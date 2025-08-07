12 askerin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı: İstisna bir durum, ihmal yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Kilit operasyonu' bölgesinde bir mağarada 12 askerin metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği olayla ilgili idari soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Soruşturmanın sonucuna göre ihmal veya kasıt unsuru bulunmadığı, disiplin zafiyeti de olmadığı belirtildi. Açıklamada 12 askerin yaşamını yitirdiği olay için "İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde metan gazına maruz kalan 12 asker hayatını kaybetti

Açıklamada, sonuç raporunun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği de belirtildi.

"İstisna bir durum"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özellikle son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde; olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir."

"Girilen 3 bin 765’inci mağara"

Olayın başlangıcında yaşananları da tekrar anlatan MSB, TSK tarafından 3 bin 764 mağaranın arama/tarama ve imhasının gerçekleştirildiğini, daha önce böyle bir olayın meydana gelmediğini, olayın yaşandığı mağaranın girilen 3 bin 765’inci mağara olduğu ifade edildi.

"Olumsuz bulguyla karşılaşılmadı"

Arama/tarama ekibi ve keşif köpeği ile 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında olayın meydana geldiği mağarada yapılan keşif ve arama-tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği; olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine de gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı aktarıldı.

İki askerin yaşamını yitirmesi

MSB Sözcüsü, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda iki askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklendiğini ifade etti ve "Her zaman ifade ettiğimiz gibi resmi açıklamalar dışında, sosyal medyada gündeme getirilen yalan, çarpıtılmış ve algı oluşturmaya yönelik iddialara itibar edilmemelidir" dedi.

(AB)