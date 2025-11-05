12 Baronun Çocuk Hakları Merkezi eleştiri ve önerilerini meclise taşıdı

Ankara, Antalya, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tokat ve Trabzon Barolarının Çocuk Hakları Merkezleri 3-4 Kasım 2025 tarihlerinde çocuk adalet sisteminin güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Cezaların artması çocuklar için ne anlama geliyor?

Ortak çözüm yolları tartışıldı

Çocukların adalet sistemindeki haklarının güçlendirilmesine yönelik baroların yürüttüğü çalışmalar, politika belgeleri ve değerlendirme raporlarını iktidar ve muhalefet partilerinden milletvekillerine sunuldu.

11. Yargı Paketi kapsamındaki yasa taslakları ve mevzuat değişikliklerinin çocuk hakları üzerindeki olası etkileri tartışılırken, hak temelli bir çocuk adalet sistemi için ortak çözüm yolları üzerinde duruldu.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR "Cezanın ağırlaşması çocuğun toplumla bütünleşmesini zayıflatır"

"Hiçbir çocuğu geride bırakmadan"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen ziyaretleri "Hiçbir çocuğu geride bırakmadan" yol almaya devam ediyoruz.” sözleriyle duyurdu.

Bugün 14 Baro Çocuk Hakları Merkezi Başkanı ile bir araya geldik ve 11. yargı paketini, suça sürüklenen çocukları ve Ulusal Çocuk İzlem Sistemi için kanun çalışmalarımızı konuştuk.



Ayrıca çocuk alanında hazırladığımız 3 kanun teklifi üzerine görüş aldık. — Elif Esen (@elifesendeva) November 3, 2025

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise toplantıya ilişkin “Çocuk adalet sisteminde yaşanan sorunları, çocuğun üstün yararını gözetmeyen, çocukları koruyamayan ve güvenle geleceğe bakmalarına katkı yapmayan politika ve uygulamalara ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerini dinleme fırsatı bulduk.” ifadelerini kullandı.

Partimizin ilgili gölge bakanları ve milletvekilleri ile birlikte, Türkiye'nin farklı illerinden gelen baro çocuk hakları merkezlerinin temsilcilerini TBMM'de ağırladık. Çocuk adalet sisteminde yaşanan sorunları, çocuğun üstün yararını gözetmeyen, çocukları koruyamayan ve güvenle… — Suat Özçağdaş (@Suat_Ozcagdas) November 4, 2025

