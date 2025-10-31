116 kurum eşitlik için yan yana: LGBTİ+ haklarını savunmaya kararlıyız

116 kurum, LGBTİ+ karşıtı düzenlemeler içeren yargı paketine ilişkin ortak açıklama yayınladı. esitlikicinyanyana.org’ta yayınlanan metin hala imzaya açık.

Açıklamada “LGBTİ+’ları ve LGBTİ+ haklarını savunanları kriminalize eden herhangi bir yasa teklifi sunulmamalı veya kabul edilmemelidir” denilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Yakın zamanda basına sızan ve “11. Yargı Paketi” olarak anılan yasa teklifi taslağı, Türk Ceza Kanunu’nda, Türk Medeni Kanunu’nda ve altı diğer yasada yapılması öngörülen değişiklikleri içermektedir. Bu taslakla, bir yıl içinde LGBTİ+’ları hedef alan bir yasa teklifi üçüncü kez kamuoyunun gündemine gelmiş oldu. Basına sızan taslak, Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanunu’nda kabul edilmeleri halinde, LGBTİ+ kimliklerinin her türde kamusal görünürlüğünü suç kapsamına alacak, LGBTİ+’ların özel hayatına müdahale edebilecek ve hayati öneme sahip cinsiyet uyum süreçlerine erişimi son derece zorlaştıracak değişiklikler içermektedir. Ayrıca, taslakla önerilen yeni bir madde, bu yasalara aykırı olarak herhangi bir tıbbi süreçten geçen kişilere ve bu tıbbi müdahaleleri gerçekleştiren sağlık uzmanlarına hapis cezaları getirmektedir. Bu yasal değişiklikler, meclise sunulmaları ve genel kurulda kabul edilmeleri halinde, Türkiye’nin uluslararası insan hakları yükümlülüklerinin açık bir ihlali olacak ve LGBTİ+’lara yönelik yaygın ayrımcılığı daha da köklü hale getirecektir. Aynı zamanda, LGBTİ+ haklarını savunan veya LGBTİ+ haklarıyla ilgili haber yapan kişileri de kısıtlayacak ve kriminalize edecektir.”

İmzacı kurumlar şimdiye kadar şöyle: 3H Hareketi Derneği, 17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Adana LGBTİQ+ Dayanışma, Anadolu LGBTİ+, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Ankara Dayanışma Akademisi, Ankara Pride, Anka Üreten Kadın Derneği, Antalya BİZ LGBTİQ+ İnisiyatifi, Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği, Aryen Hûner Derneği (Van), Bilkent Üniversitesi Renkli Düşün Kulübü, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi (BurHak), Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği, Civil Rights Defenders, Çanakkale Pride LGBTİA+ Topluluğu, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği, DEMOS Araştırma Kolektifi, Direnişin Renkleri, DİSK Basın-İş, DTCF LGBTİ+ Dayanışması, Ecofrogs, Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Derneği, Engelli Kadın Derneği, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Eşit Yaşam Derneği, Eşitlik Çalışmaları Derneği, Feminist Bellek, FİSA Çocuk Hakları Merkezi, Göç İzleme Derneği, Günebakan Kadın Derneği, GSÜ Lion Queer Topluluğu, Hacettepe Kuir Araştırmaları Topluluğu (Queer Deer), Hacettepe Kuir Eylemlilik Komitesi, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Havle Kadın Derneği, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, HEVİ LGBTİ+ Derneği, İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi, İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları Okulu Derneği, İnter Dayanışma, İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu, İzmir Çağdaş Görmeyenler Derneği, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, İzmir LGBTİ+ Onur Haftası, Kadının İnsan Hakları Derneği, Kadın Dayanışması, Kadın Savunma Ağı, Kadın Zamanı Derneği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Kaos GL Derneği, Kapsama Alanı, Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği, Keskesor LGBTİ+ Amed, Keskesor LGBTİ+ Wan, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Kocaeli Kuir Kozgun, Koç Üniversitesi Kadın Dayanışma Kulübü, Koç Üniversitesi Kuir Kulübü – Koç Kuir, Kuir Anka, Kuir Eski, Kuir Yıldız (YTÜ ODA LGBTİQ+), Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Muamma LGBTİ+ Derneği, Murat Çekiç Derneği, Mülkiyeliler Birliği, ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Özgür Renkler Derneği, Özyeğin Üniversitesi LGBTIQ+ Kulübü, Patikara Hayvan Koruma ve Hayvanlara Acil Müdahale Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Pozitif Dayanışma, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24), Research Institute on Turkey, Roman Hafıza Çalışmaları Derneği, Rosa Kadın Derneği, Sağlamcılığa Karşı Kadın Hareketi Derneği, Sara Kolektif, Silva Türkiye Kadın Fonu, Sivil Alan Araştırmaları Derneği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği, TED Üniversitesi Logos Topluluğu, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Derneği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Trabzon Kuir Topluluğu, Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Psikologlar Derneği, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği (ÜniKuir), Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Yeditepe Üniversiteliler LGBTQIA+ Topluluğu (7TEPE7RENK), Yurttaşlık Derneği, Van Hakkari Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu, KESK Van Şubeler Platformu, Disk Dev Emekli Sen Van Şubesi.

İletişim ve kurum imzası için [email protected] adresine yazabilirsiniz.

(NÖ)