118 iktisatçıdan hükümete asgari ücret ve enflasyon yükünün adil dağılımı çağrısı

118 iktisatçı ortak imzalı bir bildiriyle hükümete çağrı yaptı. Talep, asgari ücret artışında enflasyonun dikkate alınması ve gelir dağılımını gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi.
Bildiride iktisatçılar Türkiye ekonomisinde uzun süredir devam eden yüksek enflasyon sorununun, dar gelirli vatandaşları ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirdiğini ve yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürdüğünü belirtti.
Temmuz’da asgari ücrete zam yapılmaması ve 2025 için öngörülen artışın gerçekleşen enflasyon yerine yüzde 25'le sınırlı tutulması planının, bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici olduğunu kaydetti.
Asgari ücrette ibre işçiden yana değil
İktisatçılar, enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetinin adil dağıtılması gerektiğini, asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğunu, gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını ve enflasyonla mücadelenin başarısının dar gelirlilerin yaşam standartlarının düşürülmesi pahasına sağlanamayacağını belirtti.
İktisatçılar buradan hareketle ekonomi politikasını yönetenleri, asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi konularında acilen adım atmaya davet etti:
Türkiye ekonomisinde uzun süredir devam eden yüksek enflasyon sorunu, dar gelirli vatandaşlarımızı ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirmiş ve yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürmüştür.
Son dönemde uygulanan para ve maliye politikaları, enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda şekillendirilmektedir. Ancak, 2024 yılı Temmuz ayında asgari ücret artışından kaçınılması ve 2025 yılı Ocak ayı için öngörülen artışın gerçekleşen enflasyon yerine beklenen enflasyon oranı (%25) baz alınarak belirlenmesi planı, bilimsel ve sosyal açıdan kaygı vericidir.
Biz, aşağıda imzası bulunan iktisatçılar olarak:
- Enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetinin adil dağıtılması gerektiğini,
- Asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğunu,
- Gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını,
- Enflasyonla mücadelenin başarısının dar gelirlilerin yaşam standartlarının düşürülmesi pahasına sağlanamayacağını,
vurgulama ihtiyacı duyuyoruz. Bu bağlamda, ekonomi politikasını yönetenleri:
- Asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması,
- Gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi,
konularında acilen adım atmaya davet ediyoruz.
İmzacı iktisatçılar şöyle:
- Ceyhun Elgin, Boğaziçi Üniversitesi
- Adem Yavuz Elveren, İzmir Ekonomi Üniversitesi & Fitchburg State University
- Cem Oyvat, University of Greenwich
- A. Erinç Yeldan, Kadir Has Üniversitesi
- A. Oğuz Demir, Ekonomistler Platformu
- Ahmet Haşim Köse, Open University
- Ahmet Makal, Ankara Üniversitesi (Emekli)
- Ahmet Yılmaz, Marmara Üniversitesi
- Ali Alper Alemdar, St. Francis College
- Ali Rıza Güngen, McMaster University
- Alper Duman, İzmir Ekonomi Üniversitesi
- Anıl Aba, Yaşar Üniversitesi
- Arda Tunca, Bağımsız Araştırmacı
- Armağan Gezici, UWE Bristol
- Ata Can Bertay, Sabancı Üniversitesi
- Ayça Akarçay, Galatasaray Üniversitesi
- Ayça Tekin-Koru, TED Üniversitesi
- Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi
- Aziz Konukman, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- Baki Demirel, Yalova Üniversitesi
- Begüm Özkaynak, Boğaziçi Üniversitesi
- Bilin Neyaptı, Bilkent Üniversitesi
- Bülent Eşiyok, İstanbul Gelişim Üniversitesi
- Burçay Erus, Boğaziçi Üniversitesi
- Çağla Ünlütürk, PAÜ
- Caner Özdurak, Beykoz Üniversitesi
- Cem Başlevent, İstanbul Kültür Üniversitesi
- Cem Somel, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Emekli)
- Çiğdem Boz, Bağımsız Araştırmacı
- Değer Eryar, İzmir Ekonomi Üniversitesi
- E. Ahmet Tonak, University of Massachusetts Amherst & Smith College
- Ebru Voyvoda, ODTÜ
- Elif Karaçimen, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
- Emre Özçelik, ODTÜ-Kıbrıs
- Engin Kara, Cardiff University
- Ensar Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi
- Ercan Uygur, Ankara Üniversitesi (Emekli)
- Ergin Yıldızoğlu, Cumhuriyet Yazarı
- Erol Balkan, Hamilton College
- Erol Taymaz, ODTÜ
- Esra Uğurlu, Leeds University
- F. Ahmet Öncü, Sabancı Üniversitesi (Emekli)
- Fatih Kansoy, Oxford University
- Fatih Özatay, TOBB ETÜ
- Ferhat Akyüz, Samsun Üniversitesi
- Fikret Adaman, Boğaziçi Üniversitesi
- Fikret Görün, ODTÜ (Emekli)
- Filiz Eryılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi
- Galip Yalman ODTÜ (Emekli)
- Gökçer Özgür, Gettysburg College
- Gülbiye Y.Yaşar, Ankara Üniversitesi
- Güldem Atabay, Ekonomist/Yazar
- Güneş Aşık, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
- Güney Işıkara, New York University
- Günseli Berik, University of Utah (Emekli)
- Hakan Mıhcı, Hacettepe Üniversitesi (Emekli)
- Haluk Levent, İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Hasan Cömert, Trinity College-Hartford
- Hasan Murat Ertuğrul, Anadolu Üniversitesi
- Hasan Tekgüç, Kadir Has Üniversitesi
- Hayri Kozanoğlu, Altınbaş Üniversitesi
- Hüseyin Özel, Hacettepe Üniversitesi
- İbrahim Semih Akçomak, ODTÜ
- İlhan Döğüş, University of Europe for Applied Sciences
- İnsan Tunalı, Koç Üniversitesi (Emekli)
- İris Cibre, Finansal Piyasalar Uzmanı
- İsmail Ertürk, Manchester University
- Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi
- Kerem Cantekin, Bağımsız Araştırmacı
- Kıvanç Karaman, Boğaziçi Üniversitesi
- Korkut Boratav, Ankara Üniversitesi (Emekli)
- Korkut Ertürk, University of Utah
- M. Aykut Attar, Hacettepe Üniversitesi
- M. Kerem Çoban, SOAS, University of London & Kadir Has Üniversitesi
- M. Murat Kubilay, Uluslararası Finans Uzmanı
- M. Teoman Pamukçu, ODTÜ
- M.Necat Coşkun, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- Mehmet Şişman, Marmara Üniversitesi
- Mehmet Uğur, University of Greenwich
- Mehmet Uluğ, Roskilde University
- Murat Birdal, İstanbul Üniversitesi
- Murat Taşdemir, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
- Mustafa Ulus, Galatasaray Üniversitesi
- Nesrin Nas, Ortak Yaşam Grubu
- Oğuz Esen, İzmir Ekonomi Üniversitesi
- Oğuz Yıldırım, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
- Oktar Türel, ODTÜ (Emekli)
- Oktay Özden, Kadir Has Üniversitesi
- Ömer Faruk Çolak, İktisat ve Toplum Dergisi
- Öner Günçavdı, İstanbul Teknik Üniversitesi
- Onur Baycan, Anadolu Üniversitesi
- Onur Yeni, Hacettepe Üniversitesi
- Orhan Karaca, Bağımsız Araştırmacı
- Orkun Saka, City, University of London & LSE
- Özcan Ceylan, Özyeğin Üniversitesi
- Özge Özay, Fitchburg State University
- Özgün Biçer, Marmara Üniversitesi
- Özgür Narin, Ordu Üniversitesi
- Özgür Orhangazi, Kadir Has Üniversitesi
- Özlem Onaran, University of Greenwich
- Pelin Akçagün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
- Pınar Deniz, Marmara Üniversitesi
- Pınar Kahya, İnönü Üniversitesi
- Selin Pelek, Galatasaray Üniversitesi
- Serdal Bahçe, Ankara Üniversitesi
- Serdar Acun, Munzur Üniversitesi
- Sermin Sarıca, İstanbul Üniversitesi
- Sevil Acar, Boğaziçi Üniversitesi
- Sevinç Mıhcı, Hacettepe Üniversitesi
- Şevket Pamuk, Boğaziçi Üniversitesi (Emekli)
- Sezgin Polat, Galatasaray Üniversitesi
- T. Sabri Öncü, UNCTAD eski Kıdemli Ekonomisti, CAFRAL, RBI eski Araştırma Başkanı
- Tahsin Bakırtaş,Sakarya Üniversitesi
- Tansel Güçlü, Munzur Üniversitesi
- Timur Han Gür, Hacettepe Üniversitesi
- Uğur Gürses, Ekonomi Yazarı
- Ümit Akçay, HWR Berlin
- Umut Üzar, Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Ünal Zenginobuz, Boğaziçi Üniversitesi
- Veysel Ulusoy, Boston College
- Yakup Karabacak, Akdeniz Üniversitesi
- Yalçın Karatepe, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
- Yasemin Dildar, California State University
- Yiğit Atılgan, Sabancı Üniversitesi
- Zafer Tunca, Emekli õğretim üyesi
- Ziya Öniş, Koç Üniversitesi
(HA)