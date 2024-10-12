12. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali, 21-27 Ekim’de tarihlerinde İstanbul’da animasyon tutkunlarını bir araya getirecek.

Festivalde, Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Müze Gazhane ve İBB Beyoğlu Sineması gibi mekanlarda 86 kısa ve 7 uzun metraj film izleyiciyle buluşacak. Ayrıca atölye çalışmaları, portfolyo sunumları ve çeşitli söyleşilerle animasyon sanatının farklı yönleri keşfedilecek.

Festivalin jüri üyeleri arasında Asa Lucander ve Sinem Sakaoğlu gibi deneyimli animatörler yer alırken, genç yetenekler portfolyolarını sunma fırsatı yakalayacak.

Ödüllü animasyonlar, festival kapsamında gösterilecek ve bağımsız animasyon sineması adına önemli bir platform oluşturacak.

Festivalde ayrıca "Saygı Kuşağı" ile animasyon sanatına katkılarıyla bilinen Ateş Benice onurlandırılacak. 12 yıldır düzenlenen Canlandıranlar Festivali, bu sene de animasyon dünyasının önde gelen isimlerini ve yapımlarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Website : www.canlandiranlar.com

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(EMK)