekrana yansıdı. Gece 12. Pembe Hayat KuirFest teaser gösterimleriyle devam etti.



Festival programı festival ekibi tarafından tanıtıldı ve ekip konuşmalarının sonunda İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü soykırıma karşı “Filistin’e Özgürlük, Tutsak Sinemacılara Özgürlük!” sloganı attı.



İlk gösterimi 2. Pembe Hayat KuirFest’te yapılan ve KuirFest’in daha önceki yıllarında koordinatörlüğünü de yerine getirmiş olan Gizem Bayıksel’in yazıp yönettiği Çocuk Oyuncağı filmi izlendi. Pembe Hayat KuirFest’in 8. yılından itibaren, "kuir sinemayı güçlendirmek ve kuir sinemada emeği olanların yanında olmak" amacıyla verilen Zeliş Deniz Kuir Sinema Ödülü'nün beşincisi, kuir ve feminist sinemacı, festivalci ve programcı Gizem Bayıksel'e teslim edildi. Bayıksel’e ödülünü ise Kutsal Motor’dan tanıdığımız feminist sinema eleştirmeni Zeynep Ocak teslim etti.

12. Pembe Hayat KuirFest’in açılış filmi ise Can Merdan Doğan'ın son filmi En Uzun Gece filmi ile oldu. Film gösteriminin ardından yönetmen Can Merdan Doğan ve oyuncularından Ceren Taşçı ile söyleşi gerçekleştirildi.



Fiziki olarak yasaklanan festival küründen online’a dönerek seyircisiyle buluştu. (Sus, biliyosuun)

12. Pembe Hayat KuirFest’in afiş tasarımını Irmak Durukan tasarlarken, Kuir Pavyon afişini Emirhan Yılmaz ve festival kataloğu ise Deniz Çelik tarafından tasarlandı.



Yasak kararına karşı 23 Şubat 2024’te düzenlenen ve İHD Ankara Şubesi LGBTİ+ Hakları Komisyonu, Kaos GL, ÜniKuir, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Kırmızı Şemsiye, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar ve Kadının İnsan Hakları Derneği’nin katıldığı basın toplantısında, Pembe Hayat KuirFest ve festival emekçi ve dostları basın açıklaması yapıldı.



Getirilen yasaklarla oluşturulan ablukalara karşı, dayanışma barikatı kuran festival kapsamında 29 ülkeden 53 film gösterildi.

Gökkuşağının Altında, Kuir Belgeseller, Gençlik Başımda Duman, Ömrümüzün Son Demi, Lubun Doğudan Yükselir, Pembe Külhani, İnkarın İnkarı, Aşikar, Kuir Diziler, Türkiye'den Kuir Kısalar ve Ğ gibi seçkiler festivalin seçkilerini oluşturdu. Kuir Sinemanın Bugünü ve Geleceği, Huysuz ve Tatlı: Seyfi Dursunoğlu ile Huysuz Virjin’in Yarım Asra Damga Vuran Hikayesi ve Şokopop ile Soru & Cevap, Bu Şiir O Film, Süper Kahraman İnterseks, Barışın Aktörleri Olarak Lubunyalar: Kolombiya Deneyimi ve Mücadeleyi Hatırlamak ve Bu Kalabalığı Hatırla 2: 6284 sayılı Kanun ve Feminist Mücadele gibi 6 oturum ve 1 özel eğlence etkinliği gerçekleştirildi.



Küründen online gerçekleştirilen film gösterimlerine 247 kişi, etkinlik ve organizasyonlara 817 kişi olmak üzere; festivale toplamda 1060 katılımcı katılım gösterdi.



Sosyal medya hesaplarının yönetimi ve içerik sağlanması sonucu, 2 Şubat 2024 – 27 Şubat 2024 dönemi boyunca yönetilen Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya mecraları için 371 adet içerik üretilirken, 51 adet video paylaşımı olmak üzere, paylaşılan içerikler 1.331,569 gösterim elde etti.

Gösterim üzerinden 258.505 bin video görüntülenme sayısına ulaşıldı. Paylaşılan içerikler 89.516 bin etkileşim (beğeni, yorum, paylaşım, bağlantı tıklama) elde etti.



Yasak kararının ardından festivale katılım ve ilginin artması ile, lubunyanın azmine ve şanına yaraşır bir festival gerçekleşti. Her etkinlikte ve gösterimde bir araya gelen, desteklerini sunan lubunyaların azimli kararlılığı, sinemanın dönüştürücü gücü ile bütünleşti.



Festival ekibinin basına gönderdiği bültende, son olarak şöyle denildi:

“Festival boyunca emeği geçen tüm sinemacılar, sanatçılar, konuşmacılar, organizatörler, gönüllüler, sivil toplum örgütleri, katılımcılar ve tabii ki lubunyalara, festivali sahiplendikleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizler olmadan bir eksiğiz ve unutmayın ki her günümüz birlikte daha da güçlü!”

Ankara Valiliği, 12. Pembe Hayat KuirFest’i yasakladı

(EMK)