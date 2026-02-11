ENGLISH KURDÎ
KADIN
11 Şubat 2026 13:31
 11 Şubat 2026 14:56
2 dakika

11 yıl geçti, Özgencan Aslan unutulmadı: Bir kişi daha eksilmeyeceğiz

Mersin’de erkek şiddeti ile öldürülen Özgecan Aslan, ölümünün 11. yılında siyasetçiler ve kadın örgütlerinin mesajlarıyla anıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

11 yıl geçti, Özgencan Aslan unutulmadı: Bir kişi daha eksilmeyeceğiz
Fotoğraf:AA

Mersin’de evine gitmek için bindiği minibüste erkeklerin cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü Özgecan Aslan’ın aramızdan ayrılışının üzerinden 11 yıl geçti.

19 yaşında hayattan koparılan Özgecan Aslan için siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticiler anma mesajları yayımladı.

"Vazgeçmiyoruz"

DEM Parti Kadın Meclisi şu açıklamayı yaptı:

“Özgecan Aslan’ı katledilişinin yıl dönümünde bir kez daha öfkeyle, isyanla ve mücadele kararlılığıyla anıyoruz.

Kadınların öldürülmesi erkek egemen düzenin, cezasızlığın ve kadınları korumak yerine şiddeti görmezden gelen politikaların sonucudur.

Özgecan için, katledilen tüm kadınlar için, yaşamlarımızdan ve mücadelemizden vazgeçmiyoruz.”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu şu açıklamayı yaptı:

“Özgecan Aslan’ın katledilişinin 11. yılında buradayız.

Onu katleden zihniyet hâlâ aramızda; hâlâ korunuyor, hâlâ cesaret buluyor.
Cezasızlık şiddeti büyütüyor.”

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez şu paylaşımı yaptı:

“11 yıl önce bugün hayattan koparılan Özgecan Aslan’ı unutmadık, unutmayacağız…

Kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek!”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da şu paylaşımı yaptı:

“#ÖzgecanAslan 20 yaşındayken, 11 yıl önce bugün öldürüldü. Kadınlar Özgecan için sokakta, adliyede, meclisin önündeydi.

Özgecan'ın katillerine indirim uygulatmadığımız gibi tüm kadınlara adalet için mücadeleye devam edeceğiz.”

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da şu paylaşımı yaptı:

“Canımızdan bir can gibi, hayatının baharında, yaşamdan koparılalı 11 yıl oldu.

#ÖzgecanAslan’ın adı, kadın cinayetlerine karşı ortak vicdanımızdır.

Ne Özgecan’ın gözlerindeki yaşam sevgisini, ne erkek şiddetinin kurban ettiği on binlerce kadını asla unutmayacağız.

Kadınların yaşamını güvence altına alacak yasalar bir an önce uygulanmalıdır.”

"Mücadelemiz bitmedi"

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş şu paylaşımı yaptı:

“Bugün Özgecan Aslan’ın aramızdan koparılışının yıl dönümü.

Özgecan adı, bu ülkede kadınların maruz kaldığı şiddetin sembollerinden oldu.

Ama aradan geçen yıllar kadınlar için daha güvenli bir hayat getirmedi.
Kadın cinayetleri azalmadı.
Şiddet büyüdü.
Koruma mekanizmaları zayıflatıldı.

Özgecan’ı anmak, sadece bir acıyı hatırlamak değil, hayatta kalmaya çalışan tüm kadınların yanında olmaktır. Hepsi hepimizin en derin yarası, en bitmeyen yası!

İstanbul Sözleşmesi; şiddeti önlemek, kadınları korumak ve failleri cezalandırmak için bir güvence idi, elimizden alındı! Oysa kadının aşam hakkı tartışma konusu olamaz ve şiddet bir kader değildir. Kadınlar Sözleşmesini ve kazanımlarını istiyor; bir kişi daha eksilmek değil!

Bugün Özgecan’ı ve erkek şiddetiyle katledilen tüm kadınları saygıyla anıyorum.
Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok.”

CHP Aile Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka da şu paylaşımı yaptı:

“Özgecan Arslan’ın katledilmesinin üzerinden yıllar geçti…
Ama ülkemizde cinskırım hala devam ediyor.

Gencecik bir kadının hayatını elinden alan bu düzen değişmeden, hiçbirimiz güvende değiliz. Şiddeti önleyemeyen, kadınları koruyamayan, katilleri cezalandırmayan, kadın düşmanı politikalar üreten bu anlayışla mücadelemiz sürecek!

Özgecan’ın adı; kadınların yaşama hakkı ile anılmaya devam edecek!
Onu unutmadık, unutturmayacağız…”

Özgecan Aslan Mezarı Başında Çiçeklerle Anıldı
Özgecan Aslan Mezarı Başında Çiçeklerle Anıldı
11 Şubat 2019

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgecan aslan Sibel Suiçmez CHP Meral Danış beştatş
ilgili haberler
Özgecan Aslan Mezarı Başında Çiçeklerle Anıldı
11 Şubat 2019
/haber/ozgecan-aslan-mezari-basinda-ciceklerle-anildi-205389
Özgecan Aslan'ın Katiline Nitelikli Cinsel Saldırıdan Ceza
30 Eylül 2017
/haber/ozgecan-aslan-in-katiline-nitelikli-cinsel-saldiridan-ceza-190235
Özgecan Aslan’ın Öldüren Suphi Altındöken Defnedildi
17 Nisan 2016
/haber/ozgecan-aslan-in-olduren-suphi-altindoken-defnedildi-173971
Özgecan Aslan'ın Katilinin Katili Cinayet Hükümlüsü Çıktı
12 Nisan 2016
/haber/ozgecan-aslan-in-katilinin-katili-cinayet-hukumlusu-cikti-173829
Özgecan Aslan'ın Katili Cezaevinde Öldürüldü
11 Nisan 2016
/haber/ozgecan-aslan-in-katili-cezaevinde-olduruldu-173825
Özgecan Aslan'ın Katillerine Ağırlaştırılmış Müebbet
3 Aralık 2015
/haber/ozgecan-aslan-in-katillerine-agirlastirilmis-muebbet-169837
Özgecan Aslan Davası 9 Eylül'de Devam Edecek
12 Haziran 2015
/haber/ozgecan-aslan-davasi-9-eylul-de-devam-edecek-165295
Özgecan Aslan'ın İsmi Yaşadığı Sokağa Verildi
2 Mayıs 2015
/haber/ozgecan-aslan-in-ismi-yasadigi-sokaga-verildi-164260
