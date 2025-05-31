‘12 Barikat’ sergisine polis engeli: 17 esere el konuldu

Gezi Direnişi’nin 12. yıl dönümünde Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda dün (30 Mayıs) açılan “12 Barikat” adlı sokak sergisine polis müdahale etti.
Sergideki yedi fotoğraf, polis tarafından “uygunsuz” bulunarak yasaklandı.
Yaklaşık 30 dakika süren polis ablukası sonrası el konulan eserler arasında “Trans cinayetleri politiktir” yazılı bir görsel, gökkuşağı bayrağı ve Gezi Direnişi’ne ait çeşitli fotoğraflar var.
“Türkiye’de LGBT birey olmayı yasal mı sanıyorsunuz?”
bianet’e konuşan bir sanatçı, polisin kendilerine “Türkiye’de LGBT birey olmayı yasal mı sanıyorsunuz? Yasak bu ülkede,” dediğini söyledi.
Sanatçı, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Dün sabah saatlerinde yedi fotoğraf, polis tarafından ‘uygunsuz’ bulunarak sansürlendi. Uygunsuz bulunan fotoğraflar arasında ‘Trans cinayetleri politiktir’ yazısı, Pride bayrağı ve Gezi Direnişi’ne ait görüntüler yer alıyordu. Polis, sansür gerekçesi olarak ‘Türkiye’de LGBT birey olmayı yasal mı sanıyorsunuz? Yasak bu ülkede’ şeklinde bir ifade kullandı.
“İlk olarak eserlerin plastik kelepçelerle barikata asılmasını planlanıyorduk, buna izin verilmedi. Müzakere sonucu eserlerin iplere asılabileceği söylendi; ancak eserler iplerle asılırken polis tarafından ablukaya alındık ve eserler indirildi. Sonrasında 17 esere el konuldu ve şu anda polis incelemesinde. Abluka yaklaşık 30 dakika sonra sona erse de, eserler hâlâ ablukada gibi düşünülebilir.”
“Gezi’nin hafızasını canlı tutma çabası”
“12 Barikat” sergisi, Gezi Direnişi’nin 28 Mayıs 2013’te başlayan tarihini ve direnişin kolektif hafızada bıraktığı izleri sokak sanatıyla yeniden hatırlatmayı amaçlıyor.
Sergi, fotoğraf, illüstrasyon, video ve belgesel gibi farklı disiplinlerden 30 sanatçının üretimlerini bir araya getiriyor. Mekân olarak seçilen Beşiktaş Barbaros Meydanı, hem eylemlerin gerçekleştiği kamusal alanlarla doğrudan bağ kuruyor hem de barikatların fiziksel ve simgesel anlamını sanatla yeniden yorumluyor.
Sergi, sadece Gezi Direnişi’nin anılmasıyla sınırlı kalmıyor; Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın adalet arayışlarını, feminist ve kuir hareketlerin mücadele sürekliliğini ve toplumdaki çokkimlikli dayanışma ağlarını da selamlıyor. Bu açıdan sergi, sanatın kolektif bir mücadele ve ifade alanı olarak dönüştürücü gücünü ortaya koymayı hedefliyor.
Sergi metninde, “Sansür girişimlerine, yasaklamalara ve hukuksuz müdahalelere karşı sanatın söz hakkını savunuyoruz,” deniliyor.
“12 Barikat” sergisi, 30 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Barbaros Meydanı’nda günün her saati ziyaretçilere açık olacak. (TY)