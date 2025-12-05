11emîn Paketa Darazê li Komîsyona Dadê a Meclîsê hate qebûlkirin

Li Komîsyona Dadê ya Meclîsê, 11emîn Paketa Darazê ku hin guhertinên yasayî li xwe digire hate qebûlkirin.
Pêşnûme, rêziknameyên ku li ser mijarên wekî pergala pêkanîna cezê, weşangeriya înternetê û qanûna parêzeriyê li xwe digire û dê di Lijneya Giştî ya Meclîsê de were nîqaş kirin.
Naverok û mijarên ku di pakêtê de cih digirin bi kurtî weha ne:
Di qonaxa yekem a civînan de roja çarşemê 15 xalên destpêkê yên paketê hatibûn qebûlkirin û 4ê Kanûna Pêşîn jî paket bi giştî hat derbaskirin.
Li gorî paketê, dê di çarçoveya yasaya Kovîd-19ê de hejmarek girtiyên ku beriya 31ê Tîrmeha 2023yan tawan kirine 3 salan zûtir werin berdan.
Lê tawanên wekî kuştina nav malbatê, êrişa zayendî û îstismara zarokan di çarçoveya paketê de cih negirt.
Hejmarek girtiyan dê ji girtîgehên girtî bibin girtîgehên nîvvekirî û tê çaverêkirin ku 55 hezar girtiyên li girtîgehên nîvvekirî werin berdan.
Her wiha di Paketa Darazê ya 11an de guhertinên di sîstema darazê de jî hene.
Piştî qebûlkirina yasayê dê tawanbarên gendelî û sextekariyê li Dadgehên Cezayê Asliye bên darizandin.
Ji bo tawanbarên ku nexweşiya wan a aqil heye jî hinek guhertin hatine kirin.
Li gorî yasaya nû, kesekî ku nexweşiya wî ya aqil hebe û tawanek kiribe, eger cezayê wê tawanê "girtîgeha heta hetayê" be divê ew kes herî kêm salekê di girtîgehê de bimîne.
Eger cezayê tawanê ji 10 salan zêdetir be divê herî kêm 6 mehan di girtîgehê de bimîne.
(AY)
*Çavkanî: Rûdaw, MA