ÇOCUK
Yayın Tarihi: 5 Kasım 2025 13:39
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2025 14:11
2 dk Okuma

12 Baronun Çocuk Hakları Merkezi eleştiri ve önerilerini meclise taşıdı

Çocuk Hakları Merkezi yöneticileri 11. Yargı Paketi ve çocuk adalet sistemi düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerini iktidar ve muhalefet milletvekilleriyle paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

12 Baronun Çocuk Hakları Merkezi eleştiri ve önerilerini meclise taşıdı

Ankara, Antalya, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tokat  ve Trabzon Barolarının Çocuk Hakları Merkezleri 3-4 Kasım 2025 tarihlerinde çocuk adalet sisteminin güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Cezaların artması çocuklar için ne anlama geliyor?
Cezaların artması çocuklar için ne anlama geliyor?
15 Ekim 2025

Ortak çözüm yolları tartışıldı

Çocukların adalet sistemindeki haklarının güçlendirilmesine yönelik baroların yürüttüğü çalışmalar, politika belgeleri ve değerlendirme raporlarını iktidar ve muhalefet partilerinden milletvekillerine sunuldu.

11. Yargı Paketi kapsamındaki yasa taslakları ve mevzuat değişikliklerinin çocuk hakları üzerindeki olası etkileri tartışılırken, hak temelli bir çocuk adalet sistemi için ortak çözüm yolları üzerinde duruldu.

"Cezanın ağırlaşması çocuğun toplumla bütünleşmesini zayıflatır"
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR
"Cezanın ağırlaşması çocuğun toplumla bütünleşmesini zayıflatır"
6 Ekim 2025

"Hiçbir çocuğu geride bırakmadan"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen ziyaretleri "Hiçbir çocuğu geride bırakmadan" yol almaya devam ediyoruz.” sözleriyle duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise toplantıya ilişkin “Çocuk adalet sisteminde yaşanan sorunları, çocuğun üstün yararını gözetmeyen, çocukları koruyamayan ve güvenle geleceğe bakmalarına katkı yapmayan politika ve uygulamalara ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerini dinleme fırsatı bulduk.” ifadelerini kullandı.

(NÖ)

İstanbul
suça sürüklenen çocuklar çocuk hakları merkezi çocuk suçluluğu 11. Yargı Paketi
