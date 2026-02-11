11 yıl geçti, Özgencan Aslan unutulmadı: Bir kişi daha eksilmeyeceğiz

Mersin’de evine gitmek için bindiği minibüste erkeklerin cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü Özgecan Aslan’ın aramızdan ayrılışının üzerinden 11 yıl geçti.

19 yaşında hayattan koparılan Özgecan Aslan için siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticiler anma mesajları yayımladı.

"Vazgeçmiyoruz"

DEM Parti Kadın Meclisi şu açıklamayı yaptı:

“Özgecan Aslan’ı katledilişinin yıl dönümünde bir kez daha öfkeyle, isyanla ve mücadele kararlılığıyla anıyoruz.

Kadınların öldürülmesi erkek egemen düzenin, cezasızlığın ve kadınları korumak yerine şiddeti görmezden gelen politikaların sonucudur.

Özgecan için, katledilen tüm kadınlar için, yaşamlarımızdan ve mücadelemizden vazgeçmiyoruz.”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu şu açıklamayı yaptı:

“Özgecan Aslan’ın katledilişinin 11. yılında buradayız.

Onu katleden zihniyet hâlâ aramızda; hâlâ korunuyor, hâlâ cesaret buluyor.

Cezasızlık şiddeti büyütüyor.”

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez şu paylaşımı yaptı:

“11 yıl önce bugün hayattan koparılan Özgecan Aslan’ı unutmadık, unutmayacağız…

Kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek!”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da şu paylaşımı yaptı:

“#ÖzgecanAslan 20 yaşındayken, 11 yıl önce bugün öldürüldü. Kadınlar Özgecan için sokakta, adliyede, meclisin önündeydi.

Özgecan'ın katillerine indirim uygulatmadığımız gibi tüm kadınlara adalet için mücadeleye devam edeceğiz.”

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da şu paylaşımı yaptı:

“Canımızdan bir can gibi, hayatının baharında, yaşamdan koparılalı 11 yıl oldu.

#ÖzgecanAslan’ın adı, kadın cinayetlerine karşı ortak vicdanımızdır.

Ne Özgecan’ın gözlerindeki yaşam sevgisini, ne erkek şiddetinin kurban ettiği on binlerce kadını asla unutmayacağız.

Kadınların yaşamını güvence altına alacak yasalar bir an önce uygulanmalıdır.”

"Mücadelemiz bitmedi"

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş şu paylaşımı yaptı:

“Bugün Özgecan Aslan’ın aramızdan koparılışının yıl dönümü.

Özgecan adı, bu ülkede kadınların maruz kaldığı şiddetin sembollerinden oldu.

Ama aradan geçen yıllar kadınlar için daha güvenli bir hayat getirmedi.

Kadın cinayetleri azalmadı.

Şiddet büyüdü.

Koruma mekanizmaları zayıflatıldı.

Özgecan’ı anmak, sadece bir acıyı hatırlamak değil, hayatta kalmaya çalışan tüm kadınların yanında olmaktır. Hepsi hepimizin en derin yarası, en bitmeyen yası!

İstanbul Sözleşmesi; şiddeti önlemek, kadınları korumak ve failleri cezalandırmak için bir güvence idi, elimizden alındı! Oysa kadının aşam hakkı tartışma konusu olamaz ve şiddet bir kader değildir. Kadınlar Sözleşmesini ve kazanımlarını istiyor; bir kişi daha eksilmek değil!

Bugün Özgecan’ı ve erkek şiddetiyle katledilen tüm kadınları saygıyla anıyorum.

Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok.”

CHP Aile Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka da şu paylaşımı yaptı:

“Özgecan Arslan’ın katledilmesinin üzerinden yıllar geçti…

Ama ülkemizde cinskırım hala devam ediyor.

Gencecik bir kadının hayatını elinden alan bu düzen değişmeden, hiçbirimiz güvende değiliz. Şiddeti önleyemeyen, kadınları koruyamayan, katilleri cezalandırmayan, kadın düşmanı politikalar üreten bu anlayışla mücadelemiz sürecek!

Özgecan’ın adı; kadınların yaşama hakkı ile anılmaya devam edecek!

Onu unutmadık, unutturmayacağız…”

Özgecan Aslan Mezarı Başında Çiçeklerle Anıldı

(EMK)