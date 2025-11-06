“11. Yargı Paketi, sansür politikalarına da yasal zemin hazırlıyor”

Aralarında sinema dernekleri, tiyatro toplulukları, gazetecilik inisiyatifleri ve sendikaların bulunduğu 44 kültür-sanat kurumu, ayrımcı 11. Yargı Paketi’ne karşı ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, paketin “genel ahlâk” ve “biyolojik cinsiyet” gibi muğlak ifadelerle LGBTİ+’ı olduğu kadar ifade ve sanat özgürlüğünü de hedef aldığı vurgulandı.

11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler

“Sessiz kalmak, baskının normalleşmesine ortak olmak”

Aralarında Altyazı Sinema Derneği, Documentarist, Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi, KaosGL Dergisi, Müzik-Sen, Mezopotamya Kültür Merkezi ve Tiyatro İşçileri’nin de bulunduğu çok sayıda kurumun imzaladığı açıklama, özetle şöyle:

“Bu taslak tıpkı İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinde, hayvan haklarını koruma iddiasıyla çıkarılıp katliamların önünü açan kırım yasasında, doğayla son bağlarımızı koparmanın önünü açan iklim değişikliği yasasında olduğu gibi zulümle örgütlenen otoriter bir zihniyetin yeni hukuk aracı. Hükümler, unutulmamalıdır ki yalnızca LGBTİ+’ların varoluşunu ve görünürlüğünü hedef almıyor, ‘ahlâk’ ve ‘kamu düzeni’ kavramlarını keyfî biçimde genişleten ve zaten uygulamada var olan sanatsal ifadeye yönelik kurumsal baskı ve sansür politikalarına da yeni bir yasal zemin hazırlıyor.

“Sanat; toplumsal söz söylemenin, yansıtmanın, eleştirinin, dışavurumun, görünür kılmanın ve direnişin de yaratıcı alanıdır. Bu alanın daraltılma çabası, iktidarın topluma dayattığı dar ve gerici kültürel normlara polislik yapan RTÜK’ün idari para cezaları ve katalogdan çıkarma kararlarında açıkça görülüyor. Nefret yasaları, baskı mekanizmaları ve finanse edilen toplumsal linçler, iktidarın hayatın her alanına sirayet eden otoritesini ve bu pakette vücut bulan zihniyetini yeniden hatırlatıyor. Bugün Mabel Matiz’e ya da Manifest grubuna yönelen kurumsal baskılar, bu zihniyetin sanat alanına uyguladığı son sansür uygulamaları. Sanat, yapısı itibarıyla sürekli ve kolektif inşa edilen, toplumlara karşı sorumluluğu olan bir bellektir aynı zamanda.

Altını çiziyoruz;

Sanatsal ifade suç değil.

Kültürel çeşitlilik suç değil.

LGBTİ+’ların varlığı suç değil.

Eserlerimiz, örgütlerimiz ve mücadelemiz suç değil!

Sanat kurumlarını, meslek birliklerini, sendikaları, insan hakları örgütlerini ve kültür yöneticilerini ortak bir tutum almaya çağırıyor ve uyarıyoruz: Bu sessizlik devam ederse, yarın sahneye konamayacak oyunlar, sergilenemeyecek işler, yayımlananayacak kitaplar hakkında açıklama yapacağız. Sessiz kalmak, baskının normalleşmesine ve topluma yerleşmesine ortak olmak anlamına geliyor. 11. Yargı Paketi’ne karşı çıkmak; yalnızca sanatın değil, adaletin, eşitliğin ve özgürce yaşamın yanında durmak demek!”

İmzacılar Akhisar Sinema Derneği (SİNEHİSAR), Altyazı Sinema Derneği (Altyazı), Altyazı Fasikül, Amidart Kültür ve Sanat Topluluğu, Anatolia Kültür Sanat Merkezi, Aralık Sahne, Bağımsız Sinema, Barbarları Beklerken Sanat Kolektifi, Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği (bakad), Buradan Nereye?, Deprem Dayanışma Derneği, Disyon, Documentarist, Fareler Tiyatrosu, FilmAmed Belgesel Film Festivali, İşçi Filmleri Festivali, IZDOC - İzmir Belgesel Festivali, KaosGL Dergisi, KaosQ, Karşı Sanat Çalışmaları, Kurgucular Dayanışması (KUDA), Kültürhane, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, Lambdaistanbul Kültür Merkezi, Leyli Sanat Derneği, Mersin Sinefil Sinema Derneği (MerSinefil), Mezopotamya Kültür Merkezi, Mordem Sanat, Muzır Neşriyat / muzir.org, Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen), Nar Sanat Derneği, Nehna, Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi, Pembe Hayat KuirFest, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Queer Documentaries, Red Fotoğraf, Sanat Fabrika, Sarmal Kolektif, Seyri Sokak, SİNE-SEN Sinema Emekçileri Sendikası, Solfasol Gazetesi, Terso Sinema, Tiyatro İşçileri.

(TY)