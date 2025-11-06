ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2025 13:25
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2025 16:29
3 dk Okuma

“11. Yargı Paketi, sansür politikalarına da yasal zemin hazırlıyor”

44 kültür-sanat kurumu ve yayını, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı düzenlemeler içeren 11. Yargı Paketi’ne karşı açıklama yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“11. Yargı Paketi, sansür politikalarına da yasal zemin hazırlıyor”
RTÜK tarafından Disney+’a ceza verilmesine neden olan “All of Us Strangers” filminden bir kare.

Aralarında sinema dernekleri, tiyatro toplulukları, gazetecilik inisiyatifleri ve sendikaların bulunduğu 44 kültür-sanat kurumu, ayrımcı 11. Yargı Paketi’ne karşı ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, paketin “genel ahlâk” ve “biyolojik cinsiyet” gibi muğlak ifadelerle LGBTİ+’ı olduğu kadar ifade ve sanat özgürlüğünü de hedef aldığı vurgulandı.

11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler
11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler
15 Ekim 2025

“Sessiz kalmak, baskının normalleşmesine ortak olmak”

Aralarında Altyazı Sinema Derneği, Documentarist, Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi, KaosGL Dergisi, Müzik-Sen, Mezopotamya Kültür Merkezi ve Tiyatro İşçileri’nin de bulunduğu çok sayıda kurumun imzaladığı açıklama, özetle şöyle:

“Bu taslak tıpkı İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinde, hayvan haklarını koruma iddiasıyla çıkarılıp katliamların önünü açan kırım yasasında, doğayla son bağlarımızı koparmanın önünü açan iklim değişikliği yasasında olduğu gibi zulümle örgütlenen otoriter bir zihniyetin yeni hukuk aracı. Hükümler, unutulmamalıdır ki yalnızca LGBTİ+’ların varoluşunu ve görünürlüğünü hedef almıyor, ‘ahlâk’ ve ‘kamu düzeni’ kavramlarını keyfî biçimde genişleten ve zaten uygulamada var olan sanatsal ifadeye yönelik kurumsal baskı ve sansür politikalarına da yeni bir yasal zemin hazırlıyor.

“Sanat; toplumsal söz söylemenin, yansıtmanın, eleştirinin, dışavurumun, görünür kılmanın ve direnişin de yaratıcı alanıdır. Bu alanın daraltılma çabası, iktidarın topluma dayattığı dar ve gerici kültürel normlara polislik yapan RTÜK’ün idari para cezaları ve katalogdan çıkarma kararlarında açıkça görülüyor. Nefret yasaları, baskı mekanizmaları ve finanse edilen toplumsal linçler, iktidarın hayatın her alanına sirayet eden otoritesini ve bu pakette vücut bulan zihniyetini yeniden hatırlatıyor. Bugün Mabel Matiz’e ya da Manifest grubuna yönelen kurumsal baskılar, bu zihniyetin sanat alanına uyguladığı son sansür uygulamaları. Sanat, yapısı itibarıyla sürekli ve kolektif inşa edilen, toplumlara karşı sorumluluğu olan bir bellektir aynı zamanda.

Altını çiziyoruz;
Sanatsal ifade suç değil.
Kültürel çeşitlilik suç değil.
LGBTİ+’ların varlığı suç değil.
Eserlerimiz, örgütlerimiz ve mücadelemiz suç değil!

Sanat kurumlarını, meslek birliklerini, sendikaları, insan hakları örgütlerini ve kültür yöneticilerini ortak bir tutum almaya çağırıyor ve uyarıyoruz: Bu sessizlik devam ederse, yarın sahneye konamayacak oyunlar, sergilenemeyecek işler, yayımlananayacak kitaplar hakkında açıklama yapacağız. Sessiz kalmak, baskının normalleşmesine ve topluma yerleşmesine ortak olmak anlamına geliyor. 11. Yargı Paketi’ne karşı çıkmak; yalnızca sanatın değil, adaletin, eşitliğin ve özgürce yaşamın yanında durmak demek!”

11. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'lara yönelik hükümler çıkarılıyor
TEKLİF ÖZEL YAŞAMI DA HEDEF ALIYORDU
11. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'lara yönelik hükümler çıkarılıyor
6 Kasım 2025

İmzacılar

Akhisar Sinema Derneği (SİNEHİSAR), Altyazı Sinema Derneği (Altyazı), Altyazı Fasikül, Amidart Kültür ve Sanat Topluluğu, Anatolia Kültür Sanat Merkezi, Aralık Sahne, Bağımsız Sinema, Barbarları Beklerken Sanat Kolektifi, Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği (bakad), Buradan Nereye?, Deprem Dayanışma Derneği, Disyon, Documentarist, Fareler Tiyatrosu, FilmAmed Belgesel Film Festivali, İşçi Filmleri Festivali, IZDOC - İzmir Belgesel Festivali, KaosGL Dergisi, KaosQ, Karşı Sanat Çalışmaları, Kurgucular Dayanışması (KUDA), Kültürhane, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, Lambdaistanbul Kültür Merkezi, Leyli Sanat Derneği, Mersin Sinefil Sinema Derneği (MerSinefil), Mezopotamya Kültür Merkezi, Mordem Sanat, Muzır Neşriyat / muzir.org, Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen), Nar Sanat Derneği, Nehna, Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi, Pembe Hayat KuirFest, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Queer Documentaries, Red Fotoğraf, Sanat Fabrika, Sarmal Kolektif, Seyri Sokak, SİNE-SEN Sinema Emekçileri Sendikası, Solfasol Gazetesi, Terso Sinema, Tiyatro İşçileri.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
11. Yargı Paketi ayrımcılık ifade özgürlüğü Basın Özgürlüğü sanat özgürlüğü RTÜK sansür
ilgili haberler
TEKLİF ÖZEL YAŞAMI DA HEDEF ALIYORDU
11. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'lara yönelik hükümler çıkarılıyor
6 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketi-nden-lgbti-lara-yonelik-hukumler-cikariliyor-313252
"11. Yargı Paketi yasalaşırsa 'çocukluk' tasfiye edilecek"
5 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketi-yasalasirsa-cocukluk-tasfiye-edilecek-313227
HRW'den '11. Yargı Paketi' tepkisi: Türkiye'nin 'insan hakları' sınavı
30 Ekim 2025
/haber/hrw-den-11-yargi-paketi-tepkisi-turkiye-nin-insan-haklari-sinavi-313037
11. Yargı Paketi protestosunda gözaltına alınan 2 kişi serbest
27 Ekim 2025
/haber/11-yargi-paketi-protestosunda-gozaltina-alinan-2-kisi-serbest-312949
Kadın ve LGBTİ+’ların 11. Yargı Paketi protestosunda iki gözaltı
26 Ekim 2025
/haber/kadin-ve-lgbti-larin-11-yargi-paketi-protestosunda-iki-gozalti-312925
Kadınlar ve LGBTİ+’lar 11. Yargı Paketi’ne karşı alanlarda: Aklınızdan bile geçirmeyin
25 Ekim 2025
/haber/kadinlar-ve-lgbti-lar-11-yargi-paketine-karsi-alanlarda-aklinizdan-bile-gecirmeyin-312901
“11. Yargı Paketi, LGBTİ+ haberciliğini de hedef alıyor”
22 Ekim 2025
/haber/11-yargi-paketi-lgbti-haberciligini-de-hedef-aliyor-312793
LGBTİ+ derneklerinden ortak açıklama: 11. Yargı Paketi’ni geçirmeyeceğiz
19 Ekim 2025
/haber/lgbti-derneklerinden-ortak-aciklama-11-yargi-paketini-gecirmeyecegiz-312678
Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan 11. Yargı Paketi açıklaması
17 Ekim 2025
/haber/turkiye-gazeteciler-sendikasindan-11-yargi-paketi-aciklamasi-312627
MLSA’dan 11. Yargı Paketi’ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirme
16 Ekim 2025
/haber/mlsadan-11-yargi-paketindeki-lgbti-ayrimciligina-dair-degerlendirme-312612
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TEKLİF ÖZEL YAŞAMI DA HEDEF ALIYORDU
11. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'lara yönelik hükümler çıkarılıyor
6 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketi-nden-lgbti-lara-yonelik-hukumler-cikariliyor-313252
"11. Yargı Paketi yasalaşırsa 'çocukluk' tasfiye edilecek"
5 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketi-yasalasirsa-cocukluk-tasfiye-edilecek-313227
HRW'den '11. Yargı Paketi' tepkisi: Türkiye'nin 'insan hakları' sınavı
30 Ekim 2025
/haber/hrw-den-11-yargi-paketi-tepkisi-turkiye-nin-insan-haklari-sinavi-313037
11. Yargı Paketi protestosunda gözaltına alınan 2 kişi serbest
27 Ekim 2025
/haber/11-yargi-paketi-protestosunda-gozaltina-alinan-2-kisi-serbest-312949
Kadın ve LGBTİ+’ların 11. Yargı Paketi protestosunda iki gözaltı
26 Ekim 2025
/haber/kadin-ve-lgbti-larin-11-yargi-paketi-protestosunda-iki-gozalti-312925
Kadınlar ve LGBTİ+’lar 11. Yargı Paketi’ne karşı alanlarda: Aklınızdan bile geçirmeyin
25 Ekim 2025
/haber/kadinlar-ve-lgbti-lar-11-yargi-paketine-karsi-alanlarda-aklinizdan-bile-gecirmeyin-312901
“11. Yargı Paketi, LGBTİ+ haberciliğini de hedef alıyor”
22 Ekim 2025
/haber/11-yargi-paketi-lgbti-haberciligini-de-hedef-aliyor-312793
LGBTİ+ derneklerinden ortak açıklama: 11. Yargı Paketi’ni geçirmeyeceğiz
19 Ekim 2025
/haber/lgbti-derneklerinden-ortak-aciklama-11-yargi-paketini-gecirmeyecegiz-312678
Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan 11. Yargı Paketi açıklaması
17 Ekim 2025
/haber/turkiye-gazeteciler-sendikasindan-11-yargi-paketi-aciklamasi-312627
MLSA’dan 11. Yargı Paketi’ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirme
16 Ekim 2025
/haber/mlsadan-11-yargi-paketindeki-lgbti-ayrimciligina-dair-degerlendirme-312612
Sayfa Başına Git