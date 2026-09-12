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YT: Yayın Tarihi: 12.09.2026 15:38 12 Eylül 2026 15:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.09.2026 15:48 12 Eylül 2026 15:48
Okuma Okuma:  3 dakika

“12 Eylül’ün karanlık mirası sürüyor”

TMMOB Başkanı Ali Ekber Çakar, 12 Eylül'ün yıldönümünde yaptığı açıklamada, darbenin siyasal, ekonomik ve toplumsal etkilerinin bugün de sürdüğünü belirtti. Çakar, özellikle 19 Mart’tan bu yana yaşanan gözaltı ve tutuklamaları, seçilmiş belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını ve toplumsal muhalefete yönelik baskıları “12 Eylül’den bugüne taşınan yönetim anlayışının güncel yansımaları” olarak niteledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“12 Eylül’ün karanlık mirası sürüyor”
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 1980 darbesinin 46. yıldönümünde yaptığı açıklamada 12 Eylül’ün karanlık mirasının sürdüğünü söyledi.

Çakar, 12 Eylül’ün yalnızca belirli bir tarihsel dönemle sınırlı kalmadığını, “ideolojisi, kurumları ve uygulamalarıyla” bugüne kadar etkisini sürdürdüğünü kaydetti.

“Bu ülke topraklarında büyük trajedilere yol açan, tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül Askeri Darbesi’ni bir kez daha lanetliyoruz” diyen Çakar, darbe döneminde demokratik hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığını, emekçilerin örgütlü gücünün ve toplumsal muhalefetin hedef alındığını ifade etti.

“Neoliberal politikaların temelleri 12 Eylül’de atıldı”

Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal krizin temelinde 12 Eylül sonrasında uygulamaya konulan neoliberal politikaların bulunduğunu aktardı.

“Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken ülkemiz, ilerleme ve demokratikleşme yönünde bir adım atmak yerine, birikmiş tüm kazanımların aşındırıldığı, kamusal yapının zayıflatıldığı ve toplumsal yaşamın her alanda geriye itildiği bir sürecin içine çekilmiştir.” dedi.

Özelleştirme, piyasalaştırma ve güvencesizleştirme politikalarının farklı iktidarlar tarafından 46 yıldır sürdürüldüğünü belirten Çakar, bu politikaların kamusal varlıkların tasfiyesine, çalışanların hak kayıplarına ve ekonomik krizlerin kalıcılaşmasına yol açtığını anlattı.

“12 Eylül’de temelleri atılan ekonomide neoliberal, toplumsal yaşamda muhafazakar, siyasette otoriter yönetim anlayışı”nın mevcut yönetim sistemi altında daha da derinleştiğini ve kurumsal bir nitelik kazandığını söyledi.

19 Mart sonrası yaşananlara dikkat çekti

Son dönemdeki siyasal ve hukuki gelişmelere de açıklamasında yer veren Çakar şöyle devam etti:

"Bugün 12 Eylül’ün baskı ve zor anlayışı, siyasal iktidarın hukuku araçsallaştırdığı yeni biçimler altında sürdürülmektedir. Özellikle 19 Mart’tan bu yana giderek ağırlaşan hukuksuzluklar; seçilmiş belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılması, halkın iradesinin yargı ve idari kararlarla etkisizleştirilmeye çalışılması, siyasetçilerin, belediye başkanlarının, bürokratların, gazetecilerin, öğrencilerin ve toplumsal muhalefetin farklı kesimlerinin gözaltı ve tutuklamalarla baskı altına alınması 12 Eylül’den bugüne taşınan yönetim anlayışının güncel yansımalarıdır. Gerici ve faşizan politikalar altında sömürü, açlık ve yoksulluk yaşamlarımızın olağan koşulu haline getirilmiştir.

Halkın seçimlerde ortaya koyduğu iradeyi tanımayan, demokratik temsil mekanizmalarını işlevsizleştiren bu anlayış, kendi varlığını sürdürmek uğruna seçim sonuçlarını kabul etmemeyi dahi tahayyül eder hale gelmiştir. Bu durum yalnızca demokrasi açısından değil, ülkemizin geleceği açısından da büyük bir tehlikedir. Ancak milyonlarca yurttaşın demokrasi, hukuk ve adalet talepleri göstermektedir ki ülkemizin içine sürüklendiği bu krizlerden çıkışın yolu halkın ortak mücadelesinde ve demokratikleşmededir.

Bir kez daha altını çiziyoruz: Eşit, özgür, demokratik, laik ve sömürüsüz bir ülkenin kurulması; 12 Eylül’ün siyasal, ekonomik ve toplumsal alandaki tüm mirasının ortadan kaldırılması, hukukun üstünlüğünün, halk egemenliğinin ve demokratik hak ve özgürlüklerin yeniden tesis edilmesiyle mümkündür."

TMMOB’nin 12 Eylül’ün mirasına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirten Çakar, gelecek nesillerin “eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, laikliğin ve adaletin hakim olduğu bir ülkede” yaşaması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
12 Eylül 12 Eylül 1980 TMMOB
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