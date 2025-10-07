ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2025 12:58
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2025 13:02
1 dk Okuma

12. Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali İstanbul’da başlıyor

Festival, 10–11 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Bahçesinde gerçekleştirilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta tekerlekli sandalyede oturan bir kişi, kollarını iki yana açmış şekilde deniz kıyısında poz veriyor. Kişinin arkasında uçsuz bucaksız mavi bir deniz ve gökyüzünü kaplayan beyaz bulutlar görülüyor.
Görsel: canva

Engelsiz Erişim Derneği, bu yıl 12’ncisini düzenlediği Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali ile bir kez daha erişilebilirlik ve kapsayıcılık farkındalığı yaratmayı hedefliyor. Festival, 10–11 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Bahçesinde gerçekleştirilecek.

Bu yılın teması “sanat”, mottosu ise #SanatınİçindeKapsayıcıBiçimde olarak belirlendi. Festival boyunca katılımcılar; müzik, tiyatro, seramik, dokunsal sanat, eğitim ve teknoloji gibi alanlarda erişilebilirlik deneyimlerini paylaşacak.

Engelsiz Erişim Derneği, İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENUYGAR) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, sanatın herkes için ulaşılabilir olması gerektiğine dikkat çekiyor. İki gün sürecek festivalde atölyeler, söyleşiler, performanslar ve etkileşimli stantlar yer alacak.

Dernekten yapılan açıklamada, festivalin amacının “görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı erişilebilirlik sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm yollarını paylaşmak” olduğu vurgulandı.

Etkinlik kapsamında ayrıca gönüllüler, görme engelli katılımcılara stant gezilerinde rehberlik edecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
engelsiz erişim derneği
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git