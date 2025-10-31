116 sazî ji bo wekheviyê bi hev re ne: Em bi biryar in ku mafên LGBTI+yan biparêzin

116 saziyan têkildarî pakêta darazê ya ku rêziknameyên dijî LGBTI+yan li xwe digire daxuyaniyek hevbeş weşandin. Metin li ser navnîşana esitlikicinyanyana.org ê hatiye weşandin û ji îmzeyan re vekirî ye.

Di daxuyaniyê de hatiye destnîşankirin ku divê her pêşnûmeyên qanûnî yên ku LGBTI+yan û kesên ku mafên LGBTI+yan diparêzin krîmînalîze dikin, neyên pêşniyarkirin ango pejirandin.

Di daxuyaniyê de weha hatiye gotin:

"Pêşnûmeya qanûnê ya ku di van demên dawî de di çapemeniyê de belav bû, ku wekî 'Pakêta 11emîn a Darazê tê binavkirin, guhertinên di Qanûna Cezê ya Tirkan, Qanûna Medenî ya Tirkan û şeş qanûnên din de hene. Bi vê pêşnûmeyê, di salekê de cara sêyemîne pêşnûme qanûna ku LGBT+yan dike armanc dikeve rojevê. Taslaxa ku hatiye weşandin ger di Qanûna Cezê ya Tirkan û Qanûna Medenî ya Tirkan de were pejirandin dê her cûre xuyangiya gelemperî ya nasnameyên LGBT+yan krîmînalîze bibe, mudaxele li jiyana taybet a LGBT+yan bibe, û bi guhertinên di qanûnên navborî de gihîştina prosedurên zayendî yên bijîşkî pir dijwar bibe.”

Herweha Saziyan gotin ku rêziknameyên pêşniyarkirî dê mafparêzên LGBTI+yan û kesên nûçeyên têkildarî mafên LGBTI+yan çêdikin sînordar bikin.

Saziyên ku îmzeya wan li bin metnê ne ev in:

3H Hareketi Derneği, 17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Adana LGBTİQ+ Dayanışma, Anadolu LGBTİ+, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Ankara Dayanışma Akademisi, Ankara Pride, Anka Üreten Kadın Derneği, Antalya BİZ LGBTİQ+ İnisiyatifi, Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği, Aryen Hûner Derneği (Van), Bilkent Üniversitesi Renkli Düşün Kulübü, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi (BurHak), Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği, Civil Rights Defenders, Çanakkale Pride LGBTİA+ Topluluğu, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği, DEMOS Araştırma Kolektifi, Direnişin Renkleri, DİSK Basın-İş, DTCF LGBTİ+ Dayanışması, Ecofrogs, Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Derneği, Engelli Kadın Derneği, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Eşit Yaşam Derneği, Eşitlik Çalışmaları Derneği, Feminist Bellek, FİSA Çocuk Hakları Merkezi, Göç İzleme Derneği, Günebakan Kadın Derneği, GSÜ Lion Queer Topluluğu, Hacettepe Kuir Araştırmaları Topluluğu (Queer Deer), Hacettepe Kuir Eylemlilik Komitesi, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Havle Kadın Derneği, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, HEVİ LGBTİ+ Derneği, İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi, İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları Okulu Derneği, İnter Dayanışma, İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu, İzmir Çağdaş Görmeyenler Derneği, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, İzmir LGBTİ+ Onur Haftası, Kadının İnsan Hakları Derneği, Kadın Dayanışması, Kadın Savunma Ağı, Kadın Zamanı Derneği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Kaos GL Derneği, Kapsama Alanı, Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği, Keskesor LGBTİ+ Amed, Keskesor LGBTİ+ Wan, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Kocaeli Kuir Kozgun, Koç Üniversitesi Kadın Dayanışma Kulübü, Koç Üniversitesi Kuir Kulübü – Koç Kuir, Kuir Anka, Kuir Eski, Kuir Yıldız (YTÜ ODA LGBTİQ+), Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Muamma LGBTİ+ Derneği, Murat Çekiç Derneği, Mülkiyeliler Birliği, ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Özgür Renkler Derneği, Özyeğin Üniversitesi LGBTIQ+ Kulübü, Patikara Hayvan Koruma ve Hayvanlara Acil Müdahale Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Pozitif Dayanışma, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24), Research Institute on Turkey, Roman Hafıza Çalışmaları Derneği, Rosa Kadın Derneği, Sağlamcılığa Karşı Kadın Hareketi Derneği, Sara Kolektif, Silva Türkiye Kadın Fonu, Sivil Alan Araştırmaları Derneği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği, TED Üniversitesi Logos Topluluğu, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Derneği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Trabzon Kuir Topluluğu, Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Psikologlar Derneği, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği (ÜniKuir), Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Yeditepe Üniversiteliler LGBTQIA+ Topluluğu (7TEPE7RENK), Yurttaşlık Derneği, Van Hakkari Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu, KESK Van Şubeler Platformu, Disk Dev Emekli Sen Van Şubesi.

Ji bo têkilî û îmzeya saziyê, hûn dikarin ji navnîşana [email protected] ê re binivîsin.

