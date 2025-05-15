12 Eylül'le yüzleşmenin zamanı: “Türkiye Solundan Manzaralar” raflarda

Belge Uluslararası Yayıncılık’tan çıkan Yaşar Ayaşlı imzalı yeni kitap, Türkiye’nin yakın siyasal tarihine dair çarpıcı bir deneme sunuyor. “Türkiye Solundan Manzaralar: 12 Eylül’de Yenilenler Üzerine Tarihsel Bir Deneme” adlı eser, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin Türkiye sosyalist hareketi üzerindeki derin etkilerini sorgulayan, yüzleşmeyi merkezine alan eleştirel bir çalışma.

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbelerinin Türkiye sol hareketi üzerindeki etkilerini karşılaştırmalı biçimde ele alan kitap, özellikle 12 Eylül'ün, 1970’lerde büyük ivme kazanan sosyalist hareketi nasıl uzun süreli bir travmaya ve dağınıklığa sürüklediğini detaylı biçimde analiz ediyor.

Yaşar Ayaşlı bu çalışmasında, 12 Eylül sonrası sosyalist hareketin öz eleştiriden kaçınma eğilimlerine ve yenilgiyi yalnızca dış dinamiklerle açıklama eğilimine dikkat çekiyor.

Kitap, “ya hepimiz suçluyuz”, “sorumluluk düşmanda” gibi yaklaşımların politik sorumluluğu belirsizleştirdiğini, bu tutumların da yenilgiyle hesaplaşmayı engellediğini savunuyor.

Ayaşlı’ya göre, 12 Eylül travmasını aşmak, sadece bir dönemle hesaplaşmak değil; aynı zamanda bugünün çıkmazlarının da kökenini anlamak açısından hayati. Kitap bu yönüyle yalnızca bir tarihsel çözümleme değil, aynı zamanda yeni kuşak devrimciler için düşünsel bir rehber olmayı hedefliyor.

Kitapta, sosyalist hareketin hataları, iç gerilimleri, önderlik sorunları, ideolojik parçalanmaları ve darbeci rejim karşısında yaşadığı zafiyetler açık bir dille tartışılıyor. Yazar, nesnel bir yüzleşmenin zor ama zorunlu olduğunun altını çiziyor.

Yayınevi Bilgileri

Kitap Adı: Türkiye Solundan Manzaralar

Türkiye Solundan Manzaralar Alt Başlık: 12 Eylül’de Yenilenler Üzerine Tarihsel Bir Deneme

12 Eylül’de Yenilenler Üzerine Tarihsel Bir Deneme Yazar: Yaşar Ayaşlı

Yaşar Ayaşlı Yayınevi: Belge Uluslararası Yayıncılık

Belge Uluslararası Yayıncılık Sayfa Sayısı: 300

300 Etiket Fiyatı: 380 TL

380 TL ISBN: 978-975-344-826-0

978-975-344-826-0 Basım Tarihi: Nisan 2025

(EMK)