‘12 Barikat’ sergisine polis engeli: 17 esere el konuldu

Gezi Direnişi’nin 12. yıl dönümünde Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda dün (30 Mayıs) açılan “12 Barikat” adlı sokak sergisine polis müdahale etti.

Sergideki yedi fotoğraf, polis tarafından “uygunsuz” bulunarak yasaklandı.

Yaklaşık 30 dakika süren polis ablukası sonrası el konulan eserler arasında “Trans cinayetleri politiktir” yazılı bir görsel, gökkuşağı bayrağı ve Gezi Direnişi’ne ait çeşitli fotoğraflar var.

“Türkiye’de LGBT birey olmayı yasal mı sanıyorsunuz?”

bianet’e konuşan bir sanatçı, polisin kendilerine “Türkiye’de LGBT birey olmayı yasal mı sanıyorsunuz? Yasak bu ülkede,” dediğini söyledi.

Sanatçı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dün sabah saatlerinde yedi fotoğraf, polis tarafından ‘uygunsuz’ bulunarak sansürlendi. Uygunsuz bulunan fotoğraflar arasında ‘Trans cinayetleri politiktir’ yazısı, Pride bayrağı ve Gezi Direnişi’ne ait görüntüler yer alıyordu. Polis, sansür gerekçesi olarak ‘Türkiye’de LGBT birey olmayı yasal mı sanıyorsunuz? Yasak bu ülkede’ şeklinde bir ifade kullandı.

“İlk olarak eserlerin plastik kelepçelerle barikata asılmasını planlanıyorduk, buna izin verilmedi. Müzakere sonucu eserlerin iplere asılabileceği söylendi; ancak eserler iplerle asılırken polis tarafından ablukaya alındık ve eserler indirildi. Sonrasında 17 esere el konuldu ve şu anda polis incelemesinde. Abluka yaklaşık 30 dakika sonra sona erse de, eserler hâlâ ablukada gibi düşünülebilir.”