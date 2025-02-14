12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahiplerini buluyor

19 Şubat 1932’de kurulan Halkevleri’nin 93. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında verilecek olan 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri, 15 Şubat Cumartesi günü sahiplerini bulacak.

Ödül töreni, saat 18.00’de Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek. Gecede ayrıca, Grup Luna’dan Mehlika Karadeniz Bilgin, Ümmiye Özdem, Şebnem Orhan Yıldırım ve Gülriz Tunca, şarkılarıyla sahne alacak.

bianet muhabiri Ali Dinç’e ödül

Halkevleri’nden yapılan açıklamada, “Basın, Sanat ve Dayanışma ödüllerini bu yıl kalemiyle fotoğrafı ile sanatı ile direnişi ile halkın haklarına sahip çıkan dostlarımıza teşekkürlerimizin de bir ifadesi olarak bu ödülleri veriyoruz” denildi.

Bu yıl basın ödülüne değer görülen gazeteciler arasında bianet muhabiri Ali Dinç de yer alıyor.

12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri’ne değer görülen kişi ve kurumlar şöyle:

Ödül törenimizde basın alanında gerçeğin peşinde koşan ve direnenlerin sesini büyüten gazeteciler Öznur Değer, Şule Aydın, Alican Uludağ, Ali Dinç, Gençağa Karafazlı, Suat Toktaş, Kazım Kızıl ödül alacak. Cankurtaran’da “Bir ağaç dahi kestirmeyeceğiz” diyen Reşit Kibar’ın ailesi, yaşam ve hayvan hakları savunucularından Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi, kayyumlara direnişin simgesi Gülistan Sönük, sansüre ve yasaklara karşı direnen KuirFest, Karabük’te öldürülen üniversiteli Dina’nın davasına sahip çıkarak uluslararası kız kardeşliğin sesini büyüten Dina İçin Feministler, sermayenin değil bilimin üretildiği üniversiteler için ekoloji mücadelesinin sesi olan Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu dayanışma ödüllerinin sahibi olacak. Ayrıca yıl boyunca emek alanında direnen Polonez işçileri, Fernas işçileri ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası da dayanışma ödüllerini almak üzere aramızda olacak. 10 Eylül 1971 tarihinden beri ayakta kalan ve halkın sesini sahnelere taşıyan Ankara Birlik Tiyatrosu sanat dalında ödülünü almak üzere aramızda olacak.

(VC)