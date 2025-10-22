“11. Yargı Paketi, LGBTİ+ haberciliğini de hedef alıyor”

Aralarında Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-İş’in de bulunduğu 17 basın ve ifade özgürlüğü kuruluşu, 11. Yargı Paketi taslağında yer alan LGBTİ+ karşıtı düzenlemelerin tekliften çıkarılmasını talep etti.

Kuruluşlar ortak açıklamalarında, söz konusu düzenlemenin Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün özünü ortadan kaldıracağını, LGBTİ+’lar hakkında haber yapmayı suç haline getireceğini belirtti.

Açıklamada, “Yasalaşması halinde, LGBTİ+’ların haber alma ve haber verme haklarını ortadan kaldıracak olan bu düzenleme, LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerini, trans cinayetlerini, cinsel sağlıkla ilgili yayınları, Onur Yürüyüşlerini ve daha birçok LGBTİ+’ları ilgilendiren haber yapmayı ‘teşvik etmek’ gerekçesiyle suç unsuru haline getirecek,” dendi.

11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler

Taslağa göre, “Hayasızca hareketler” başlığı altında yer alan madde, “doğuştan gelen cinsiyete ve genel ahlaka aykırı her türlü davranış ve tutumu” övmeyi, özendirmeyi veya teşvik etmeyi üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırmayı öngörüyor.



Açıklamada, bu düzenlemenin Rusya’da 2013’te yürürlüğe giren “eşcinsel propaganda yasağı” yasasından bile daha muğlak ve ağır ifadeler içerdiği vurgulandı.

LGBTİ+ haberciliğine yönelik baskılar artıyor

2025 yılının “Aile Yılı” ilân edilmesinin ardından LGBTİ+’lara yönelik sansür ve baskıların arttığına dikkat çekilen açıklamada şubat ayında Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar’ın tutuklandığı, haziranda ise Kaos GL’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının “suç işlemeye alenen teşvik” gerekçesiyle erişime engellendiği hatırlatıldı.

Açıklama, şöyle sonlandırıldı:

“11. Yargı Paketi’nde yer alacağı iddia edilen düzenleme, hak ihlallerini farklı bir boyuta taşıyacak, zaten zor olan LGBTİ+’lar hakkında haber yapmayı suç haline getirecektir. Öte yandan ‘doğuştan gelen biyolojik cinsiyete aykırı’ veya ‘genel ahlaka aykırı’ gibi muğlak ifadeler, basına ve sivil topluma yönelik keyfi müdahaleleri arttıracaktır.

“Teklif yalnızca LGBTİ+’ları değil, onları ilgilendiren konuları, onlara yönelik hak ihlallerini haber yapan basın mensuplarını da ceza tehdidi altına sokacak, haber yapılmasını kriminalize edecektir. Bu gerekçelerle, biz aşağıda imzaları bulunan basın ve ifade özgürlüğü kurumları olarak, 11. Yargı Paketi’nde yer alacağı iddia edilen bu düzenlemenin derhal tekliften çıkarılmasını talep ediyoruz.”

İmzacılar



Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Balkanlar, Kafkasya ve Transavrupa Gözlemevi (OBCT), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Yabancı Medya Derneği, Uluslararası PEN, PEN Norveç, Medya ve Göç Derneği (MGD), Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı (BIRN) ve DİSK Basın-İş.

(TY)