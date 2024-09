12 kesên ku di mîtînga 1ê Îlonê hatibûn desteserkirin, hatin girtin

12 kesên ku di mitînga 1ê Îlonê Roja Aştiyê ya Cîhanê ya li navçeya Kadikoya Stenbolê de hatibûn desteserkirin, şandin Edliyeya Anadoluyê ya Kartalê.

12 kesên ku îfadeyên wan li dozgeriyê hatin girtin bi îdiaya ku "propagandaya rêxistinê kirine" bi daxwaza girtinê ji bo dadgehê hatin şandin. Dadgehê biryara girtina wan 12 kesan da û ew şandin girtîgehê.

Meclisa Ciwanan a Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) li ser hesabê xwe yê medyaya dijîtal bertek nîşanî girtinan da û got:

"Ev hemû operasyonên ku govend û pankartên weke hincet nîşan didin, êrîşên faşîzma ku ji rêxistinbûyîna me ditirsin e. Divê hêzên faşîzmê û dadgehên wan baş zanibin ku têkoşîna me ya sosyalîzm û Kurdistana azad a rêya tekane ya aştiya bi rûmet e, di saziyên faşîzmê de nayên darizandin. Demildest hevalên me serbest berdin.”

