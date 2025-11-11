ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2025 16:59
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2025 17:14
2 dk Okuma

11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ’da 7 gündür kayıp olarak aranan otizmli Veysel Bilen’in yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

Elazığ Gümüşkavak Mahallesi’nde kayıp olarak aranan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine arama çalışmaların 7’nci gününde ulaşıldı.

Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım’da öğle saatlerinde evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen’i arayan ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bilen’in cansız bedeni Bingöl kara yolu üzerindeki bir arıtma tesisinin yakınında bulundu.

"Olayla ilgili tahkikat başlatıldı"

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"05 Kasım 2025 tarihinde ilimizde kaybolan 11 yaşındaki evladımız Veysel Bilen'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları, altıncı gününde de aralıksız olarak sürdürülmüştür. Yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda, maalesef kayıp evladımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, Özel Harekat timleri, Polis Su Altı Dalgıç Arama Kurtarma Timi, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile desteklenen diğer polis birimlerimiz ile Jandarmamız, AFAD ekipleri ve gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan yaklaşık 250 kişilik arama kurtarma ekibi, çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmüştür. Ekiplerimizce; Gümüşkavak, Aksaray Hicret, Kızılay, Yemişlik, Kesrik Mahalleleri ile Yeniköy, Yalnız köyü, Miyadun ve Tadım köyleri başta olmak üzere geniş bir alanda; yerleşim yerleri, kırsal bölgeler, kuyu, kanal, logar, foseptik çukurları, menfezler, dere yatakları, akarsular, mezarlıklar ve metruk yapılar havadan ve karadan titizlikle taranmıştır. Bu elim olay bizleri derinden üzmüştür. Küçük Veysel'e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Arama çalışmalarında büyük bir fedakarlık ve gayretle görev yapan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum"

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
yaşam hakkı elazığ çocuğun yaşam hakkı
