11. Yargı Paketi protestosunda gözaltına alınan 2 kişi serbest

11. Yargı Paketi’ne karşı Türkiye’nin birçok kentinde sokağa çıkan kadınlar ve LGBTİ+ bireyler, polis müdahalesiyle karşılaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı şehirlerde yapılan eylemlerde “Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz” sloganı öne çıktı.

İstanbul’daki protestoda SOL Feminist Hareket üyesi iki kadın gözaltına alındı. Ankara’daki eylemde ise polis müdahalesi sırasında bir kişinin parmağının kırıldığı bildirildi.

Kadın ve LGBTİ+’ların 11. Yargı Paketi protestosunda iki gözaltı

Dün gözaltına alınan kadınlar, bugün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün 11. Yargı Paketi'ne karşı Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Kampanya Grubu olarak yapmak istediğimiz eylem yasaklandı, 2 arkadaşımız gözaltına alındı. Mevcutlu tutulan arkadaşlarımız çıplak arama işkencesine maruz kaldı.



Çıplak arama cinsel işkencedir, sessiz kalmayacağız! pic.twitter.com/aJV8jZLcyp — Aralık Feminist Kolektif (@aralikfeminist) October 27, 2025

Eylemi organize eden Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Kampanya Grubu, yaptığı açıklamada şöyle:

“Dün 11. Yargı Paketi'ne karşı yapmak istediğimiz eylem yasaklandı, iki arkadaşımız gözaltına alındı. Mevcutlu tutulan arkadaşlarımız çıplak arama işkencesine maruz kaldı. Çıplak arama cinsel işkencedir, sessiz kalmayacağız.”

(EMK)