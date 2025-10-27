ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2025 15:04
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2025 15:13
1 dk Okuma

11. Yargı Paketi protestosunda gözaltına alınan 2 kişi serbest

Aralık Feminist Kolektif, " Mevcutlu tutulan arkadaşlarımız çıplak arama işkencesine maruz kaldı. Çıplak arama cinsel işkencedir, sessiz kalmayacağız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

11. Yargı Paketi protestosunda gözaltına alınan 2 kişi serbest
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz/bianet

11. Yargı Paketi’ne karşı Türkiye’nin birçok kentinde sokağa çıkan kadınlar ve LGBTİ+ bireyler, polis müdahalesiyle karşılaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı şehirlerde yapılan eylemlerde “Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz” sloganı öne çıktı.

İstanbul’daki protestoda SOL Feminist Hareket üyesi iki kadın gözaltına alındı. Ankara’daki eylemde ise polis müdahalesi sırasında bir kişinin parmağının kırıldığı bildirildi.

Kadın ve LGBTİ+'ların 11. Yargı Paketi protestosunda iki gözaltı
Kadın ve LGBTİ+’ların 11. Yargı Paketi protestosunda iki gözaltı
26 Ekim 2025

Dün gözaltına alınan kadınlar, bugün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eylemi organize eden Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Kampanya Grubu, yaptığı açıklamada şöyle:

“Dün 11. Yargı Paketi'ne karşı yapmak istediğimiz eylem yasaklandı, iki arkadaşımız gözaltına alındı. Mevcutlu tutulan arkadaşlarımız çıplak arama işkencesine maruz kaldı. Çıplak arama cinsel işkencedir, sessiz kalmayacağız.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
11.Yargı Paketi LGBTİ + kadın homofobi Aralık Feminist Kolektif
“‘Genel ahlâk’ ifadesi hangi bilimsel ölçütlerle belirlenmektedir?”
27 Ekim 2025
/haber/genel-ahlak-ifadesi-hangi-bilimsel-olcutlerle-belirlenmektedir-312952
