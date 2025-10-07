12. Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali İstanbul’da başlıyor

Engelsiz Erişim Derneği, bu yıl 12’ncisini düzenlediği Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali ile bir kez daha erişilebilirlik ve kapsayıcılık farkındalığı yaratmayı hedefliyor. Festival, 10–11 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Bahçesinde gerçekleştirilecek.

Bu yılın teması “sanat”, mottosu ise #SanatınİçindeKapsayıcıBiçimde olarak belirlendi. Festival boyunca katılımcılar; müzik, tiyatro, seramik, dokunsal sanat, eğitim ve teknoloji gibi alanlarda erişilebilirlik deneyimlerini paylaşacak.

Engelsiz Erişim Derneği, İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENUYGAR) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, sanatın herkes için ulaşılabilir olması gerektiğine dikkat çekiyor. İki gün sürecek festivalde atölyeler, söyleşiler, performanslar ve etkileşimli stantlar yer alacak.

Dernekten yapılan açıklamada, festivalin amacının “görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı erişilebilirlik sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm yollarını paylaşmak” olduğu vurgulandı.

Etkinlik kapsamında ayrıca gönüllüler, görme engelli katılımcılara stant gezilerinde rehberlik edecek.

(EMK)